"Estou tão cansado" - Pep Guardiola insiste que deixar o Manchester City foi a "decisão certa" após uma emocionante última partida

Ao refletir sobre sua saída após uma década histórica no comando, Guardiola expressou abertamente seu cansaço. Ele afirmou: “Estou muito cansado. Sério, estou muito cansado. Fiz de tudo. Nós conseguimos. As lembranças que tenho do Barcelona e do Bayern de Munique são imbatíveis, mas a bagagem de memórias que trago daqui, de dez anos, é maior do que qualquer outra.”

Desde que chegou no verão de 2016, o espanhol comandou 593 jogos, conquistando 423 vitórias, 77 empates e 93 derrotas. Ele enfatizou que as conexões humanas importavam mais do que os troféus, acrescentando: “Sem os troféus, eu teria sido demitido, mas não é olhar para os troféus na vitrine de casa que me faz feliz. São as memórias e as conexões que tive desde o primeiro dia com a cidade, a comissão técnica e os jogadores.”