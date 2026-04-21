"Estou satisfeito com o meu papel": um jogador do FC Bayern que está na mira de outras equipes insiste em manter seu contrato?

Embora Kim ainda tenha contrato com o Bayern até 2028, ele já era considerado um candidato a ser vendido na janela de transferências do inverno passado. Segundo informações, o FCB não colocaria obstáculos no caminho do jogador de 29 anos caso surgisse uma oferta adequada; no entanto, apesar de interessados de renome, Kim permaneceu na Säbener Straße.

No inverno, dizia-se que o zagueiro queria esperar até o verão para ver se sua situação melhoraria. No entanto, isso ainda não aconteceu, e Tah e Upamecano continuam sendo titulares. A posição do Bayern não teria mudado; com uma oferta adequada, Kim provavelmente deixaria o clube ao final da temporada.

Juventus de Turim, o AC Milan e os principais clubes turcos Fenerbahçe (onde ele já jogou na temporada 2021/22), Galatasaray e Beşiktaş estariam de olho em Kim. A Juve já teria entrado em contato com o jogador da seleção sul-coreana, e o Bayern provavelmente exigiria cerca de 30 milhões de euros de indenização em caso de transferência.