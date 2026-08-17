O técnico da Juventus manifestou total apoio ao novo reforço Vicario, descrevendo o goleiro como uma adição de alto nível ao elenco. Em entrevista à Sky Sport após um tradicional amistoso de pré-temporada contra a Juventus Next Gen no Allianz Stadium, Spalletti falou sobre a decisão de trazer o internacional italiano de volta à Serie A depois de uma passagem irregular pelo norte de Londres.

Spalletti foi enfático ao ser questionado sobre a qualidade do jogador de 27 anos e afirmou: "Estou satisfeito, ele era um daqueles que tínhamos em mira. Houve algumas situações que se arrastaram, mas estamos felizes por ele estar conosco. Eu o conheço muito bem, é um goleiro experiente que alcançou maturidade. Seu último período no Tottenham não foi tão positivo, mas estamos convencidos de que contratamos um grande jogador."