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"Estou super empolgado" - Max Alleyne se junta ao Burnley por empréstimo vindo do Manchester City
Burnley acerta empréstimo de zagueiro
O Burnley reforçou seu setor defensivo ao garantir a contratação por empréstimo de uma temporada do zagueiro do City, Alleyne. O jogador de 21 anos teve uma passagem temporária produtiva pelo Watford durante a primeira metade da última temporada, antes de uma crise de lesões motivar seu retorno no meio da campanha ao Etihad. Na sequência, ele fez sete aparições pelo time principal sob o comando do então técnico Pep Guardiola, atuando nas semifinais da Copa da Liga contra o Newcastle United, assim como no duelo da Champions League com o Bodo/Glimt.
- News Images
Alleyne saboreia mudança para o Burnley
O internacional sub-21 da Inglaterra não conseguiu esconder a satisfação após se juntar oficialmente ao elenco de Nicky Hayen antes da nova temporada.
Em entrevista ao site oficial do clube, Alleyne compartilhou sua empolgação com a mudança: "Estou super animado, mal posso esperar para começar. Fiz meu primeiro treino hoje e gostei muito até agora, conhecendo o treinador e meus companheiros de equipe.
"Ouvi pela primeira vez sobre o interesse há alguns meses e estou muito feliz que tenha dado certo. É um clube enorme, um time da Premier League para ser sincero, e estou muito empolgado por estar aqui."
Pedigree defensivo comprovado na Championship
A chegada de Alleyne representa um reforço significativo para o sistema defensivo do Burnley após seus impressionantes números subjacentes durante sua breve passagem pela segunda divisão com o Watford. Nesse período, o zagueiro registrou o segundo maior número de desarmes (20) entre os defensores do clube, venceu o terceiro maior número de duelos (72) e fez o quarto maior número de cortes (76). Combinando experiência de alto nível no City com comprovada resistência na Championship, espera-se que ele acrescente a solidez necessária à defesa dos Clarets na busca por um retorno imediato à Premier League.
- Getty Images Sport
Estreia em Turf Moor se aproxima
O Burnley inicia sua campanha na Championship no domingo, quando recebe o West Ham no Turf Moor. Os Clarets chegam para o confronto respaldados por um formidável retrospecto em casa, tendo permanecido invictos em seus últimos 24 jogos da Championship no Turf Moor (V15 E9) desde abril de 2023. A abertura da temporada oferece uma oportunidade imediata para Alleyne fazer sua estreia competitiva e se firmar como referência defensiva de seu novo time.
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