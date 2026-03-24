Matthias Sammer não acredita que Schlotterbeck vá deixar o Borussia Dortmund. O consultor externo da diretoria do clube prevê um grande futuro para o zagueiro central no time amarelo e preto.
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"Estou profundamente convencido": Matthias Sammer se posiciona firmemente na disputa pela permanência de Nico Schlotterbeck no BVB
"Depende dele. Estou curioso. Posso dizer que estou profundamente convencido de que ele vai ficar no Borussia Dortmund", afirmou Sammer no programa da Sky "Sammer & Basile – o Hagedorn-Talk" e acrescentou: "Estou convencido, mas não por ter conhecimento disso, apenas estou dando minha opinião."
Sammer destacou que em Dortmund está prestes a começar “uma nova era”. “O clube está passando por algumas mudanças e ele pode se tornar o rosto dessa era, além de ganhar muito bem com isso.”
- AFP
Schlotterbeck: um dos jogadores mais bem pagos do BVB ou uma transferência para um grande clube?
Segundo informações, Schlotterbeck teria pela frente, no mínimo, uma duplicação de seu salário anual atual. O jogador da seleção nacional deve se tornar o novo jogador mais bem pago do clube. Recentemente, chegou-se a falar de um aumento para 14 milhões de euros. Além disso, segundo relatos, ele receberia uma cláusula de rescisão que lhe permitiria uma transferência por 60 milhões de euros a partir do verão de 2027 — desde que renove seu contrato antes disso.
Por outro lado, o BVB precisa se impor diante de vários clubes atraentes no exterior, entre eles o Real Madrid e o Manchester City. No entanto, não há notícias de negociações concretas com outros clubes no momento.
Schlotterbeck deve acolher com satisfação as decisões relativas ao elenco
Em vez disso, parece que a permanência dele está, de fato, se tornando cada vez mais provável. A Sky também havia noticiado recentemente essa tendência, citando a renovação do contrato de Felix Nmecha como motivo. Além disso, Schlotterbeck teria recebido com satisfação a notícia de que, com as saídas de Julian Brandt, Niklas Süle e Salih Özcan, finalmente se impulsionaria uma renovação e que, no futuro, o jogo pelas pontas voltaria a ter um papel mais importante.
Com a saída do diretor esportivo Sebastian Kehl e a chegada de Nils-Ole Book, que no SV Elversberg conseguiu atrair talentos como Fisnik Asllani, espera-se também um novo fôlego na formação do elenco. Ao mesmo tempo, porém, especula-se intensamente sobre um retorno de Jadon Sancho ao BVB.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 4 de abril, 18h30 VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)