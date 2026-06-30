"Estou realmente surpreso": Alan Shearer, lenda da Inglaterra, está pasmo com uma cena ocorrida na eliminação da Alemanha da Copa do Mundo contra o Paraguai

Na Alemanha também reinou a perplexidade. “O fato é: se esse gol for irregular, o Arsenal não será campeão inglês. Acho que eles marcaram 60% dos gols dessa forma”, explicou Jürgen Klopp em sua participação como comentarista na MagentaTV. Ilkay Gündogan, que jogou por muitos anos pelo Manchester City na Inglaterra, compartilhou dessa opinião: “Na Premier League, isso só causaria um sorriso de cansaço — principalmente a revogação de uma decisão”, escreveu o ex-jogador da seleção nacional nas redes sociais e perguntou: “Que tipo de decisão do VAR foi essa, afinal?”

Os especialistas alemães em arbitragem não conseguiram responder à pergunta. “Só dá para dizer que a decisão é absolutamente incompreensível”, resumiu Thorsten Kinhöfer na ZDF, acrescentando: “Fico sem palavras.”

Patrick Ittrich, que atua na MagentaTV na mesma função que Kinhöfer, também enfatizou: “Para mim, isso é mesquinho demais. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhum empurrão lateral, nenhuma retenção.” Portanto, não se trata de “uma decisão claramente errada. A intervenção (do VAR, nota do editor) não se justificou e o gol foi válido.”

A antiga proteção aos goleiros na área de cinco metros, onde ocorreu a entrada de Anton, “não existe mais”, explicou Ittrich. “Ele também não agarrou o braço, não o empurrou para longe e não o segurou.” Além disso, ele ressaltou que o árbitro de campo Jayed poderia ter mantido sua decisão original, apesar da indicação do VAR. “Para mim, foi a decisão errada”, esclareceu Ittrich, concluindo.

Após o gol não validado, não houve mais gols e a partida seguiu para a dramática disputa de pênaltis, na qual três dos seis batedores alemães falharam. Após as eliminações na fase de grupos em 2018 e em 2022, a seleção alemã ficou de fora das oitavas de final pela terceira vez consecutiva.