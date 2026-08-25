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"Estou pronto": Cole Palmer faz alerta à Premier League após inspirar o Chelsea a uma vitória emocionante sobre o Fulham
Palmer brilha no início da era Alonso
O Chelsea abriu um novo capítulo de forma espetacular, com Alonso garantindo uma vitória por 3 a 2 sobre o Fulham em seu primeiro jogo de Premier League no comando. O ataque dos Blues pareceu revitalizado desde o apito inicial, com Palmer atuando como o principal articulador em uma atuação que sugeriu que ele deixou totalmente para trás as frustrações com lesões da campanha 2025-26. Palmer deu a assistência para o gol de abertura de Joao Pedro com apenas 32 segundos e depois também balançou as redes, garantindo que o Chelsea começasse sua temporada com vitória.
O atacante, que ficou fora da seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo por causa da falta de minutos em campo na última temporada, foi questionado sobre o quanto se sentia pronto para os desafios que viriam pela frente. Ele respondeu com um sorriso, dizendo: "Você não viu o jogo? Estou só brincando, estou pronto, sabe", disse Palmer à Sky Sport. "Foi uma temporada difícil com lesões e tudo mais, mas durante o verão e desde que voltei tenho trabalhado ainda mais duro. Obviamente, com as lesões, tive que tentar evitá-las e trabalhar ainda mais duro, dia após dia. Eu conheço o talento que tenho, então posso fazer atuações como essa."
- AFP
Fome pela longa temporada que vem pela frente
Para Palmer, o início bem-sucedido é apenas o começo do que ele espera que seja uma sequência consistente de boas atuações. O atacante admitiu que o tempo passado assistindo de fora alterou sua perspectiva sobre o jogo, incutindo um nível de envolvimento emocional que ele raramente demonstrava no passado. Ao se concentrar na prevenção de lesões e no condicionamento físico, ele construiu uma base que deve permitir que suporte o desgaste de uma campanha completa da Premier League.
Palmer reiterou que seu foco agora está totalmente no futuro e em manter os padrões estabelecidos na estreia da temporada. "Normalmente não sou uma pessoa emotiva, as pessoas que me conhecem sabem que eu normalmente não me importo com as coisas da vida, mas durante o verão eu descansei, recarreguei as energias e, sim, estou pronto e com fome", acrescentou.
- Imagn
Novo ataque do Chelsea encaixa
A combinação de jogadas entre Palmer, Morgan Rogers e Joao Pedro foi o destaque da tarde, levando Alonso a elogiar seu ataque especial pela capacidade de criar momentos decisivos sob pressão. A configuração tática do técnico permitiu que Palmer encontrasse espaços perigosos, o que acabou levando ao seu gol decisivo aos 49 minutos.
Alonso foi rápido em elogiar o impacto de sua estrela e disse à Sky Sports: "Gostei muito da atuação dele. Ele jogou com responsabilidade e maturidade, mas também com liberdade. É muito importante para mim que consigamos tirar o melhor de Cole. Estou feliz por ele e, se vamos ter um bom time, então precisamos de um grande Cole."
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Rogers elogia Palmer "faminto"
Rogers, que ficou impressionado com a contribuição do companheiro para a vitória, destacou o fogo que ardia em Palmer durante a programação da pré-temporada. Rogers foi o primeiro jogador do Chelsea desde Christopher Nkunku, em dezembro de 2023, a marcar em sua estreia na Premier League pelo clube, mas passou boa parte de sua entrevista pós-jogo elogiando Palmer.
"Todo mundo sabe o quão bom ele é", disse Rogers. "Obviamente, ele teve uma temporada difícil com lesões e essas coisas no ano passado, e dava para ver nos olhos dele na pré-temporada e nos treinos que ele está pronto para provar que as pessoas estão erradas. Você viu isso naquela atuação, o melhor jogador em campo com folga, e é isso que ele faz. É bom tê-lo do nosso lado."
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