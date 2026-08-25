O Chelsea abriu um novo capítulo de forma espetacular, com Alonso garantindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham em seu primeiro jogo de Premier League no comando. O ataque dos Blues pareceu revitalizado desde o apito inicial, com Palmer atuando como o principal articulador em uma atuação que sugeriu que ele deixou totalmente para trás as frustrações com lesões da campanha 2025-26. Palmer deu a assistência para o gol de abertura de Joao Pedro com apenas 32 segundos e depois também balançou as redes, garantindo que o Chelsea começasse sua temporada com vitória.

O atacante, que ficou fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo por causa da falta de minutos em campo na última temporada, foi questionado sobre o quanto se sentia pronto para os desafios que viriam pela frente. Ele respondeu com um sorriso, dizendo: "Você não viu o jogo? Estou só brincando, estou pronto, sabe", disse Palmer à Sky Sport. "Foi uma temporada difícil com lesões e tudo mais, mas durante o verão e desde que voltei tenho trabalhado ainda mais duro. Obviamente, com as lesões, tive que tentar evitá-las e trabalhar ainda mais duro, dia após dia. Eu conheço o talento que tenho, então posso fazer atuações como essa."