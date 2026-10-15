Getty Images Sport
Traduzido por
“Estou me culpando!”: Antoine Semenyo lamenta suas finalizações desastrosas após derrota do Manchester City para o PSG na Champions League
Manchester City é surpreendido por ataque fulminante do PSG no início
Os visitantes deram uma aula de futebol nos primeiros minutos de quarta-feira e abriram uma vantagem de 3 a 0 em apenas 35 minutos, silenciando a torcida no Etihad. A reação após o intervalo, liderada por Erling Haaland, não foi suficiente, e os anfitriões acabaram derrotados por 4 a 2.
O City criou muitas chances ao longo da partida, com 27 finalizações e um total de 2,5 gols esperados (xG). No entanto, faltou eficiência nas conclusões. Semenyo desperdiçou oportunidades, sobretudo uma chance clara logo depois do primeiro gol de Haaland, que teria reduzido a diferença para 3 a 2.
- Getty Images Sport
Semenyo lamenta chances desperdiçadas
Em entrevista à CBS após o apito final, Semenyo não escondeu a frustração com seu desempenho nas finalizações.
“É bastante frustrante, para ser sincero”, admitiu o atacante do Manchester City. “Acho que estou me cobrando um pouco neste momento por todas as chances que perdi. Mas, no geral, acho que o importante foi a nossa reação. Fomos muito bem e criamos muitos problemas. Foi uma pena não marcar. Vamos ficar com os pontos positivos e seguir em frente.”
O atacante também elogiou os adversários franceses após a derrota, reconhecendo a enorme qualidade do elenco.
“É uma das melhores equipes, obviamente... Há candidatos à Bola de Ouro por todo o time”, acrescentou. “Eles dificultaram muito as coisas para nós hoje. Sabíamos o que esperar. São muito pouco convencionais, e o mérito é deles. É por isso que são campeões europeus por duas vezes consecutivas.”
Reis europeus evidenciam seu domínio
O resultado mostrou exatamente por que o PSG é considerado a equipe de elite do continente. Em busca do terceiro título consecutivo da Champions League, o gigante francês teve uma atuação ofensiva arrasadora que reforçou sua condição de candidato ao título.
Esta foi a primeira derrota do City em todas as competições nesta temporada, um duro choque de realidade para os donos da casa. O placar poderia ter sido ainda mais pesado, mas Ferran Torres desperdiçou um pênalti nos minutos finais que teria dado ao PSG o quinto gol.
- AFP
Manchester City precisa se recompor após choque de realidade
O Manchester City terá de superar rapidamente sua primeira derrota em jogo oficial na temporada e corrigir a irregularidade nas finalizações. Desperdiçar chances claras contra a elite europeia continuará custando caro se a falta de eficiência demonstrada diante do PSG se tornar recorrente. Agora, o elenco precisa levar a reação do segundo tempo para os próximos compromissos nacionais e recuperar um embalo importante.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.