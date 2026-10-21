“Estou no caminho certo”: Phil Foden quer marcar mais gols após brilhar com três na vitória do Manchester City por 5 a 1 sobre o AEK Atenas

Os donos da casa abriram o placar quando Elliot Anderson marcou seu primeiro gol pelo clube após Enzo Fernandez, também contratado na última janela de verão, acertar o travessão em uma cobrança de falta. Depois, Foden aproveitou um passe de Rico Lewis. Sete minutos após o reinício da partida, Stavros Pilios marcou o primeiro gol que o City sofreu contra uma equipe grega, depois de passar em branco nos quatro confrontos anteriores contra Aris e Olympiacos. Foden, porém, deu o passe para o gol de Rayan Cherki e marcou mais dois gols.

Satisfeito com o desempenho coletivo, Foden escolheu o segundo gol, marcado no ângulo, como seu favorito em entrevista após a partida ao site oficial do clube: "Gostei muito. Os companheiros foram ótimos de novo. Mais uma vez mostramos determinação, embora nem sempre tenha sido bonito. Erramos passes fáceis. Mas seguimos o plano de jogo, continuamos tentando e, no fim, conseguimos superar a defesa deles. No geral, estou muito feliz.

"[Meu gol favorito foi] provavelmente o segundo, para ser sincero. Pela forma como a bola entrou. Estou feliz por marcar gols agora. Sou atacante, então preciso continuar marcando e ajudando a equipe. Isso só vai fazer bem para a minha confiança."

Ao falar sobre a busca por recuperar sua melhor forma após duas temporadas irregulares e sobre o quanto gosta de atuar pelo centro do ataque, ele continuou: "Aos poucos [estou voltando à minha melhor forma], mas ainda tenho um longo caminho pela frente. Estou na direção certa. Marcar gols nesse processo certamente ajuda.

"Só preciso continuar trabalhando duro e tentar dar o meu melhor pelo treinador e pela equipe. Gostei muito, especialmente quando passei a atuar como falso 9. Fiquei entre as linhas, nos espaços onde gosto de estar, e participei da construção das jogadas. Gostei muito de desempenhar essa função hoje."