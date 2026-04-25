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"Estou tão, tão cansado!" - Pep Guardiola explica como a vitória sobre o Arsenal deixou os jogadores do Man City exaustos e revela suas preocupações com o gramado de Wembley
Guardiola alerta para o desgaste do elenco
O técnico catalão deu o alarme quanto ao estado físico de seu elenco antes da semifinal da FA Cup contra o Southampton, em Wembley. Guardiola admitiu que o ritmo exaustivo após o confronto decisivo contra o Arsenal deixou sua equipe emocional e fisicamente exausta. Com uma agenda implacável de um jogo a cada três dias, Guardiola revelou que o cansaço é palpável no grupo. O técnico está particularmente preocupado com a viagem a Londres e as condições no estádio nacional, sugerindo que as exigências físicas da reta final da temporada estão levando seus jogadores ao limite absoluto.
- AFP
O técnico do City admite que os craques estão “muito, muito cansados”
Em declarações à imprensa, Guardiola detalhou o desgaste que os jogos recentes causaram aos seus jogadores. Ele enfatizou que o peso emocional da disputa pelo título, combinado com longas viagens, criou uma atmosfera de "esgotamento" no Etihad.
“O jogo contra o Arsenal foi muito exigente emocionalmente, é normal”, explicou Guardiola. “Três dias depois [Burnley], três dias depois [Southampton]. Nossa equipe estava muito, muito cansada. Depois, pegamos o trem, três horas daqui até o hotel. A grama é sempre alta [em Wembley]. Ainda tenho muitos pensamentos na cabeça.”
Atrito rotacional e sinais de alerta médicos
A falta de rodízio nas últimas semanas teria causado certa tensão no vestiário, com os jogadores menos utilizados frustrados pela falta de tempo de jogo. Guardiola reconheceu o descontentamento, mas apontou o desempenho defensivo da equipe — tendo sofrido apenas um gol em cinco partidas — como justificativa para manter o mesmo time titular.
“Os jogadores que não estão jogando não estão muito felizes”, observou Guardiola. “Porque, você sabe, nos últimos jogos temos semanas longas. Eu faço menos rodízio. Nos últimos cinco, seis jogos, sofremos um gol.
“Agora tenho que pensar nisso porque hoje, no segundo dia [após o Burnley], todos estão cansados e estamos um pouco esgotados. Alguns fisioterapeutas me disseram para tomar cuidado com aquele jogador, com aquele outro, por causa do histórico, por causa do risco de lesão. Se um jogador se lesionar agora, está tudo perdido, acabou. E agora quero ter os jogadores disponíveis para o Everton até o fim.”
- AFP
Confronto decisivo em Wembley contra o Southampton
O City enfrenta o Southampton, time que já provou ser um matador de gigantes nesta temporada, ao eliminar o Arsenal na fase anterior. Guardiola sabe que qualquer lapso de concentração, causado pelo cansaço, pode fazer com que as esperanças de conquistar a dobradinha de títulos nacionais se esvaeçam diante do time da Championship. Com Rodri já descartado devido a uma lesão na virilha, Guardiola enfrenta um dilema de escalação: manter seus titulares cansados ou confiar nos reservas frustrados. O resultado do confronto de hoje em Wembley definirá se a busca do City por vários troféus continua no caminho certo ou se o desgaste físico finalmente afetou os Cityzens.