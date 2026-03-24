Griezmann já havia deixado claro há muito tempo que queria jogar na Major League Soccer. O francês é um fã declarado dos esportes americanos e é frequentemente visto em jogos da NBA. Agora, a transferência está finalmente confirmada.

“Estou muito animado para começar este novo capítulo da minha carreira no Orlando City”, disse Griezmann em um comunicado.

“Desde minhas primeiras conversas com o clube, pude sentir uma forte ambição e uma visão clara para o futuro, e isso realmente me tocou. Estou ansioso para fazer de Orlando meu novo lar, conhecer os torcedores, sentir a energia no Inter&Co Stadium e dar tudo de mim para ajudar a equipe a conquistar grandes conquistas.”

Griezmann também postou uma mensagem de despedida ao Atlético de Madrid, clube com o qual alcançou o status de ícone.

“Ainda temos muitas oportunidades pela frente para sermos felizes. Quero que cada minuto que me resta aqui seja uma homenagem a este emblema. O melhor ainda está por vir. Vamos fazer isso como sempre fizemos: juntos”, escreveu ele nas redes sociais.

“Meu presente continuará sendo vermelho e branco até o último suspiro desta temporada de 2026. E meu coração será para sempre.”



















