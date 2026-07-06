“Estou pronto” - Liam Gallagher faz promessa sobre “Wonderwall” para a final da Copa do Mundo, enquanto o hino icônico do Oasis se torna a trilha sonora da busca da Inglaterra pela glória mundial

O ícone do Britpop recorreu às redes sociais após a dramática vitória da Inglaterra sobre o México para elogiar os esforços da equipe. Depois de ver o time sendo mais uma vez ovacionado pelos torcedores, Gallagher tuitou: “É muito trabalho ouvir o Harry Kane cantando ‘Vamos lá, INGLATERRA, vamos lá, WONDERWALL’”. A postagem gerou imediatamente milhares de reações de torcedores que adotaram o clássico de 1995 como seu hino do torneio.

Um torcedor oportunista não perdeu tempo e colocou o cantor na berlinda, respondendo: “[Se] chegarmos à final, você sabe que é obrigatório você voar até lá e cantar ‘Wonderwall’ ao vivo em campo.” Gallagher, que nunca se intimida diante de um grande palco, respondeu com uma intenção clara: “Vamos ver, estou pronto”. A promessa acrescentou mais um motivo de entusiasmo a um verão que já está chegando ao auge para a equipe de Thomas Tuchel.







