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"Estou muito orgulhoso deles" - Unai Emery afirma, de forma surpreendente, que está "muito feliz" com o empate do Aston Villa contra o Burnley, já rebaixado
Aston Villa tropeça contra o já rebaixado Burnley
Apesar de ver sua equipe empatar em 2 a 2 com o Burnley, time já rebaixado para a Championship e que jogava sem um técnico efetivo, Emery se recusou a fazer críticas.
Os Clarets abriram o placar de forma surpreendente com Jaidon Anthony. Ross Barkley e Ollie Watkins viraram o jogo, mas Zian Flemming conseguiu garantir um ponto. Isso significa que o Villa conquistou apenas um ponto nas últimas três partidas do campeonato, deixando suas aspirações à Liga dos Campeões em jogo, após chegar à final da Liga Europa na quinta-feira, com uma vitória por 4 a 1 no placar agregado sobre o Nottingham Forest nas semifinais.
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Emery defende seu elenco exausto
Emery fez uma defesa veemente de seus jogadores, afirmando: “Estou muito, muito feliz, e com o resultado também, muito feliz. Tem sido difícil estar em quinto lugar no campeonato até a 36ª rodada, muito difícil. E tem sido muito difícil para o Liverpool estar entre os cinco primeiros; eles estão conosco, com os mesmos pontos. Quanto ao Bournemouth, atrás de nós, e ao Brighton, são times que lutam e estão sendo fantásticos. É fantástico estarmos onde estamos. Hoje, o ponto não é suficiente, eu sei que não é suficiente, mas sei da dificuldade de conquistar três pontos aqui. Mas a forma como competimos, como os jogadores demonstram sua vontade de vencer, estou muito, muito orgulhoso deles. E, claro, depois de termos garantido na quinta-feira a final da Liga Europa, veja como estamos nos saindo nas duas competições. Jogar na Europa e disputar as primeiras posições da Premier League é muito difícil. Estamos conseguindo e os jogadores estão se esforçando muito. É claro que na segunda metade da temporada estamos enfrentando dificuldades, não estamos conquistando pontos como na primeira metade da temporada.”
O Burnley vê pontos positivos apesar dos assentos vazios
O técnico interino do Burnley, Michael Jackson, ficou satisfeito com a exibição cheia de garra, que pôs fim a uma sequência de cinco derrotas consecutivas. Dirigindo-se à escassa torcida local, Jackson disse: “Eu entendo perfeitamente isso. Custa dinheiro ir aos jogos de futebol e tudo o que envolve isso, nos tempos em que vivemos. Não tenho nenhum problema com isso. Os torcedores que estavam aqui foram realmente ótimos e apoiaram a equipe hoje. Se mais pessoas puderem vir, será excelente.”
Para o Villa, a principal preocupação continua sendo a preparação física do elenco, com Emery observando: “Alguns deles estão cansados, mas querem jogar e estão prontos. Hoje também foi muito importante não termos jogadores lesionados.”
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O que o futuro reserva para o Aston Villa?
O Aston Villa enfrenta um calendário desafiador para garantir sua vaga na Liga dos Campeões. Empatado com 59 pontos com o Liverpool, quarto colocado, e apenas quatro pontos à frente do Bournemouth, o time recebe os Reds em sua próxima partida. Os jogadores de Emery enfrentam então o Freiburg na final da Liga Europa, no dia 20 de maio, antes de encerrarem a temporada com uma partida difícil fora de casa contra o Manchester City.