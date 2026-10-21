Getty Images Sport
Traduzido por
“Estou no caminho certo”: Phil Foden quer marcar mais gols após brilhar com três na vitória do Manchester City por 5 a 1 sobre o AEK Atenas
Meia inglês inspira goleada no Etihad
Foden está determinado a seguir aumentando sua marca de gols após fazer três gols e dar uma assistência durante a 150ª partida do Manchester City na Champions League. Expulso no clássico de Manchester do mês passado, ele encerrou no fim de semana um jejum de gols que vinha desde dezembro e agora soma quatro gols em quatro dias. A vitória também foi a resposta ideal à derrota por 4 a 2 em casa para o atual campeão Paris Saint-Germain na semana passada.
- Getty Images Sport
Mudança tática abre caminho para atuação cirúrgica
Os donos da casa abriram o placar quando Elliot Anderson marcou seu primeiro gol pelo clube após Enzo Fernandez, também contratado na última janela de verão, acertar o travessão em uma cobrança de falta. Depois, Foden aproveitou um passe de Rico Lewis. Sete minutos após o reinício da partida, Stavros Pilios marcou o primeiro gol que o City sofreu contra uma equipe grega, depois de passar em branco nos quatro confrontos anteriores contra Aris e Olympiacos. Foden, porém, deu o passe para o gol de Rayan Cherki e marcou mais dois gols.
Satisfeito com o desempenho coletivo, Foden escolheu o segundo gol, marcado no ângulo, como seu favorito em entrevista após a partida ao site oficial do clube: "Gostei muito. Os companheiros foram ótimos de novo. Mais uma vez mostramos determinação, embora nem sempre tenha sido bonito. Erramos passes fáceis. Mas seguimos o plano de jogo, continuamos tentando e, no fim, conseguimos superar a defesa deles. No geral, estou muito feliz.
"[Meu gol favorito foi] provavelmente o segundo, para ser sincero. Pela forma como a bola entrou. Estou feliz por marcar gols agora. Sou atacante, então preciso continuar marcando e ajudando a equipe. Isso só vai fazer bem para a minha confiança."
Ao falar sobre a busca por recuperar sua melhor forma após duas temporadas irregulares e sobre o quanto gosta de atuar pelo centro do ataque, ele continuou: "Aos poucos [estou voltando à minha melhor forma], mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Estou na direção certa. Marcar gols nesse processo certamente ajuda.
"Só preciso continuar trabalhando duro e tentar dar o meu melhor pelo treinador e pela equipe. Gostei muito, especialmente quando passei a atuar como falso 9. Fiquei entre as linhas, nos espaços onde gosto de estar, e participei da construção das jogadas. Gostei muito de desempenhar essa função hoje."
Jogadores formados na base fazem suas estreias europeias
Com o artilheiro Erling Haaland no banco, sem entrar em campo após um susto recente com lesão, o técnico Maresca deu aos jovens Floyd Samba, Allan, Ryan McAidoo, Vitor Reis e Kaden Braithwaite suas primeiras oportunidades na Champions League.
Enquanto isso, os três gols de Foden o levaram a 23 na fase principal da competição. Ele superou Steven Gerrard (21) e igualou Frank Lampard entre os jogadores ingleses, atrás de Harry Kane (57), Wayne Rooney (30), Raheem Sterling (27) e Paul Scholes (24).
Ao explicar como ajuda a orientar as promessas do clube em meio à atual crise de lesões, Foden acrescentou: "Só tento ajudá-los da melhor maneira possível, junto com os capitães, como Ruben [Dias] e Erling. Tento ajudar os mais jovens.
"Isso mostra a confiança que o treinador tem. Temos muitos jogadores lesionados no momento, e ele não tem medo de escalar os jovens. Eles vêm jogando muito bem, então mereciam jogar hoje à noite. Estou muito feliz por eles."
- Getty Images Sport
Líderes do campeonato nacional enfrentam teste contra o Aston Villa
Retomar o rumo na campanha europeia oferece ao Manchester City a base ideal para tentar manter seu início perfeito na Premier League. Os comandados de Maresca visitarão o Aston Villa no sábado, em partida marcada para as 12h30 (horário de verão britânico). Com Haaland descansado e Foden em grande fase, os visitantes devem estar bem preparados para uma tarde difícil no Villa Park.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.