Em entrevista à CBS após o apito final, Semenyo não escondeu a frustração com seu desempenho nas finalizações.

“É bastante frustrante, para ser sincero”, admitiu o atacante do Manchester City. “Acho que estou me cobrando um pouco neste momento por todas as chances que perdi. Mas, no geral, acho que o importante foi a nossa reação. Fomos muito bem e criamos muitos problemas. Foi uma pena não marcar. Vamos ficar com os pontos positivos e seguir em frente.”

O atacante também elogiou os adversários franceses após a derrota, reconhecendo a enorme qualidade do elenco.

“É uma das melhores equipes, obviamente... Há candidatos à Bola de Ouro por todo o time”, acrescentou. “Eles dificultaram muito as coisas para nós hoje. Sabíamos o que esperar. São muito pouco convencionais, e o mérito é deles. É por isso que são campeões europeus por duas vezes consecutivas.”



