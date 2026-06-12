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"Estou pressionando ele!" - Kylian Mbappé adverte Didier Deschamps contra uma "péssima" transferência para a Itália após a última Copa do Mundo com a França
Deschamps se prepara para sua última Copa do Mundo
Enquanto a França se prepara para sua campanha na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o foco está cada vez mais voltado para o fim de uma era. Deschamps, que comanda a seleção nacional há 14 anos, deve deixar o cargo após o término do torneio. Seu capitão, Mbappé, está determinado a garantir que o técnico de 57 anos receba a despedida digna que sua carreira repleta de títulos merece.
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Pressão sobre Deschamps em relação ao futuro
Apesar de sua saída iminente da seleção francesa, Deschamps tem se mantido evasivo quanto aos seus planos a longo prazo. O técnico afirmou repetidamente que não descarta nenhuma possibilidade, seja um retorno ao comando de um clube ou assumir o comando de outra seleção nacional.
No entanto, a perspectiva de ver seu mentor no banco adversário é algo que Mbappé está tentando ativamente evitar. Mbappé admitiu que tem se manifestado abertamente dentro do grupo sobre os próximos passos do técnico, reconhecendo que quer influenciar a decisão.
Em entrevista à M6, Mbappé disse: “A melhor maneira de homenageá-lo é vencer, porque ele adora vencer. Vamos garantir que ele tenha o melhor das últimas Copas do Mundo. Espero que seja a última dele, porque espero que ele não treine outra seleção.”
Mbappé admitiu então que está tentando influenciar os planos futuros de Deschamps, dizendo: “Estou pressionando-o.”
A "terrível" perspectiva da Itália
Há muito que as especulações associam Deschamps ao cargo de técnico da Itália, especialmente devido aos seus laços profundos com o país, forjados durante o tempo em que atuou como jogador e técnico da Juventus. Com a Azzurra buscando se reconstruir após um período de instabilidade histórica e a ausência em várias edições da Copa do Mundo, o currículo de Deschamps é visto como a escolha perfeita para os tetracampeões mundiais. Mbappé, no entanto, está longe de ser fã dessa trajetória profissional em particular.
Quando questionado especificamente sobre os rumores que ligam Deschamps ao cargo de técnico da Itália, Mbappé não escondeu o que pensava. “Disseram Itália, isso seria horrível”, comentou o capitão da França.
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Um último esforço pela glória na Copa do Mundo
Por enquanto, tanto Mbappé quanto Deschamps continuam focados na missão da França na Copa do Mundo. Depois de ficarem aquém na final de 2022, os Bleus buscam mais um título mundial e uma despedida memorável para seu técnico, que está de saída. O torneio de 2026 marcará o capítulo final da passagem de Deschamps pela França. Antes de qualquer decisão sobre seu futuro, ele enfrenta o desafio de conduzir sua equipe por mais uma campanha e tentar encerrá-la com o máximo de resultados.
Os Bleus iniciarão sua campanha na Copa do Mundo contra o Senegal na estreia do Grupo I, em 16 de junho. Em seguida, enfrentarão o Iraque em 22 de junho e encerrarão a fase de grupos contra a Noruega quatro dias depois.