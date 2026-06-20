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“Estou simplesmente em branco” - Yan Diomande, a sensação da Costa do Marfim, fala abertamente sobre a trágica morte de sua irmã Roxanne, de 15 anos, após sua bebida ter sido adulterada em uma festa
A tragédia molda uma estrela em ascensão
O atacante do RB Leipzig, muito elogiado pela imprensa e que está se destacando na Copa do Mundo pela Costa do Marfim, teve uma ascensão meteórica no futebol europeu, marcando 12 gols na Bundesliga após sua transferência do Leganés. No entanto, esse sucesso esportivo vem acompanhado de uma imensa dor pessoal, após a morte de seu irmão mais novo, há dois anos, em Abidjan.
Ao se abrir sobre o que aconteceu, Diomande escreveu em uma emocionante carta aberta no The Players’ Tribune: “Alguém ficava me ligando de lá de casa. Eu estava irritado. Não entendia por que continuavam me ligando. Atendi, e eles nem tentaram amenizar a notícia. Você sabe como é lá de casa. Sem emoção. Apenas……..
'Sua irmã se foi.' 'O quê?' 'Ela morreu.' 'Do que você está falando?' 'Alguém colocou alguma coisa na bebida dela em uma festa, e ela nunca mais acordou. Ela se foi.'
“Você tinha 15 anos. 15.
“Nunca tive respostas. Não sei se quero saber o motivo. Talvez tenha sido inveja. Talvez seja apenas algo que acontece no nosso país. Talvez eu pudesse ter te protegido. Não sei.”
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Winger revela um vazio emocional
A jovem promessa internacional descreveu em detalhes a sensação de entorpecimento persistente e o desgaste psicológico causados pela perda devastadora, em uma declaração à imprensa de caráter profundamente pessoal. Diomande disse: “Eu costumava ter emoções. Agora, não sinto mais nada. É como se eu nem fosse humana. Desde que você morreu, estou simplesmente vazia.”
Apesar desse pesado fardo emocional, a atacante mantém um profundo senso de propósito em campo para honrar a memória dela. Ele acrescentou: “Tudo o que posso fazer é usar a dor para me esforçar ainda mais e realizar tudo o que sonhamos. Quero que você saiba que vou garantir que você continue viva. Vou garantir que todos conheçam o seu nome. O mundo inteiro. Tudo o que faço em um campo de futebol é por você.”
O Liverpool está de olho na contratação de Diomande
As atuações excepcionais do atacante o colocaram como o principal alvo do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola, que o vê como o sucessor de longo prazo de Mohamed Salah. O clube de Merseyside está se empenhando ao máximo para afastar o forte interesse do Paris Saint-Germain e garantir essa transferência sensacional. Seu impressionante desenvolvimento tático e suas características físicas explosivas fizeram com que seu valor de mercado aumentasse significativamente após uma única temporada brilhante na Alemanha.
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Partida decisiva da fase de grupos coloca Diomande e seus companheiros à prova
O ponta marfinense precisa deixar de lado, temporariamente, as intensas especulações sobre sua transferência para se concentrar no confronto decisivo do Grupo E contra a Alemanha, em Toronto. Depois de ter sido eleito o melhor jogador da partida na vitória na estreia contra o Equador, o jovem enfrenta um grande desafio tático contra defensores experientes da Bundesliga, como Jonathan Tah e Joshua Kimmich. A conquista dos três pontos garantiria, na prática, a liderança do grupo para a seleção africana antes do início da fase eliminatória.