Emery fez uma defesa veemente de seus jogadores, afirmando: “Estou muito, muito feliz, e com o resultado também, muito feliz. Tem sido difícil estar em quinto lugar no campeonato até a 36ª rodada, muito difícil. E tem sido muito difícil para o Liverpool estar entre os cinco primeiros; eles estão conosco, com os mesmos pontos. Quanto ao Bournemouth, atrás de nós, e ao Brighton, são times que lutam e estão sendo fantásticos. É fantástico estarmos onde estamos. Hoje, o ponto não é suficiente, eu sei que não é suficiente, mas sei da dificuldade de conquistar três pontos aqui. Mas a forma como competimos, como os jogadores demonstram sua vontade de vencer, estou muito, muito orgulhoso deles. E, claro, depois de termos garantido na quinta-feira a final da Liga Europa, veja como estamos nos saindo nas duas competições. Jogar na Europa e disputar as primeiras posições da Premier League é muito difícil. Estamos conseguindo e os jogadores estão se esforçando muito. É claro que na segunda metade da temporada estamos enfrentando dificuldades, não estamos conquistando pontos como na primeira metade da temporada.”