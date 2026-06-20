“Estou simplesmente em branco” - Yan Diomande, a sensação da Costa do Marfim, fala abertamente sobre a trágica morte de sua irmã Roxanne, de 15 anos, após sua bebida ter sido adulterada em uma festa

O atacante do RB Leipzig, muito elogiado pela imprensa e que está se destacando na Copa do Mundo pela Costa do Marfim, teve uma ascensão meteórica no futebol europeu, marcando 12 gols na Bundesliga após sua transferência do Leganés. No entanto, esse sucesso esportivo vem acompanhado de uma imensa dor pessoal, após a morte de seu irmão mais novo, há dois anos, em Abidjan.

Ao se abrir sobre o que aconteceu, Diomande escreveu em uma emocionante carta aberta no The Players’ Tribune: “Alguém ficava me ligando de lá de casa. Eu estava irritado. Não entendia por que continuavam me ligando. Atendi, e eles nem tentaram amenizar a notícia. Você sabe como é lá de casa. Sem emoção. Apenas……..

'Sua irmã se foi.' 'O quê?' 'Ela morreu.' 'Do que você está falando?' 'Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi.'

“Você tinha 15 anos. 15.

“Nunca tive respostas. Não sei se quero saber o motivo. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Não sei.”