"Estou pronto" - Chris Richards supera lesão no tornozelo enquanto o jogador mais importante da seleção americana se prepara para o grande momento da Copa do Mundo

IRVINE, Califórnia — Nos últimos 27 dias, os olhos do futebol americano estão voltados para Chris Richards. Mais especificamente, estão fixos em seu tornozelo.

Os sonhos da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo dependem, pelo menos em parte, desse tornozelo, e é por isso que ele tem sido o assunto do verão que antecede o torneio. Na quarta-feira, apenas dois dias antes da estreia da USMNT contra o Paraguai, Richards falou com a imprensa pela primeira vez neste verão. Durante a conversa, ele disse as duas palavras que todos estavam tão ansiosos para ouvir: “Estou pronto.”

Segundo Richards, ele sempre esteve pronto. Seu tornozelo, porém, contava uma história um pouco diferente. Depois de chegar ao campo de treinamento após a conquista da Conference League pelo Crystal Palace, Richards foi integrado gradualmente à equipe da USMNT. Seu tempo em Atlanta foi dedicado principalmente à reabilitação por conta própria, antes de passar para sessões leves. O zagueiro então treinou normalmente pela primeira vez na segunda-feira em Irvine, sem incidentes. A terça-feira foi mais do mesmo.

Ele pode não estar 100%, admite, e seu caminho para a Copa do Mundo certamente não foi o ideal, mas Richards enfatizou que acredita estar pronto para fazer o que for necessário pelo seu país neste verão.

“Eu não me colocaria nessa posição se não achasse que poderia fazer tudo”, disse ele. “Acho que parte de praticar o esporte é que você vai sentir alguma dor em algum momento, e estou totalmente bem com isso, desde que, funcionalmente, eu esteja bem. Essa é a coisa mais importante para mim.”

A forma física de Richards é a prioridade número um da Seleção Masculina dos EUA. É também, é claro, muito importante para o próprio Richards, especialmente depois do que aconteceu com ele antes da última Copa do Mundo.