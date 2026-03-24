"Estou profundamente convencido": Matthias Sammer se posiciona firmemente na disputa pela permanência de Nico Schlotterbeck no BVB

"Depende dele. Estou curioso. Posso dizer que estou profundamente convencido de que ele vai ficar no Borussia Dortmund", afirmou Sammer no programa da Sky "Sammer & Basile – o Hagedorn-Talk" e acrescentou: "Estou convencido, mas não por ter conhecimento disso, apenas estou dando minha opinião."

Sammer destacou que em Dortmund está prestes a começar “uma nova era”. “O clube está passando por algumas mudanças e ele pode se tornar o rosto dessa era, além de ganhar muito bem com isso.”