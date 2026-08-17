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'Estou satisfeito' - Spalletti apoia novo reforço da Juventus, Guglielmo Vicario, para brilhar após saída do Tottenham
Spalletti exalta a chegada de Vicario
O técnico da Juventus manifestou total apoio ao novo reforço Vicario, descrevendo o goleiro como uma adição de alto nível ao elenco. Em entrevista à Sky Sport após um tradicional amistoso de pré-temporada contra a Juventus Next Gen no Allianz Stadium, Spalletti falou sobre a decisão de trazer o internacional italiano de volta à Serie A depois de uma passagem irregular pelo norte de Londres.
Spalletti foi enfático ao ser questionado sobre a qualidade do jogador de 27 anos e afirmou: "Estou satisfeito, ele era um daqueles que tínhamos em mira. Houve algumas situações que se arrastaram, mas estamos felizes por ele estar conosco. Eu o conheço muito bem, é um goleiro experiente que alcançou maturidade. Seu último período no Tottenham não foi tão positivo, mas estamos convencidos de que contratamos um grande jogador."
- Getty Images
Ganhando profundidade com Jhon Lucumi
Vicario não é o único reforço defensivo a chegar a Turim recentemente, já que Spalletti também aproveitou para comentar a contratação do zagueiro colombiano Lucumi. O defensor chega com a reputação de força física e confiabilidade, qualidades que Spalletti acredita serem essenciais para as rigorosas exigências da próxima temporada.
Spalletti explicou: "Na medida do possível, fomos buscar jogadores que sejam funcionais e fortes, temos certeza de que Lucumi reflete essas características. Para o campeonato que será, precisamos de mais jogadores que briguem pela vaga de titular."
Progresso da pré-temporada no Allianz Stadium
O amistoso contra a equipe Next Gen do clube serviu como um aquecimento crucial poucos dias antes de a Juventus estrear na campanha da Serie A contra o Frosinone. Embora o resultado fosse secundário em relação aos objetivos de condicionamento físico e à implementação tática, Spalletti admitiu que teria preferido um trabalho mais intenso em campo.
"Satisfeito com a partida? Hoje teríamos gostado de jogar um pouco mais. Também foi necessário treinar um pouco, faremos isso nos próximos dias", afirmou Spalletti à imprensa.
Seu foco segue totalmente voltado aos detalhes da preparação da equipe, reconhecendo que os amistosos de pré-temporada são apenas uma ferramenta para avaliar a evolução física de seus jogadores, ao declarar: "No geral, porém, fizemos bem neste mês; os jogadores deram tudo de si, e todos parecem positivos em sua atitude e abordagem, então estamos em posição de entregar um trabalho corretamente desenvolvido."
- AFP
Perspectiva positiva para a nova temporada
Apesar do trabalho em andamento no mercado de transferências e dos ajustes que ainda estão sendo feitos no campo de treinamento, Spalletti está otimista em relação ao estado mental de seu elenco. A Juventus está entrando em uma nova era sob seu comando, e os primeiros sinais vindos do vestiário sugerem que os jogadores estão totalmente comprometidos com o novo projeto e com as exigências feitas a eles.
Ao refletir sobre o clima geral dentro do grupo, Spalletti concluiu: "Parece-me que todos estão muito positivos em sua atitude, em sua busca. Estamos em posição de conseguir expressar qual será o trabalho feito nestas semanas."
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