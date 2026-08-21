Norbert Schmidt
Traduzido por
'Estou preparado para morrer por ele!' - novo reforço do Real Madrid, Yan Diomande exalta Jose Mourinho após transferência dos 'sonhos'
Um “sonho” realizado no Bernabéu
Diomande falou pela primeira vez como contratação recorde do Real Madrid, expressando seu imenso orgulho por concluir a transferência para o Bernabéu. O ponta de 19 anos, que surgiu como um dos talentos mais empolgantes da Europa, admitiu que o interesse do gigante espanhol o deixou atônito. "Foi como um sonho, porque não há clube maior", disse Diomande à SportyTV. "Desde o momento em que soube, não consegui dormir. Não conseguia acreditar. Falei com Juni [Calafat] e depois falei com o técnico. Fiquei surpreso porque ele falava francês."
A ascensão do marfinense ao topo foi meteórica, e ele chega a um vestiário já repleto de superestrelas como Kylian Mbappe e Jude Bellingham. Apesar do peso da situação, Diomande mantém os pés no chão, mas é ambicioso, ao afirmar que está "orgulhoso e feliz porque realizei meu sonho".
- Laci Perenyi
O toque pessoal de Mourinho no acordo
Um fator significativo na decisão de Diomande foi o envolvimento direto de Mourinho. O "Special One" fez de tudo para garantir que o jovem se sentisse valorizado, incluindo telefonemas no início da manhã para encurtar a distância. "Mourinho acordou às 5 da manhã para falar comigo. Isso significa que ele é importante", revelou Diomande. "Quando o Madrid liga para você, você não pode dizer não, então eu disse: 'Se eles me quiserem, é lá que eu vou estar'."
Na chegada dele, a relação entre jogador e treinador se consolidou instantaneamente. Diomande relembrou o primeiro encontro entre eles: "Assim que cheguei, ele me disse: 'Eu prometi a você que você faria parte do meu time, e aqui está.' E eu disse a ele: 'Estou feliz por trabalhar com você porque você é o melhor.' Posso aprender muito com ele; ele é o treinador certo para dar continuidade ao meu desenvolvimento. Estou preparado para morrer por ele."
Mourinho esclarece papel em transferência
Embora o jogador esteja claramente encantado com seu novo treinador, Mourinho tratou de esclarecer rapidamente seu próprio papel no processo de contratação. Em uma entrevista separada, o técnico revelou que não exigiu explicitamente a contratação do ponta ao voltar ao comando.
"Não, eu não pedi ninguém", afirmou Mourinho ao ser questionado sobre o acordo. "Cheguei sem exigir um único jogador, depois de analisar bem o elenco e sabendo exatamente o que eu queria que acontecesse."
No entanto, ele admitiu que, quando o clube apresentou a oportunidade de contratar um talento de qualidade tão rara, era impossível deixar passar.
"Encontrar um jogador de lado [como Diomande] que seja rápido, agressivo e possa atuar pelos dois lados não é fácil, é incrivelmente difícil", acrescentou Mourinho. "Some a isso o fato de que ele é jovem, tem margem para evoluir e muitos anos pela frente no Real Madrid... quando essa oportunidade surgiu, eu não quis entrar na questão de se ele custou 120, 80, 40 ou 20 [milhões]."
- AFP
Da estreia no Leganés ao status de galáctico
O caminho de Diomande até o Real Madrid inclui uma ligação poética com sua nova casa. Ele fez sua estreia profissional no Bernabéu quando jogava pelo Leganes, clube pelo qual ainda tem grande consideração por ter lhe dado sua primeira oportunidade no futebol. "É obra de Deus. Eu acredito muito em Deus", acrescentou Diomande. "Foi uma coincidência e tanto. Só quero aproveitar cada dia. Daquela partida, lembro de ter trocado camisas com Mbappe, e hoje estamos no mesmo vestiário, rindo juntos. Nunca vou esquecer o Leganes porque foi o único clube que me deu a oportunidade de mostrar minha qualidade".
Espera-se que a versatilidade de Diomande seja um grande trunfo para o Real Madrid na tentativa de dominar tanto La Liga quanto as competições europeias na próxima temporada.
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