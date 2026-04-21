"Sempre achei que jogar constantemente fosse a solução, mas agora estou satisfeito com meu papel de desafiante", disse Kim ao meio de comunicação coreano Footballist.
Traduzido por
"Estou satisfeito com o meu papel": um jogador do FC Bayern que está na mira de outras equipes insiste em manter seu contrato?
Kim, que se transferiu do SSC Nápoles para Munique em 2023 e foi titular na maior parte do tempo nos dois primeiros anos, é agora apenas o terceiro zagueiro central do Bayern nesta temporada, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah. “Nunca passei por um longo período sem jogar, por isso foi um pouco difícil no início. Mas, com o tempo, percebi que isso também tem um lado positivo”, destacou o sul-coreano.
Ter pausas frequentes, na verdade, o beneficia, considerando o estilo de jogo muito intenso do Bayern, explicou Kim: “Eu confio muito na minha velocidade, e nossa equipe joga com um estilo que exige muito esforço físico. Por isso, acho que a situação atual é boa.”
- AFP
Min-jae Kim deverá deixar o FC Bayern caso receba uma oferta adequada
Embora Kim ainda tenha contrato com o Bayern até 2028, ele já era considerado um candidato a ser vendido na janela de transferências do inverno passado. Segundo informações, o FCB não colocaria obstáculos no caminho do jogador de 29 anos caso surgisse uma oferta adequada; no entanto, apesar de interessados de renome, Kim permaneceu na Säbener Straße.
No inverno, dizia-se que o zagueiro queria esperar até o verão para ver se sua situação melhoraria. No entanto, isso ainda não aconteceu, e Tah e Upamecano continuam sendo titulares. A posição do Bayern não teria mudado; com uma oferta adequada, Kim provavelmente deixaria o clube ao final da temporada.
Juventus de Turim, o AC Milan e os principais clubes turcos Fenerbahçe (onde ele já jogou na temporada 2021/22), Galatasaray e Beşiktaş estariam de olho em Kim. A Juve já teria entrado em contato com o jogador da seleção sul-coreana, e o Bayern provavelmente exigiria cerca de 30 milhões de euros de indenização em caso de transferência.
Min-jae Kim deve voltar ao banco em Leverkusen
Em 2023, o Bayern pagou 50 milhões de euros ao SSC Nápoles pelo Kim. Na temporada atual, o zagueiro vem atuando regularmente, apesar de ter perdido espaço na equipe, tendo sido titular em cinco das seis últimas partidas da Bundesliga.
No total, Kim soma até agora 32 partidas (um gol, uma assistência) na temporada 2025/26, mas nos jogos mais importantes ele precisa se contentar com o papel de reserva. Assim, muito provavelmente ele ficará no banco também na semifinal da Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen, na quarta-feira.
- Getty Images Sport
Min-jae Kim: Seus números pelo FC Bayern de Munique
Jogos
111
Gols
5
Assistências
3
Cartões amarelos
10
Cartões amarelos-vermelhos
1