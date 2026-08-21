Um fator significativo na decisão de Diomande foi o envolvimento direto de Mourinho. O "Special One" fez de tudo para garantir que o jovem se sentisse valorizado, incluindo telefonemas no início da manhã para encurtar a distância. "Mourinho acordou às 5 da manhã para falar comigo. Isso significa que ele é importante", revelou Diomande. "Quando o Madrid liga para você, você não pode dizer não, então eu disse: 'Se eles me quiserem, é lá que eu vou estar'."

Na chegada dele, a relação entre jogador e treinador se consolidou instantaneamente. Diomande relembrou o primeiro encontro entre eles: "Assim que cheguei, ele me disse: 'Eu prometi a você que você faria parte do meu time, e aqui está.' E eu disse a ele: 'Estou feliz por trabalhar com você porque você é o melhor.' Posso aprender muito com ele; ele é o treinador certo para dar continuidade ao meu desenvolvimento. Estou preparado para morrer por ele."



