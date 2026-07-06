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“Estou pronto” - Liam Gallagher faz promessa sobre “Wonderwall” para a final da Copa do Mundo, enquanto o hino icônico do Oasis se torna a trilha sonora da busca da Inglaterra pela glória mundial
Lenda do Oasis atende ao chamado
O ícone do Britpop recorreu às redes sociais após a dramática vitória da Inglaterra sobre o México para elogiar os esforços da equipe. Depois de ver o time sendo mais uma vez ovacionado pelos torcedores, Gallagher tuitou: “É muito trabalho ouvir o Harry Kane cantando ‘Vamos lá, INGLATERRA, vamos lá, WONDERWALL’”. A postagem gerou imediatamente milhares de reações de torcedores que adotaram o clássico de 1995 como seu hino do torneio.
Um torcedor oportunista não perdeu tempo e colocou o cantor na berlinda, respondendo: “[Se] chegarmos à final, você sabe que é obrigatório você voar até lá e cantar ‘Wonderwall’ ao vivo em campo.” Gallagher, que nunca se intimida diante de um grande palco, respondeu com uma intenção clara: “Vamos ver, estou pronto”. A promessa acrescentou mais um motivo de entusiasmo a um verão que já está chegando ao auge para a equipe de Thomas Tuchel.
- AFP
Os Três Leões sobrevivem ao drama no Azteca
Essa história paralela surge logo após uma das atuações mais resilientes da Inglaterra na memória recente. Jogando no formidável Estádio Azteca, os Três Leões abriram vantagem graças a dois gols de Jude Bellingham no primeiro tempo. No entanto, a tarefa ficou significativamente mais difícil quando Julián Quiñones descontou e Jarell Quansah recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada alta, deixando a Inglaterra a defender a vantagem com 10 jogadores.
O capitão Kane acabou por restabelecer a vantagem de dois gols em cobrança de pênalti, embora um pênalti convertido por Raúl Jiménez no final da partida tenha garantido um final de jogo cheio de tensão. Apesar da pressão da torcida adversária e da desvantagem numérica, a Inglaterra se manteve firme para garantir a vitória por 3 a 2 e garantir um confronto nas quartas de final contra a Noruega. A vitória provocou cenas de euforia nas arquibancadas, onde a torcida visitante mais uma vez entoou o hino do Oasis que marcou sua trajetória.
Kane fica sem voz durante as comemorações
A intensidade da partida e as comemorações pós-jogo claramente afetaram o capitão da Inglaterra. Após o apito final, Kane, com a voz rouca, teve dificuldade para cumprir suas obrigações com a imprensa, admitindo que o volume das comemorações havia deixado suas cordas vocais em frangalhos.
Kane explicou a liberação emocional após uma partida tão difícil, afirmando: “A ocasião, a equipe, tudo contra nós, mas encontramos um caminho. Um apoio incrível, inacreditável. [Estou] sem palavras. Não consigo nem falar!” O sacrifício vocal do capitão só serviu para torná-lo ainda mais querido pelos torcedores, que agora sonham em ver tanto seu atacante quanto Gallagher em campo na final, no dia 19 de julho.
- Getty Images Sport
Tuchel elogia a mentalidade vencedora
Enquanto os torcedores se concentram na música, Tuchel não hesitou em elogiar a garra com que sua equipe avançou na competição. O técnico alemão destacou que seus jogadores demonstraram “mentalidade de vencedores” para resistir ao ataque mexicano em um ambiente tão hostil. A Inglaterra agora precisa se preparar para enfrentar a Noruega, liderada por Erling Haaland, em Miami, com a perspectiva de uma apresentação ao vivo de Liam Gallagher servindo como o maior incentivo para chegar à final do torneio.
O vínculo entre a música e o time parece mais forte do que nunca. No início do torneio, Kane havia descrito as interpretações de “Wonderwall” após as partidas como “um dos meus momentos favoritos” vestindo a camisa da Inglaterra. Com o vocalista do Oasis agora à disposição, os Três Leões estão a apenas três vitórias de transformar um sonho impregnado de britpop em realidade no maior palco do mundo.
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