Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Lauren Hemp Man City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

"Estou muito feliz por ter ficado" - Lauren Hemp, estrela das Lionesses, fala sobre ter recusado o Barcelona, o fim da espera do Manchester City pelo título da WSL e a possível conquista da FA Cup

Manchester City Women
L. Hemp
FA Cup
WSL
Brighton & Hove Albion Women x Manchester City Women
Futebol feminino
Especiais e Opinião

Há dois anos, quando seu contrato com o Manchester City estava prestes a expirar, a possibilidade de Lauren Hemp deixar o clube parecia muito real. O Barcelona estava fortemente ligado à estrela inglesa, e o tempo estava se esgotando para o City manter uma jogadora que eles viram se tornar uma das melhores alas da Europa, depois de se juntar ao time aos 17 anos. Mas, no fim das contas, Hemp ficou, e ao falar com a GOAL como campeã pela primeira vez da Superliga Feminina, ela está extremamente feliz por ter ficado.

Hemp estava no City desde 2018 e viveu momentos de glória, conquistando a FA Cup e a Copa da Liga, mas também passou por momentos difíceis em várias disputas pelo título da WSL que não deram certo, além de algumas campanhas frustrantemente curtas na Liga dos Campeões.

“Quando vim pela primeira vez para renovar o contrato, sabia que este era um clube com o qual queria vencer e, como não tínhamos conquistado muitos troféus recentemente, havia sempre aquela ideia no fundo da minha mente: ‘Quero muito vencer e, agora, preciso conquistar troféus’”, lembra ela.

Mas Hemp manteve a fé: “Confiei no clube e acreditei neles, e foi por isso que fiquei, porque sabia que, em algum momento próximo, no futuro próximo, seríamos capazes de competir e conquistar troféus.”

No início deste mês, esse momento chegou, quando o City conquistou o título da WSL pela primeira vez desde 2016. “Tenho orgulho da minha decisão”, acrescenta ela. “Estou muito feliz por ter ficado e trabalhado tão duro para conquistar [a WSL], assim como todas as outras.”

Fundamentalmente, a jogadora de 25 anos faz questão de enfatizar que acredita que isso é apenas “o começo”. No domingo, ela e suas companheiras de equipe vão tentar acabar com mais uma seca do clube, já que o City busca derrotar o Brighton para conquistar a FA Cup pela primeira vez em seis anos.

Hemp tentará ampliar seu impressionante histórico nas finais de Wembley, com três vitórias em quatro participações, e ajudar o City a conseguir isso seria muito significativo. Os troféus não têm chegado com a frequência que o clube, ou suas jogadoras, poderiam ter esperado nos últimos anos, mas este é o momento em que todas esperam que isso mude — incluindo Hemp.

  • Man City Women 2025-26Getty Images

    Uma recuperação espetacular

    Se o City conquistou o título da WSL com relativa facilidade, abrindo uma vantagem de 11 pontos no início de fevereiro que permitiu alguns tropeços antes de garantir o troféu com uma rodada de antecedência, seu caminho até a final da FA Cup foi tudo menos fácil.

    Os três primeiros jogos foram bastante simples, é verdade, já que o City despachou o trio de times de divisões inferiores — Bournemouth, Sheffield United e Birmingham City — por um placar agregado de 11 a 0, mas o time estava prestes a sofrer uma derrota nas semifinais, perdendo por 2 a 0 para o atual campeão Chelsea aos 85 minutos de jogo.

    Isso até Mary Fowler marcar um gol brilhante para reduzir a diferença pela metade; a excelente improvisação de Khadija Shaw empatou a partida nos acréscimos e, depois que a preparação para o jogo foi dominada por rumores sobre o interesse do Chelsea em Shaw neste verão, a jogadora da seleção da Jamaica completou a virada com seu segundo gol na prorrogação, garantindo a vitória por 3 a 2.

    “Tínhamos substituições entrando que estavam influenciando o jogo, jogadoras atuando em posições diferentes, foi simplesmente uma partida louca. Achei que tivesse quebrado o nariz em um momento! Foi uma loucura”, relembra Hemp. “Mas isso só mostra que podemos nos recuperar de qualquer situação, não importa o tempo que reste no relógio.

    "A equipe nunca desiste. Olhei para o rosto de todas [quando estávamos perdendo por 2 a 0] e ninguém estava desanimada nem nada. Era como se disséssemos: 'Temos um trabalho a fazer e vamos fazê-lo'. Conseguimos marcar o primeiro e acho que nossa confiança disparou."

    • Publicidade
  • Madison Haley Brighton Women 2025-26Getty Images

    Um espinho no lado

    Foi o segundo jogo de uma jornada dramática de semifinais, depois que o Brighton também conseguiu virar um placar de 2 a 0 para derrotar o Liverpool e chegar à final da FA Cup pela primeira vez. Os Seagulls chegaram a essa partida em uma boa sequência, com seus últimos quatro jogos resultando em um empate em 1 a 1 com o Arsenal, um empate em 1 a 1 com o Manchester United, uma vitória por 3 a 2 sobre o City e uma vitória por 2 a 0 nas quartas de final da FA Cup, eliminando os Gunners. Eles estão em grande forma em um momento maravilhoso, algo que Hemp e o City sabem muito bem, dada a derrota que sofreram na costa sul no mês passado.

    “É um time muito difícil de vencer”, observa a estrela da Inglaterra. “Elas jogam um futebol muito bom, mas também têm uma mentalidade forte. Nos duelos, são difíceis de passar, são jogadoras muito físicas e contam com algumas jogadoras fantásticas — Fran Kirby é uma delas. Joguei muito com ela na seleção inglesa e ela é fundamental para o time.”

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Atitude e mentalidade

    Mas, embora haja um claro respeito pelo Brighton e pelo que o time é capaz de fazer, Hemp faz questão de destacar a confiança que tem em sua própria equipe à medida que se aproxima a viagem de domingo a Wembley.

    “É difícil jogar contra elas, mas também sabemos que não jogamos necessariamente nosso melhor nessas partidas”, diz ela, refletindo sobre a recente derrota para as Seagulls, mas também sobre as três vitórias apertadas por um gol registradas desde que Dario Vidosic assumiu o cargo de técnico do Brighton no início da última temporada.

    “Quando estamos no nosso melhor, podemos vencer qualquer um, então é importante manter essa atitude e mentalidade ao entrar nesse jogo.”

  • Lauren Hemp Man City Women WSL trophy 2025-26Getty Images

    Quer mais?

    Por trás dessa confiança, há uma fome insaciável que foi despertada pela conquista da WSL. Sim, levantar o troféu foi uma verdadeira alegria para o time do City, que ficou de fora por diferença de gols em 2024, por dois pontos em 2021 e devido à mudança para a média de pontos por jogo em 2020, depois de estar na liderança da classificação quando a pandemia da Covid-19 interrompeu a temporada. Mas, depois de passar quatro anos sem conquistar um troféu, isso também deixou as jogadoras desesperadas para desfrutar dessa sensação repetidas vezes — começando pela final de domingo.

    “Isso me fez querer ganhar de novo e defender o título no ano que vem, mas também despertou essa vontade no resto da equipe de querer fazer o mesmo, porque muitas das meninas também estão aqui há um tempo”, explica Hemp. “Acho que tivemos uma temporada fantástica e é justo terminá-la de uma maneira excelente também.

    "Fizemos um ótimo trabalho para chegar [à final]. Obviamente, o jogo contra o Chelsea foi difícil para nós. Conseguimos dar a volta por cima e acho que isso mostra a mentalidade vencedora e a determinação desta equipe. Nunca desistimos e foi isso que nos levou a conquistar nosso primeiro troféu nesta temporada também. Espero que isso nos ajude a conquistar o próximo."

  • O próximo troféu

    Conquistar a FA Cup logo após o título da WSL seria algo extraordinário. É algo que o Chelsea conseguiu quatro vezes durante seus seis anos de domínio na liga, consolidando-se como a potência do futebol feminino inglês ao conquistar 13 dos 18 títulos nacionais disputados entre 2019 e 2025, além de chegar a mais três finais. Se o City quiser dar continuidade a essa conquista na WSL e desfrutar de um período prolongado de sucesso, vencer no domingo seria um bom primeiro passo.

    O que faz Hemp acreditar que o City pode fazer isso e, a longo prazo, voltar a ter o hábito de vencer? Ela já passou por uma situação semelhante com a Inglaterra, ajudando as Lionesses a romper aquele teto de vidro ao conquistar o Campeonato Europeu de 2022, antes de manter sua posição no topo do futebol com uma final da Copa do Mundo Feminina de 2023 e mais um triunfo na Eurocopa no verão passado. Se este é o City rompendo o teto de vidro, o que a faz acreditar que elas podem permanecer no topo?


    “Acho que quando você vence, todo mundo só quer reviver essa sensação novamente. Os momentos que vivemos nas últimas semanas foram, provavelmente, se você perguntar a todos, um dos melhores momentos de suas vidas, e você está tão ansioso para reviver essa sensação que acho que isso vai nos levar até a próxima temporada”, diz Hemp.

    “Obviamente, o fato de todas terem vivido a experiência de conquistar o campeonato este ano acrescenta algo ao repertório de cada uma para levá-las adiante a cada temporada. Acho que [com a Inglaterra] aprendemos isso ao conquistar o primeiro Euro. Sabíamos que seríamos alvos e que todos iriam querer nos derrotar, mas usamos isso como combustível para continuar evoluindo e buscando mais.

    "Quando você atinge esse limite e pensa: 'Como posso chegar mais alto do que isso?' É isso que vamos buscar no ano que vem, agora que esse é o nosso padrão. Ganhar o campeonato é o nosso padrão. Como podemos continuar avançando, então, rumo à Liga dos Campeões? Sinto que é apenas o começo e não necessariamente o fim de um ano. Agora é o início de algo ainda maior."

  • Lauren Hemp Man City Women 2025-26Getty Images

    Ocasião especial

    No entanto, ainda falta um jogo antes que o foco se volte de fato para a próxima temporada. Wembley aguarda o City, um estádio que Hemp conhece muito bem. Ela marcou na final da FA Cup de 2018, quando o City venceu o West Ham por 3 a 0, e também participou da vitória sobre o Everton um ano depois.

    Com a vitória na final da Euro 2022 ocorrendo no mesmo local, as lembranças positivas superam as ruins por 3 a 1, após a derrota do City para o Chelsea na prorrogação nesta competição há quatro anos.

    “Adoro ir a Wembley”, diz Hemp, radiante. “É um grande evento e já vivi momentos muito bons lá. Espero poder viver mais um.”

FA Cup
Brighton & Hove Albion Women crest
Brighton & Hove Albion Women
BHA
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI