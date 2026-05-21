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Son Hueng-Min GFXGOAL
Thomas Hindle

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"Estou guardando isso para a Copa do Mundo" - Son Heung-Min não se abala com a falta de gols no LAFC, enquanto a Coreia do Sul sonha grande

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Em entrevista exclusiva ao GOAL, o atacante sul-coreano insistiu que vai superar sua fase de falta de gols antes da Copa do Mundo

Son Heung-Min ainda encara a Copa do Mundo com os olhos de uma criança.

Ele se lembra da emoção de participar de seu primeiro torneio: a expectativa de ser convocado, a ansiedade à medida que o torneio se aproximava, o sucesso individual alcançado com um gol na fase de grupos contra a Argélia.

Ele tinha 21 anos na época e era a próxima esperança do futebol coreano. Isso foi há 12 anos e cerca de 150 gols atrás. No entanto, parte dessa emoção permanece. E, enquanto o astro da Coreia do Sul e do LAFC se prepara para sua quarta Copa do Mundo, pouca coisa realmente mudou.

“Não importa em quantas Copas do Mundo você já jogou; uma Copa do Mundo é como o sonho de uma criança. Como um homem adulto, quando penso na Copa do Mundo, sinto que ainda sou uma criança”, disse ele à GOAL por meio da campanha Next Starts Now da Hyundai.

No entanto, esta é um pouco diferente. A preparação é semelhante, a emoção está presente. Mas há apenas um problema: Son não está colocando a bola no fundo da rede nesta temporada com o LAFC. Depois de iniciar sua carreira no LAFC com impressionantes 12 gols em 13 jogos no final de 2025, os gols praticamente secaram. Ele ainda não marcou nenhum gol na MLS e, mesmo tendo acumulado 16 assistências em todas as competições, sua habilidade característica está longe de ser vista.

Alguns ficariam preocupados. Son não está.

“Estou me sentindo bem, estou me sentindo ótimo. Obviamente, estou perdendo alguns gols, mas acho que eles vão sair na Copa do Mundo”, disse ele.

  • Son 2014 World CupGetty

    Refletindo sobre sua trajetória com a Coreia do Sul

    É nessa posição que Son se encontra. São poucos os jogadores de futebol que se destacam como estrelas únicas de suas seleções nacionais. É verdade que a Coreia conta com alguns jogadores em clubes de ponta, mas Son — pela qualidade, pela imagem, pela projeção — está em outro patamar. É mais do que gols e seguidores nas redes sociais, ou o fato de que ele é, sem dúvida, o jogador de futebol asiático mais reconhecido do planeta. Ele é, de fato, um símbolo nacional. E agora, aos 33 anos, ele tem a missão de levar a Coreia um pouco mais longe do que chegou nos últimos anos.

    Em 2002, a Coreia foi anfitriã e chegou à semifinal. Son tinha 10 anos e assistiu pela TV enquanto seu país vencia a Espanha nas quartas de final nos pênaltis. E mesmo que acabassem perdendo para a Alemanha na semifinal, aquela equipe ajudou a moldar a geração de Son.

    Na Copa do Mundo de 2014, o próprio Son estava lá. Ele não era de forma alguma um desconhecido na Alemanha — depois de marcar mais de dez gols aos 20 anos pelo Hamburgo — e era o segredo mais mal guardado de seu país natal. Mas fora disso? Son era um jovem promissor em uma seleção da qual ninguém esperava muito. E os céticos estavam certos. A Coreia conquistou um ponto respeitável contra a Rússia, mas perdeu os dois jogos seguintes. Son marcou contra a Argélia, mas sua equipe foi eliminada precocemente. Aquilo foi apenas uma amostra do que estava por vir.

    “Na minha primeira Copa do Mundo, eu tinha um papel diferente do que tenho agora. Sou o capitão desta seleção nacional; obviamente, há uma nova geração”, disse ele.

    E então, houve os anos de evolução nesse intervalo: um gol notável que eliminou a Alemanha em 2018, a conquista dos Jogos Asiáticos em 2018 e a nomeação como capitão um ano depois. Acrescente a isso uma passagem frutífera pelo Spurs e uma parceria devastadora com Harry Kane, e Son se tornou a estrela que muitos esperavam que ele fosse.

    • Publicidade
  • South Korea v Kuwait - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group BGetty Images Sport

    "A pressão significa que você está indo bem"

    Hoje, Son é a figura central. Ele é o capitão da seleção há sete anos. Parece que já faz uma eternidade desde que aquele garoto marcou contra a Argélia.

    E agora, há uma diferença. A Coreia está bem — melhor do que tem estado nos últimos anos. Em 2022, chegou às oitavas de final e derrotou Portugal na fase de grupos. Esse desempenho forte, aliado à crescente presença de talentos coreanos nos principais clubes do mundo, aumentou a pressão sobre Son e companhia. Eles não são mais azarões corajosos.

    “Pressão significa que você está indo bem. É por isso que todo mundo coloca tanta pressão em você. Estou sempre pensando no lado positivo. Isso está me tornando um jogador melhor e um ser humano melhor”, disse Son.

    Os coreanos têm verdadeiros talentos à disposição. Kim Min-Jae é titular do Bayern de Munique — e deve voltar após se recuperar de uma lesão no joelho. Lee Kang-In venceu a Liga dos Campeões com o PSG no ano passado e é regularmente escalado por Luis Enrique. Hwang In-Beom, destaque do Feyenoord, da Eredivisie, também estará em campo.

    Son não é mais o único. E talvez esse fardo pareça um pouco mais fácil de carregar.

    “A gente comete erros”, ele admitiu. “Mas também há companheiros de equipe que ajudam. Então, estou sempre dividindo a pressão com meus companheiros. Eles têm sido muito, muito bons em me ajudar.”

    A Coreia também ganhou um novo reforço com Jens Castrop, o meio-campista do Borussia Mönchengladbach nascido na Alemanha, que deve se tornar o primeiro jogador da seleção nascido no exterior a disputar uma Copa do Mundo.

    “É divertido observar a nova geração e jogar com eles. Tento ensinar muitas coisas a eles”, disse Son.

    Essa pode ser a vantagem de que a Coreia precisa, e Son, é claro, ainda pode ajudar.

    “Tento ajudá-los, tento passar muitas coisas boas para inspirá-los”, disse Son.

    No entanto, ainda há experiência. Hong Myung-bo, que foi capitão da seleção de 2002 e já treinou a equipe anteriormente, está de volta ao comando. Isso traz uma certa dose de confiança.

    “Não podemos garantir os resultados, e não quero dizer até onde posso chegar”, disse ele. “Só quero que joguemos nosso estilo de futebol em cada partida. Lutamos, somos agressivos, ajudamos uns aos outros.”

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    "Como eu poderia culpar alguém?"

    Tudo isso seria muito mais fácil se Son estivesse marcando gols com mais regularidade. Mas as coisas não estão indo muito bem para o LAFC. O time caiu na classificação da Conferência Oeste. E, mesmo ainda estando entre os favoritos para chegar longe, certamente houve um período de adaptação sob o comando do novo técnico Marc Dos Santos.

    “Não acho que a culpa seja do técnico. Tenho tido um pouco de azar; talvez o goleiro tenha feito algumas boas ou ótimas defesas. A culpa é minha. Quer dizer, como posso culpar alguém?”, disse ele.

    De maneira mais ampla, este é um jogador que marcou mais de 200 gols em todas as competições no futebol de clubes e outros 54 pela seleção de seu país. Ele ganhou a Chuteira de Ouro da Premier League em 2022. Isso certamente conta para alguma coisa.

    “Não estou preocupado. Marquei tantos gols no passado, eles não vão desaparecer”, disse ele. “A habilidade está sempre lá.”

  • Son Heung Min South Korea(C)Getty Images

    "Estamos lutando juntos"

    Son já passou por isso antes. Ele ficou sem marcar gols em 11 partidas no final da temporada 2017-18, sem conseguir balançar as redes de março até o início da Copa do Mundo. Em seguida, ele marcou duas vezes em três partidas pela seleção nacional.

    Na verdade, o desempenho da Coreia tem sido irregular ultimamente. A equipe perdeu duas partidas consecutivas, primeiro contra a Costa do Marfim e depois contra a Áustria, em março. Mas uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a seleção dos EUA em setembro, com um futebol de contra-ataque brilhante, mostrou do que eles são capazes (Son marcou um gol e deu uma assistência).

    Esse é o tipo de futebol que ele sabe que eles são capazes de praticar.

    “Quando chegar a hora, e estivermos todos juntos, lutaremos juntos. Essa é a cultura coreana, e queremos fazer isso na Copa do Mundo. Vai ser um desafio difícil”, disse ele.

    E talvez seja só isso que ele precise fazer. Há algo diferente em vestir a camisa da seleção nacional, uma emoção infantil que toma conta.

    “É minha quarta Copa do Mundo, mas é realmente como se fosse a minha primeira. Estou muito animado”, disse ele.

    Então, os gols não estão saindo agora? Para Son, isso significa uma coisa:

    “Estou guardando-os para a Copa do Mundo.”

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