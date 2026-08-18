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'Estou feliz' - Rodri chega a Barcelona para finalizar transferência bombástica para o Manchester City
O acordo com o Manchester City
O caminho para finalizar a contratação de Rodri não foi fácil para o Barcelona. O Man City, ciente do valor desse jogador-chave, rejeitou duas propostas formais do Barça antes de finalmente dar sinal verde na tarde de domingo. A dimensão do acordo é significativa, com o jogador prestes a assinar um contrato com o Barça válido até 2030.
O meio-campista priorizou a oferta do Barcelona durante todo o processo, chegando a recusar o interesse de outros gigantes europeus e de seus históricos arquirrivais. Seu agente confirmou que o Real Madrid havia feito anteriormente "uma oferta impossível de recusar", mas o desejo de Rodri de se encaixar no estilo de jogo do Barça. Além disso, o jogador rapidamente descartou opções lucrativas do Paris Saint-Germain e de outros clubes do continente.
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Rodri compartilha sua empolgação
O meio-campista nascido em Madri desembarcou no terminal de voos privados de El Prat acompanhado pela família. Ao chegar ao aeroporto, Rodri parou por um momento para falar com a imprensa presente e expressou seu alívio por o acordo finalmente estar sendo concluído. Em conversa com os repórteres, ele admitiu que o processo foi desgastante, mas recompensador. “Muito feliz por chegar. Foram dias intensos, mas estou feliz que tudo tenha sido resolvido”, disse.
"Jogar pelo Barcelona é um sonho para mim. Estou realmente ansioso para conhecer meus companheiros de equipe, muitos dos quais eu já conheço da seleção. Agora é hora de trabalhar e dar o meu melhor. Vamos em busca da Champions League e de tudo o que vier pela frente."
Exames médicos e assinatura oficial
Restam apenas as formalidades finais para que a transferência possa ser oficialmente anunciada ao mundo. Depois de deixar o aeroporto, espera-se que Rodri vá para seu hotel antes de se reunir com representantes do Barcelona para um jantar formal. Joan Laporta e Deco devem liderar a delegação do clube, dando a Rodri a oportunidade de conhecer o presidente e o diretor esportivo antes de sua contratação ser oficialmente anunciada.
Rodri deve realizar seus exames médicos logo no início da manhã, nas instalações de treinamento do clube. Partindo do princípio de que tudo corra bem nos testes físicos, ele então concluirá a documentação necessária e assinará seu novo contrato ao lado da cúpula do clube. Os departamentos jurídicos e os advogados do Barcelona já trabalham com a expectativa de que Rodri possa ser apresentado por volta das 13h de amanhã, permitindo que os torcedores vejam seu novo herói com as cores do clube pela primeira vez.
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Preocupações com a condição física adiam estreia
O cronograma do Barcelona para apresentar sua nova estrela foi pensado para maximizar o impacto entre os torcedores. Salvo qualquer atraso burocrático relacionado à transferência da documentação de Manchester, o clube planeja concluir a contratação nas próximas horas para que Rodri possa ser apresentado na quarta-feira. A ocasião ideal é a 61ª edição do Troféu Joan Gamper, em que a equipe enfrentará o time egípcio Al Ahly. No entanto, os torcedores terão de esperar um pouco mais para vê-lo em ação em campo. Ele não fará sua estreia contra o Al Ahly porque ainda não treinou com o grupo.
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