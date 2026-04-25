"Estou tão, tão cansado!" - Pep Guardiola explica como a vitória sobre o Arsenal deixou os jogadores do Man City exaustos e revela suas preocupações com o gramado de Wembley

A falta de rodízio nas últimas semanas teria causado certa tensão no vestiário, com os jogadores menos utilizados frustrados pela falta de tempo de jogo. Guardiola reconheceu o descontentamento, mas apontou o desempenho defensivo da equipe — tendo sofrido apenas um gol em cinco partidas — como justificativa para manter o mesmo time titular.

“Os jogadores que não estão jogando não estão muito felizes”, observou Guardiola. “Porque, você sabe, nos últimos jogos temos semanas longas. Eu faço menos rodízio. Nos últimos cinco, seis jogos, sofremos um gol.

“Agora tenho que pensar nisso porque hoje, no segundo dia [após o Burnley], todos estão cansados e estamos um pouco esgotados. Alguns fisioterapeutas me disseram para tomar cuidado com aquele jogador, com aquele outro, por causa do histórico, por causa do risco de lesão. Se um jogador se lesionar agora, está tudo perdido, acabou. E agora quero ter os jogadores disponíveis para o Everton até o fim.”