Getty Images Sport
Traduzido por
“Estou pronto” - Jürgen Klopp mantém conversas na Alemanha enquanto se prepara para um retorno sensacional ao comando técnico
Klopp surge como o principal candidato da Alemanha
Klopp confirmou que a DFB o procurou para suceder Nagelsmann como técnico da seleção alemã, após a renúncia deste último em seguida à decepcionante campanha do país na Copa do Mundo, que terminou com a eliminação nas oitavas de final para o Paraguai. Em declarações feitas em Nova York, enquanto atuava como comentarista da Magenta TV, Klopp reconheceu ter mantido contato com a federação. Embora ainda não tenha sido alcançado um acordo, as discussões estão em andamento, enquanto a Alemanha busca um técnico para conduzir a seleção nacional a uma nova era.
- Getty Images Sport
Klopp confirma ter entrado em contato com a DFB
Klopp abordou diretamente as especulações durante uma participação na televisão, confirmando que a DFB havia entrado em contato com ele como parte de sua busca por um novo técnico. Ele também ressaltou que as negociações continuam em andamento devido aos seus compromissos atuais.
“Julian se demitiu e a [federação] está trabalhando na sucessão e entrou em contato comigo no decorrer dessas considerações”, disse Klopp.
O ex-técnico do Liverpool também insistiu que já se recuperou do esgotamento que o levou a deixar Anfield há dois anos.
“Há cerca de dois anos, parei no Liverpool e disse que não tinha energia para outro trabalho ou para mais um ano no Liverpool”, acrescentou. “Desde então, estou mais do que recarregado, estou pronto.”
Klopp quer uma mudança significativa
Klopp acredita que a Alemanha precisa de uma reforma significativa após uma série de atuações decepcionantes em grandes torneios. Ele deixou claro que uma mudança estrutural, e não apenas a nomeação de um novo técnico, é essencial.
“O futebol alemão está, obviamente, em um momento decisivo agora”, explicou Klopp. “Agora precisamos mudar as coisas de forma fundamental. Seja eu quem assuma no final ou quem quer que seja, isso não muda o fato de que as mudanças são necessárias.”
- (C)Getty Images
As negociações sobre uma possível nomeação continuam
A DFB parece disposta a dar continuidade às negociações com Klopp, ao mesmo tempo em que resolve as complicações relacionadas ao seu cargo atual como diretor global de futebol da Red Bull. Um acordo dependerá de ambas as partes chegarem a um consenso sobre os rumos da seleção nacional e os aspectos práticos de sua possível saída do cargo atual.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.