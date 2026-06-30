A seleção alemã foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo, após uma dramática disputa de pênaltis contra o Paraguai. Na prorrogação, Jonatan Tah havia marcado o que parecia ser o gol da virada por 2 a 1, mas o VAR interveio e o árbitro Jalal Jayed anulou o gol. Uma decisão que deixou o lendário jogador inglês Alan Shearer perplexo.
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"Estou realmente surpreso": Alan Shearer, lenda da Inglaterra, está pasmo com uma cena ocorrida na eliminação da Alemanha da Copa do Mundo contra o Paraguai
"Não concordo de forma alguma com a decisão", declarou Shearer à BBC. O árbitro não validou o gol de Tah, pois Waldemar Anton teria derrubado o goleiro paraguaio Orlando Gill de forma irregular antes da jogada.
“O goleiro sabe que foi levemente tocado e, mesmo assim, cai com muita facilidade”, analisou Shearer sobre a jogada, que, em sua opinião, se assemelhava mais a uma disputa comum. “Sim, houve contato, mas afinal é um esporte de contato. O goleiro sabe que há contato e, mesmo assim, aceita a jogada. Para mim, isso não é suficiente.”
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Nagelsmann sobre a intervenção do VAR: “É um verdadeiro escândalo!”
Shearer continuou a criticar veementemente a decisão polêmica após a partida: “Foi muito, muito brando. É preciso dizer isso. Muito brando.” Por isso, ele também defendeu o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, que recebeu um cartão amarelo por causa de suas reclamações: “Não o culpo de forma alguma por isso.”
Após a partida, o técnico da DFB reclamou em entrevista: “Estou revendo a jogada agora: não é apenas um escândalo; é um escândalo total. Isso nem de longe foi uma falta.” Shearer, por sua vez, compartilhou sua opinião: “Não foi contato suficiente para que um goleiro alto precisasse cair. Ele tinha o árbitro e o VAR do seu lado. Estou realmente surpreso!”
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Klopp, Gündogan, Ittrich e Kinhöfer: ninguém consegue explicar a decisão
Na Alemanha também reinou a perplexidade. “O fato é: se esse gol for irregular, o Arsenal não será campeão inglês. Acho que eles marcaram 60% dos gols dessa forma”, explicou Jürgen Klopp em sua participação como comentarista na MagentaTV. Ilkay Gündogan, que jogou por muitos anos pelo Manchester City na Inglaterra, compartilhou dessa opinião: “Na Premier League, isso só causaria um sorriso de cansaço — principalmente a revogação de uma decisão”, escreveu o ex-jogador da seleção nacional nas redes sociais e perguntou: “Que tipo de decisão do VAR foi essa, afinal?”
Os especialistas alemães em arbitragem não conseguiram responder à pergunta. “Só dá para dizer que a decisão é absolutamente incompreensível”, resumiu Thorsten Kinhöfer na ZDF, acrescentando: “Fico sem palavras.”
Patrick Ittrich, que atua na MagentaTV na mesma função que Kinhöfer, também enfatizou: “Para mim, isso é mesquinho demais. É claro que houve contato com o goleiro. Mas não vejo nenhum empurrão, nenhum empurrão lateral, nenhuma retenção.” Portanto, não se trata de “uma decisão claramente errada. A intervenção (do VAR, nota do editor) não se justificou e o gol foi válido.”
A antiga proteção aos goleiros na área de cinco metros, onde ocorreu a entrada de Anton, “não existe mais”, explicou Ittrich. “Ele também não agarrou o braço, não o empurrou para longe e não o segurou.” Além disso, ele ressaltou que o árbitro de campo Jayed poderia ter mantido sua decisão original, apesar da indicação do VAR. “Para mim, foi a decisão errada”, esclareceu Ittrich, concluindo.
Após o gol não validado, não houve mais gols e a partida seguiu para a dramática disputa de pênaltis, na qual três dos seis batedores alemães falharam. Após as eliminações na fase de grupos em 2018 e em 2022, a seleção alemã ficou de fora das oitavas de final pela terceira vez consecutiva.