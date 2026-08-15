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'Estou muito feliz aqui' - Mikel Arteta envia mensagem clara sobre contrato aos torcedores do Arsenal antes de duelo pela Supercopa da Inglaterra
Técnico do Arsenal acalma temores
Arteta tranquilizou os torcedores ao afirmar que não há motivo para preocupação em relação à sua situação contratual, já que entra no último ano de seu vínculo no Emirates Stadium. Desde que assumiu o comando em dezembro de 2019, o técnico de 44 anos conquistou uma FA Cup, duas Community Shields e encerrou o jejum de 22 anos sem título da Premier League na temporada passada. Esse sucesso foi ainda mais consolidado ao levar o Arsenal à apenas a segunda final de Champions League de sua história.
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Treinador detalha posição sobre renovação
Embora o copresidente Josh Kroenke tenha afirmado ainda em maio que uma renovação de contrato era prioridade máxima, Arteta insiste que não há nenhum clima de pânico antes da abertura da temporada contra o Manchester City, em Cardiff.
Falando em sua coletiva pré-jogo, o espanhol tratou de acalmar qualquer ansiedade dos torcedores: "Eles [os torcedores] não precisam se preocupar com nada disso, porque eu quero estar aqui. Estou extremamente feliz. Me sinto muito grato por trabalhar com as pessoas com quem trabalho e, quando tivermos a possibilidade, vamos resolver isso. E é isso."
Ele explicou que o mercado de transferências continua sendo o foco principal: "Sempre há outra prioridade, eu acho! E foi assim que temos tratado isso, acho que porque todos se sentem confortáveis que o tempo restante de contrato não vai ser um problema."
Arteta também ressaltou seu total alinhamento com a diretoria do clube: "Acho que porque a minha vontade, certamente, é estar aqui e estou muito feliz aqui. A minha sensação em relação ao clube é a mesma. É por isso que todos estão fazendo as coisas de uma forma realmente orgânica."
Histórico de títulos reforça o otimismo
Essa compostura é respaldada por um impressionante histórico como treinador, com Arteta vencendo 213 de suas 353 partidas oficiais no comando do Arsenal, além de ter vencido suas duas aparições anteriores na Community Shield nos pênaltis, em 2020 e 2023. Esses triunfos se somam ao seu currículo como jogador, tendo conquistado o troféu em anos consecutivos, em 2014 e 2015.
O clube do norte de Londres agora mira seu 18º título da Community Shield, com apenas o Manchester United tendo erguido o troféu mais vezes na história do futebol inglês.
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Duelo em Cardiff põe os campeões à prova
O Arsenal agora busca ampliar seu domínio quando enfrentar o Manchester City na Supercopa da Inglaterra, em Cardiff, no domingo. O Arsenal venceu cada uma de suas últimas cinco participações na Supercopa da Inglaterra, incluindo um retrospecto perfeito de três vitórias quando entrou como atual campeão da liga, em 1998, 2002 e 2004. O confronto oferece um importante indicador inicial de preparação antes de o time de Arteta começar a defesa do título da Premier League.
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