O internacional sub-21 da Inglaterra não conseguiu esconder a satisfação após se juntar oficialmente ao elenco de Nicky Hayen antes da nova temporada.

Em entrevista ao site oficial do clube, Alleyne compartilhou sua empolgação com a mudança: "Estou super animado, mal posso esperar para começar. Fiz meu primeiro treino hoje e gostei muito até agora, conhecendo o treinador e meus companheiros de equipe.

"Ouvi pela primeira vez sobre o interesse há alguns meses e estou muito feliz que tenha dado certo. É um clube enorme, um time da Premier League para ser sincero, e estou muito empolgado por estar aqui."