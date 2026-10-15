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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

“Estou me culpando!”: Antoine Semenyo lamenta suas finalizações desastrosas após derrota do Manchester City para o PSG na Champions League

A. Semenyo
Manchester City
PSG
Manchester City x PSG
Liga dos Campeões
Premier League

Antoine Semenyo falou sobre sua frustração pessoal após a derrota do Manchester City para o Paris Saint-Germain na Champions League. Apesar da reação aguerrida no segundo tempo, liderada por Erling Haaland, o time da Premier League não conseguiu superar o início desastroso no Etihad Stadium.

  • Manchester City é surpreendido por ataque fulminante do PSG no início

    Os visitantes deram uma aula de futebol nos primeiros minutos de quarta-feira e abriram uma vantagem de 3 a 0 em apenas 35 minutos, silenciando a torcida no Etihad. A reação após o intervalo, liderada por Erling Haaland, não foi suficiente, e os anfitriões acabaram derrotados por 4 a 2.

    O City criou muitas chances ao longo da partida, com 27 finalizações e um total de 2,5 gols esperados (xG). No entanto, faltou eficiência nas conclusões. Semenyo desperdiçou oportunidades, sobretudo uma chance clara logo depois do primeiro gol de Haaland, que teria reduzido a diferença para 3 a 2.


  • Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Semenyo lamenta chances desperdiçadas

    Em entrevista à CBS após o apito final, Semenyo não escondeu a frustração com seu desempenho nas finalizações.

    “É bastante frustrante, para ser sincero”, admitiu o atacante do Manchester City. “Acho que estou me cobrando um pouco neste momento por todas as chances que perdi. Mas, no geral, acho que o importante foi a nossa reação. Fomos muito bem e criamos muitos problemas. Foi uma pena não marcar. Vamos ficar com os pontos positivos e seguir em frente.”

    O atacante também elogiou os adversários franceses após a derrota, reconhecendo a enorme qualidade do elenco.

    “É uma das melhores equipes, obviamente... Há candidatos à Bola de Ouro por todo o time”, acrescentou. “Eles dificultaram muito as coisas para nós hoje. Sabíamos o que esperar. São muito pouco convencionais, e o mérito é deles. É por isso que são campeões europeus por duas vezes consecutivas.”


  • Reis europeus evidenciam seu domínio

    O resultado mostrou exatamente por que o PSG é considerado a equipe de elite do continente. Em busca do terceiro título consecutivo da Champions League, o gigante francês teve uma atuação ofensiva arrasadora que reforçou sua condição de candidato ao título.

    Esta foi a primeira derrota do City em todas as competições nesta temporada, um duro choque de realidade para os donos da casa. O placar poderia ter sido ainda mais pesado, mas Ferran Torres desperdiçou um pênalti nos minutos finais que teria dado ao PSG o quinto gol.


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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-PSGAFP

    Manchester City precisa se recompor após choque de realidade

    O Manchester City terá de superar rapidamente sua primeira derrota em jogo oficial na temporada e corrigir a irregularidade nas finalizações. Desperdiçar chances claras contra a elite europeia continuará custando caro se a falta de eficiência demonstrada diante do PSG se tornar recorrente. Agora, o elenco precisa levar a reação do segundo tempo para os próximos compromissos nacionais e recuperar um embalo importante.

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