Klopp abordou diretamente as especulações durante uma participação na televisão, confirmando que a DFB havia entrado em contato com ele como parte de sua busca por um novo técnico. Ele também ressaltou que as negociações continuam em andamento devido aos seus compromissos atuais.

“Julian se demitiu e a [federação] está trabalhando na sucessão e entrou em contato comigo no decorrer dessas considerações”, disse Klopp.

O ex-técnico do Liverpool também insistiu que já se recuperou do esgotamento que o levou a deixar Anfield há dois anos.

“Há cerca de dois anos, parei no Liverpool e disse que não tinha energia para outro trabalho ou para mais um ano no Liverpool”, acrescentou. “Desde então, estou mais do que recarregado, estou pronto.”