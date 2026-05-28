Hemp estava no City desde 2018 e viveu momentos de glória, conquistando a FA Cup e a Copa da Liga, mas também passou por momentos difíceis em várias disputas pelo título da WSL que não deram certo, além de algumas campanhas frustrantemente curtas na Liga dos Campeões.

“Quando vim pela primeira vez para renovar o contrato, sabia que este era um clube com o qual queria vencer e, como não tínhamos conquistado muitos troféus recentemente, havia sempre aquela ideia no fundo da minha mente: ‘Quero muito vencer e, agora, preciso conquistar troféus’”, lembra ela.

Mas Hemp manteve a fé: “Confiei no clube e acreditei neles, e foi por isso que fiquei, porque sabia que, em algum momento próximo, no futuro próximo, seríamos capazes de competir e conquistar troféus.”

No início deste mês, esse momento chegou, quando o City conquistou o título da WSL pela primeira vez desde 2016. “Tenho orgulho da minha decisão”, acrescenta ela. “Estou muito feliz por ter ficado e trabalhado tão duro para conquistar [a WSL], assim como todas as outras.”

Fundamentalmente, a jogadora de 25 anos faz questão de enfatizar que acredita que isso é apenas “o começo”. No domingo, ela e suas companheiras de equipe vão tentar acabar com mais uma seca do clube, já que o City busca derrotar o Brighton para conquistar a FA Cup pela primeira vez em seis anos.

Hemp tentará ampliar seu impressionante histórico nas finais de Wembley, com três vitórias em quatro participações, e ajudar o City a conseguir isso seria muito significativo. Os troféus não têm chegado com a frequência que o clube, ou suas jogadoras, poderiam ter esperado nos últimos anos, mas este é o momento em que todas esperam que isso mude — incluindo Hemp.