Embora o copresidente Josh Kroenke tenha afirmado ainda em maio que uma renovação de contrato era prioridade máxima, Arteta insiste que não há nenhum clima de pânico antes da abertura da temporada contra o Manchester City, em Cardiff.

Falando em sua coletiva pré-jogo, o espanhol tratou de acalmar qualquer ansiedade dos torcedores: "Eles [os torcedores] não precisam se preocupar com nada disso, porque eu quero estar aqui. Estou extremamente feliz. Me sinto muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho e, quando tivermos a possibilidade, vamos resolver isso. E é isso."

Ele explicou que o mercado de transferências continua sendo o foco principal: "Sempre há outra prioridade, eu acho! E foi assim que temos tratado isso, acho que porque todos se sentem confortáveis que o tempo restante de contrato não vai ser um problema."

Arteta também ressaltou seu total alinhamento com a diretoria do clube: "Acho que porque a minha vontade, certamente, é estar aqui e estou muito feliz aqui. A minha sensação em relação ao clube é a mesma. É por isso que todos estão fazendo as coisas de uma forma realmente orgânica."