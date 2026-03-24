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"Estou muito animado para começar este novo capítulo" – Antoine Griezmann, estrela do Orlando City SC e do Atlético de Madrid, confirma que a lenda francesa se juntará ao clube ao final da temporada europeia
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Concretizando uma transferência há muito especulada
Os primeiros relatos de que Griezmann consideraria uma transferência para o Orlando City surgiram no final de fevereiro, mas a classificação do Atlético de Madrid para a final da Copa del Rey teria adiado sua saída — já que ele estava ansioso por encerrar sua passagem pelo Atlético de Madrid com um título.
Ainda assim, o francês manteve sua intenção de fechar o acordo — apesar do encerramento da principal janela de transferências da MLS. Ele agora se transferirá oficialmente para a América do Norte após o fim da temporada dos clubes europeus.
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"Uma forte ambição e uma visão clara do futuro"
Griezmann já havia deixado claro há muito tempo que queria jogar na Major League Soccer. O francês é um fã declarado dos esportes americanos e é frequentemente visto em jogos da NBA. Agora, a transferência está finalmente confirmada.
“Estou muito animado para começar este novo capítulo da minha carreira no Orlando City”, disse Griezmann em um comunicado.
“Desde minhas primeiras conversas com o clube, pude sentir uma forte ambição e uma visão clara para o futuro, e isso realmente me tocou. Estou ansioso para fazer de Orlando meu novo lar, conhecer os torcedores, sentir a energia no Inter&Co Stadium e dar tudo de mim para ajudar a equipe a conquistar grandes conquistas.”
Griezmann também postou uma mensagem de despedida ao Atlético de Madrid, clube com o qual alcançou o status de ícone.
“Ainda temos muitas oportunidades pela frente para sermos felizes. Quero que cada minuto que me resta aqui seja uma homenagem a este emblema. O melhor ainda está por vir. Vamos fazer isso como sempre fizemos: juntos”, escreveu ele nas redes sociais.
“Meu presente continuará sendo vermelho e branco até o último suspiro desta temporada de 2026. E meu coração será para sempre.”
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O que Orlando disse
O Orlando acredita que a chegada da lenda francesa ajudará a impulsionar uma temporada que teve um início lento. Atualmente, o Orlando ocupa a 13ª posição na Conferência Leste, com apenas três pontos em cinco partidas.
“Antoine é um jogador completo — criativo, inteligente, preciso — e é um vencedor comprovado nos maiores palcos do futebol”, disse Ricardo Moreira, gerente geral e diretor esportivo do Orlando City, em comunicado.
“Além de seu talento, ele traz liderança, uma garra incansável e uma mentalidade de campeão que elevará todos ao seu redor. Esta é uma contratação de peso para o nosso clube e grupo de proprietários, e estamos muito felizes em receber Antoine e sua família em Orlando.”
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Uma brilhante carreira na Europa
Griezmann provavelmente estará entre os melhores jogadores da liga. O francês foi capitão da seleção nacional, marcou 44 gols pelos Bleus e conquistou a Copa do Mundo de 2018. Sua carreira nos clubes foi um pouco menos repleta de títulos, mas ainda assim imensamente bem-sucedida. Ele é o maior artilheiro de todos os tempos do Atlético de Madrid, foi eleito para o Time da Temporada da La Liga em quatro ocasiões diferentes e ficou em terceiro lugar na disputa pela Bola de Ouro duas vezes.
O jogador de 34 anos viu seu rendimento cair um pouco este ano, mas continua sendo uma peça fundamental para o Atlético. Ele marcou seis gols e deu uma assistência na primeira divisão espanhola, além de ter marcado cinco gols na campanha do Atlético na Copa del Rey.
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Uma nova base para Orlando
O Orlando conta com um elenco jovem e tem um histórico de contratações de grandes nomes da Europa, incluindo Kaká e Nani. E, com Griezmann, o clube pode muito bem estar prestes a ganhar uma estrela capaz de elevar o nível da equipe.