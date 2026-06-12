"Estou pressionando ele!" - Kylian Mbappé adverte Didier Deschamps contra uma "péssima" transferência para a Itália após a última Copa do Mundo com a França

Apesar de sua saída iminente da seleção francesa, Deschamps tem se mantido evasivo quanto aos seus planos a longo prazo. O técnico afirmou repetidamente que não descarta nenhuma possibilidade, seja um retorno ao comando de um clube ou assumir o comando de outra seleção nacional.

No entanto, a perspectiva de ver seu mentor no banco adversário é algo que Mbappé está tentando ativamente evitar. Mbappé admitiu que tem se manifestado abertamente dentro do grupo sobre os próximos passos do técnico, reconhecendo que quer influenciar a decisão.

Em entrevista à M6, Mbappé disse: “A melhor maneira de homenageá-lo é vencer, porque ele adora vencer. Vamos garantir que ele tenha o melhor das últimas Copas do Mundo. Espero que seja a última dele, porque espero que ele não treine outra seleção.”

Mbappé admitiu então que está tentando influenciar os planos futuros de Deschamps, dizendo: “Estou pressionando-o.”