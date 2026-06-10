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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Estou pronto" - Chris Richards supera lesão no tornozelo enquanto o jogador mais importante da seleção americana se prepara para o grande momento da Copa do Mundo

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Estados Unidos da América
C. Richards
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Estados Unidos da América x Paraguai
Paraguai
Copa do Mundo

A situação do zagueiro tem sido incerta, mas depois de treinar normalmente esta semana, Richards está ansioso para jogar na sexta-feira

IRVINE, Califórnia — Nos últimos 27 dias, os olhos do futebol americano estão voltados para Chris Richards. Mais especificamente, estão fixos em seu tornozelo.

Os sonhos da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo dependem, pelo menos em parte, desse tornozelo, e é por isso que ele tem sido o assunto do verão que antecede o torneio. Na quarta-feira, apenas dois dias antes da estreia da USMNT contra o Paraguai, Richards falou com a imprensa pela primeira vez neste verão. Durante a conversa, ele disse as duas palavras que todos estavam tão ansiosos para ouvir: “Estou pronto.”

Segundo Richards, ele sempre esteve pronto. Seu tornozelo, porém, contava uma história um pouco diferente. Depois de chegar ao campo de treinamento após a conquista da Conference League pelo Crystal Palace, Richards foi integrado gradualmente à equipe da USMNT. Seu tempo em Atlanta foi dedicado principalmente à reabilitação por conta própria, antes de passar para sessões leves. O zagueiro então treinou normalmente pela primeira vez na segunda-feira em Irvine, sem incidentes. A terça-feira foi mais do mesmo.

Ele pode não estar 100%, admite, e seu caminho para a Copa do Mundo certamente não foi o ideal, mas Richards enfatizou que acredita estar pronto para fazer o que for necessário pelo seu país neste verão.

“Eu não me colocaria nessa posição se não achasse que poderia fazer tudo”, disse ele. “Acho que parte de praticar o esporte é que você vai sentir alguma dor em algum momento, e estou totalmente bem com isso, desde que, funcionalmente, eu esteja bem. Essa é a coisa mais importante para mim.”

A forma física de Richards é a prioridade número um da Seleção Masculina dos EUA. É também, é claro, muito importante para o próprio Richards, especialmente depois do que aconteceu com ele antes da última Copa do Mundo.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    "Sinceramente, estava temendo o pior"

    No momento em que caiu, Richards admite, esses pensamentos realmente lhe passaram pela cabeça. Ele havia perdido a última Copa do Mundo devido a uma lesão de última hora, da qual não conseguiu se recuperar a tempo para o Catar. Assim, quando torceu o tornozelo poucas semanas antes da concentração da seleção americana, o pensamento certamente passou pela cabeça de Richards: “de novo, não”.

    “Quando soube da lesão, fiquei bastante arrasado”, disse ele. “Sinceramente, temia o pior, mas me forcei a voltar ao campo para provar a mim mesmo que era possível.”

    No fim das contas, não era totalmente possível. Ele foi descartado para a última partida do Palace na Premier League da temporada, contra o Arsenal, com o que o técnico Oliver Glasner revelou ser uma ruptura do ligamento do tornozelo. Depois, contra o Rayo Vallecano na final da Conference League, ele ficou no banco sem entrar em campo. Naquela altura, ele já tinha acumulado confiança suficiente para saber que estaria pronto para o verão. Mas e os momentos iniciais? Aqueles foram assustadores.

    "Quando recebi o diagnóstico depois do jogo, meu tornozelo estava enorme, e saí de campo com uma bota ortopédica e muletas", lembrou ele. "Assim que tivemos o diagnóstico, pensei: 'Tudo bem, legal, custe o que custar, tenho que estar pronto para este primeiro jogo.' Acho que a primeira vez que realmente percebi que poderia estar 100% para sexta-feira foi provavelmente na semana passada.

    "Foi tipo: 'Tudo bem, como me preparo para esse jogo contra o Paraguai?', e é isso que venho fazendo 24 horas por dia. Tenho me recuperado e feito o que for preciso para estar disponível para esse primeiro jogo."

    • Publicidade
  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    O processo de recuperação

    A reabilitação não foi particularmente divertida, disse Richards, mas era necessária. O diagnóstico inicial indicava que ele ficaria em observação, mas ele sabia que não era bem assim. Desde o início, ele sabia que seriam “duas ou três semanas” de trabalho fora dos gramados para chegar onde precisava.

    “Acho que, com lesões nos tornozelos, dá para prever”, disse ele. “O Palace queria que eu estivesse disponível para a final da Conference League, o que eu entendo, porque é uma final. Levei dois dias para chegar [aos EUA] também, então talvez a lesão tenha piorado um pouco durante o voo, mas, para mim, era algo esperado. Já tive lesões no tornozelo antes e não houve realmente nenhum contratempo. Foi apenas uma questão de diminuir o ritmo e depois ver como seria quando entrasse em campo. Às vezes, pode demorar um pouco mais do que o esperado.”

    Pelo menos foi assim que o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, viu a situação. Antes do jogo de despedida da equipe contra a Alemanha, o argentino expressou sua frustração com a situação de Richards. Ele disse ter recebido sinais contraditórios sobre a condição física do zagueiro e, quanto mais esses sinais se prolongavam, mais preocupado ficava com a Copa do Mundo.

    Pochettino disse que a seleção dos EUA vinha trabalhando com informações que sugeriam que Richards poderia retornar já na final da Conference League do Crystal Palace contra o Rayo Vallecano, onde ele acabou ficando apenas no banco. A partir daí, a esperança mudou para o Senegal, depois para a Alemanha. A cada vez, porém, o prazo se adia.

    Isso, admitiu Pochettino, tem sido frustrante, especialmente dada a importância de Richards para a equipe.

    “O que eu estava dizendo se baseava nas informações que nos foram fornecidas, e às vezes não havia clareza”, disse Pochettino. “No fim das contas, podemos esperar que o Chris esteja lá, mas vamos ter um jogador que chega sem ter disputado nenhuma partida [por um mês]. Depois, teremos que decidir se ele está em forma para jogar ou não, e não há muito tempo na Copa do Mundo.”

    Richards, por sua vez, permaneceu otimista durante todo o processo. Ele diz que repetidamente disse a Pochettino que não estava preocupado.

    "Sempre que me perguntaram, eu disse que estava bem", disse Richards. "Mesmo quando cheguei ao centro de treinamento, eu disse que estava bem. Agora, acho que eles viram a evolução nas últimas semanas e, com certeza, me viram pessoalmente. Acho que estou bem em campo agora. Sempre digo a eles que estou pronto, então, seja qual for a decisão na sexta-feira, vou apoiá-los, mas quero estar em campo.”

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    A importância da liderança

    A possível presença de Richards na sexta-feira seria um grande impulso para a seleção masculina de futebol dos EUA, principalmente devido ao salto que ele deu no último ano. Antes da Copa Ouro do verão passado, ele já era uma peça valiosa. Ao final do torneio, ele havia se tornado, sem dúvida, a peça mais importante da equipe.

    Isso se deve em grande parte à sua liderança. Além de seu talento, Richards se tornou uma das presenças mais confiáveis da equipe, dentro e fora de campo. Ele chegou ao verão passado determinado a consolidar um papel de liderança e conseguiu. É por isso que sempre se esperou que a seleção americana contasse tanto com ele nesta Copa do Mundo.

    “Ele é um líder vocal, mas também tem características em seu jogo”, disse o zagueiro Mark McKenzie. “É alguém que entra com tudo nas divididas e se entrega de corpo e alma. Acho que, para qualquer zagueiro, isso é um valor extremamente importante: alguém que comanda, que tem essa presença em campo. Ele é simplesmente alguém que traz muita energia, seja percebendo que alguém precisa ser incentivado a se esforçar mais ou acordar, ou alguém que só precisa de um tapinha no ombro.

    "Ele é alguém com quem cresci há vários anos, e é sempre especial poder compartilhar oportunidades como essa. Naturalmente, ele é competitivo. Acho que essa é a característica mais importante que ele traz para este time."

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    O panorama geral

    Richards deixou claro que não há risco em jogar. Não há preocupação de que a lesão piore a ponto de prejudicá-lo ou à equipe. Se for considerado apto para jogar, então ele está totalmente pronto, tanto para a estreia contra o Paraguai quanto para os desafios que virão.

    “Temos tempo suficiente entre os jogos para que eu consiga me recuperar”, disse ele. “Para mim, se eu conseguir ser titular na sexta-feira, isso não vai colocar o resto do torneio em risco.

    “Se estou me colocando à disposição, é porque eles podem confiar que vou jogar a 100%.”

    Isso será música para os ouvidos da seleção americana. Há poucos, se é que há algum, jogadores mais importantes do que Richards, poucos mais essenciais para o sucesso da seleção americana. Eles ficarão felizes em vê-lo de volta, se o retorno na sexta-feira se concretizar. Ninguém ficará mais feliz do que Richards, porém, já que ele busca superar oficialmente o susto pré-torneio para realizar seu sonho na Copa do Mundo.

    "É uma Copa do Mundo, então vou me preparar de qualquer jeito", disse ele. "Estou me sentindo bem, talvez um pouco inchado, mas me sinto bem. Se há algum momento para se sacrificar, é agora. Sei que quero jogar quando chegar a sexta-feira."

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