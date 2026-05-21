"Estou guardando isso para a Copa do Mundo" - Son Heung-Min não se abala com a falta de gols no LAFC, enquanto a Coreia do Sul sonha grande

Son Heung-Min ainda encara a Copa do Mundo com os olhos de uma criança.

Ele se lembra da emoção de participar de seu primeiro torneio: a expectativa de ser convocado, a ansiedade à medida que o torneio se aproximava, o sucesso individual alcançado com um gol na fase de grupos contra a Argélia.

Ele tinha 21 anos na época e era a próxima esperança do futebol coreano. Isso foi há 12 anos e cerca de 150 gols atrás. No entanto, parte dessa emoção permanece. E, enquanto o astro da Coreia do Sul e do LAFC se prepara para sua quarta Copa do Mundo, pouca coisa realmente mudou.

“Não importa em quantas Copas do Mundo você já jogou; uma Copa do Mundo é como o sonho de uma criança. Como um homem adulto, quando penso na Copa do Mundo, sinto que ainda sou uma criança”, disse ele à GOAL por meio da campanha Next Starts Now da Hyundai.

No entanto, esta é um pouco diferente. A preparação é semelhante, a emoção está presente. Mas há apenas um problema: Son não está colocando a bola no fundo da rede nesta temporada com o LAFC. Depois de iniciar sua carreira no LAFC com impressionantes 12 gols em 13 jogos no final de 2025, os gols praticamente secaram. Ele ainda não marcou nenhum gol na MLS e, mesmo tendo acumulado 16 assistências em todas as competições, sua habilidade característica está longe de ser vista.

Alguns ficariam preocupados. Son não está.

“Estou me sentindo bem, estou me sentindo ótimo. Obviamente, estou perdendo alguns gols, mas acho que eles vão sair na Copa do Mundo”, disse ele.