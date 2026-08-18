Restam apenas as formalidades finais para que a transferência possa ser oficialmente anunciada ao mundo. Depois de deixar o aeroporto, espera-se que Rodri vá para seu hotel antes de se reunir com representantes do Barcelona para um jantar formal. Joan Laporta e Deco devem liderar a delegação do clube, dando a Rodri a oportunidade de conhecer o presidente e o diretor esportivo antes de sua contratação ser oficialmente anunciada.

Rodri deve realizar seus exames médicos logo no início da manhã, nas instalações de treinamento do clube. Partindo do princípio de que tudo corra bem nos testes físicos, ele então concluirá a documentação necessária e assinará seu novo contrato ao lado da cúpula do clube. Os departamentos jurídicos e os advogados do Barcelona já trabalham com a expectativa de que Rodri possa ser apresentado por volta das 13h de amanhã, permitindo que os torcedores vejam seu novo herói com as cores do clube pela primeira vez.