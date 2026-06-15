"Estou pronto para fazer as coisas da maneira certa" - Kylian Mbappé admite que precisa "dar mais um passo à frente na defesa" para que a França conquiste a Copa do Mundo de 2026

O astro do Real Madrid admitiu de forma surpreendente que precisa mudar seu estilo de jogo para levar a França à glória na Copa do Mundo de 2026. Em declarações antes da estreia de sua seleção no Grupo I contra o Senegal, Mbappé abordou as críticas de longa data sobre seu empenho defensivo quando a bola está com o adversário.

O atacante está plenamente ciente de que, para a equipe de Didier Deschamps superar um torneio ampliado para 48 seleções, todos os jogadores devem contribuir para a marcação defensiva. Respondendo a perguntas feitas por seu irmão Ethan, Mbappé disse em entrevista ao Le Parisien: “Preciso dar mais um passo à frente na defesa. Estou pronto para fazer as coisas certas porque quero a Copa do Mundo a qualquer custo! Falamos muito sobre isso porque ele defende muito, muito mais do que eu. Mas é bom que as pessoas estejam destacando esse aspecto. Sempre fui exigente comigo mesmo e acho que preciso dar mais um passo à frente nessa área. É algo importante para as equipes, e acho que tenho que fazer isso.”