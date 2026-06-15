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"Estou pronto para fazer as coisas da maneira certa" - Kylian Mbappé admite que precisa "dar mais um passo à frente na defesa" para que a França conquiste a Copa do Mundo de 2026
A promessa defensiva de Mbappé
O astro do Real Madrid admitiu de forma surpreendente que precisa mudar seu estilo de jogo para levar a França à glória na Copa do Mundo de 2026. Em declarações antes da estreia de sua seleção no Grupo I contra o Senegal, Mbappé abordou as críticas de longa data sobre seu empenho defensivo quando a bola está com o adversário.
O atacante está plenamente ciente de que, para a equipe de Didier Deschamps superar um torneio ampliado para 48 seleções, todos os jogadores devem contribuir para a marcação defensiva. Respondendo a perguntas feitas por seu irmão Ethan, Mbappé disse em entrevista ao Le Parisien: “Preciso dar mais um passo à frente na defesa. Estou pronto para fazer as coisas certas porque quero a Copa do Mundo a qualquer custo! Falamos muito sobre isso porque ele defende muito, muito mais do que eu. Mas é bom que as pessoas estejam destacando esse aspecto. Sempre fui exigente comigo mesmo e acho que preciso dar mais um passo à frente nessa área. É algo importante para as equipes, e acho que tenho que fazer isso.”
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Em defesa do capitão
O ex-jogador do Paris Saint-Germain tem sido, de fato, alvo frequente de intensos debates, mas as pessoas mais próximas a ele não hesitaram em oferecer seu apoio. O vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, rebateu recentemente o nível “excessivo” de escrutínio, sugerindo que as críticas muitas vezes vão além do futebol e ignoram o lado humano de ser um ícone global.
Apesar do barulho vindo de fora, o status de Mbappé dentro do vestiário permanece inalterado. Ele continua sendo o ponto focal tático e emocional da seleção francesa, com seus companheiros de equipe o vendo como o líder essencial necessário para lidar com o ambiente de alta pressão de uma campanha na Copa do Mundo.
O apoio a Wenger no Bernabéu
A promessa defensiva do francês surge após uma temporada nacional difícil na Espanha, onde foi frequentemente transformado em “bode expiatório” pelos desempenhos irregulares do Real Madrid. O lendário técnico Arsène Wenger observou que Mbappé chegou a um time mediano do Real Madrid e foi injustamente criticado como resultado da transição do clube.
O ex-técnico do Arsenal continua convencido de que o jogador de 27 anos está pronto para um grande torneio, citando seu bom estado físico em comparação com outras estrelas que podem chegar aos Estados Unidos completamente exaustas. A crença é que um Mbappé motivado e descansado é a arma mais perigosa do futebol mundial.
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Em busca da imortalidade na Copa do Mundo
Mbappé já possui um currículo lendário na Copa do Mundo, tendo marcado 12 gols nas edições de 2018 e 2022. Ele ficou famoso por levar a França ao título ainda adolescente na Rússia, antes de conquistar a Chuteira de Ouro no Catar, onde marcou um hat-trick histórico na derrota para a Argentina na final.
Agora, o atacante está a um passo do recorde histórico de Miroslav Klose, de 16 gols em Copas do Mundo. Se ele conseguir aliar seu finalização precisa ao melhor desempenho defensivo que prometeu, a França será incrivelmente difícil de parar ao iniciar sua jornada no MetLife Stadium.