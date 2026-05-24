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"Estou tão cansado" - Pep Guardiola insiste que deixar o Manchester City foi a "decisão certa" após uma emocionante última partida
Guardiola se despede com emoção de Manchester
Guardiola teve dificuldade para conter a emoção em campo após o apito final. A partida também marcou as últimas atuações dos veteranos do clube Bernardo Silva e John Stones. Apesar do City ter aberto o placar por 1 a 0 com o 11º gol de Antoine Semenyo desde sua transferência do Bournemouth em janeiro, o Aston Villa de Unai Emery reagiu. Dois gols de Ollie Watkins no segundo tempo garantiram que os vencedores da Liga Europa estragassem a festa de despedida, conquistando uma vitória por 2 a 1. Comentando sobre a despedida emocionante, o técnico disse: “Eu não choro, mas quando vi o Bernardo chorar, eu chorei. Eu disse para ele não chorar, mas aconteceu. Foi um momento tão especial. As emoções estavam à flor da pele. Nunca vou esquecer.”
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Técnico exausto reflete sobre a década no Etihad
Ao refletir sobre sua saída após uma década histórica no comando, Guardiola expressou abertamente seu cansaço. Ele afirmou: “Estou muito cansado. Sério, estou muito cansado. Fiz de tudo. Nós conseguimos. As lembranças que tenho do Barcelona e do Bayern de Munique são imbatíveis, mas a bagagem de memórias que trago daqui, de dez anos, é maior do que qualquer outra.”
Desde que chegou no verão de 2016, o espanhol comandou 593 jogos, conquistando 423 vitórias, 77 empates e 93 derrotas. Ele enfatizou que as conexões humanas importavam mais do que os troféus, acrescentando: “Sem os troféus, eu teria sido demitido, mas não é olhar para os troféus na vitrine de casa que me faz feliz. São as memórias e as conexões que tive desde o primeiro dia com a cidade, a comissão técnica e os jogadores.”
Sair na hora certa para o City
Apesar da despedida emocionante, o gênio tático insistiu que sua saída é o melhor para o gigante da Premier League, que está entrando em uma nova era. Guardiola explicou: “É o momento certo. Não vou sentir saudades por um tempo, isso é certo. Sinto profundamente que esta é a decisão certa para este clube e para os jogadores. Agradeço ao clube por respeitar minha decisão; eles entenderam.”
O técnico deixa o clube após conquistar a impressionante marca de 20 troféus pelo Manchester City, incluindo seis títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, três Copas da Inglaterra e cinco Copas da Liga.
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O que o futuro reserva para Guardiola
Olhando para o futuro, Guardiola pretende fazer uma longa pausa no futebol para recarregar as energias após esta década exaustiva, mas gloriosa. Embora tenha insistido que não sentirá saudades do esporte por um tempo, seu fenomenal histórico como técnico garante que não faltarão pretendentes quando chegar a hora de ele voltar ao banco de reservas.