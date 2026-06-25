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“Estou sem palavras de tanto orgulho” - Matheus Cunha responde à mensagem de Ronaldo após marcar na vitória do Brasil sobre a Escócia na Copa do Mundo
Uma lenda reconhece um novo herdeiro
O atacante do Manchester United tem recebido muitos elogios desde que se transferiu do Wolves para Old Trafford no verão passado, mas poucos reconhecimentos se comparam ao apoio público de “O Fenômeno”. Após a vitória esmagadora do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia na quarta-feira, Ronaldo usou as redes sociais para fazer uma comparação direta entre suas próprias façanhas lendárias e o desempenho atual de Cunha.
O icônico ex-atacante da Seleção postou uma imagem lado a lado: uma dele comemorando durante a final da Copa do Mundo de 2002 contra a Alemanha e outra de Cunha comemorando após seu gol contra os escoceses. Ronaldo acrescentou uma legenda que imediatamente se tornou viral, escrevendo: “Da última vez que um número 9 comemorou assim, vocês sabem o que aconteceu.”
- Getty Images Sport
A reação emocionada de Cunha ao seu ídolo
O impacto da mensagem não passou despercebido por Cunha, que assumiu a famosa camisa nº 9 da seleção nacional sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogador de 27 anos não demorou a responder ao três vezes Jogador do Ano da FIFA, expressando sua surpresa e gratidão por ter sido mencionado por seu ídolo. Cunha respondeu: “Meu ídolo! Estou sem palavras de tanto orgulho.”
Visivelmente emocionado com a troca de mensagens, o craque do United prestou mais uma homenagem ao homem que definiu a função de atacante para toda uma geração. Referindo-se ao número da camisa, Cunha continuou: “Ela sempre será sua. E se você quiser dar uma passada por aqui para dar uma mãozinha – eu só queria dar uma olhada em uma coisinha…”
As atuações heroicas na Copa do Mundo justificam o investimento do United
As atuações de Cunha na América do Norte mais do que justificaram a confiança depositada nele pelo Manchester United. Após uma sólida temporada de estreia no “Teatro dos Sonhos”, onde marcou 10 gols e deu quatro assistências, ajudando o clube a conquistar o terceiro lugar na Premier League, ele manteve esse ritmo durante a pausa para os jogos internacionais. Apesar de ter começado o torneio no banco contra o Marrocos, ele se tornou indispensável para Ancelotti.
Depois de marcar dois gols contra o Haiti, seu gol contra a Escócia ajudou a garantir que o Brasil avançasse com segurança para as oitavas de final. Sua eficiência diante do gol o colocou ao lado da elite do torneio, com apenas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Vinícius Júnior atualmente à sua frente na artilharia.
- AFP
Ganhando impulso para a era Carrick
Enquanto o Brasil se prepara para as oitavas de final, os torcedores do United acompanham tudo com entusiasmo crescente. Cunha está provando que consegue lidar com a pressão dos grandes palcos, uma característica que será fundamental para a equipe de Michael Carrick, que busca dar continuidade ao seu recente progresso. A capacidade do atacante de liderar o ataque da Seleção sugere que ele pode se tornar a peça-chave do ataque do United nos próximos anos.