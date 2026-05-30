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"Estou feliz que o Antonio Conte tenha saído" - Kevin De Bruyne aliviado com a saída do técnico do Napoli, enquanto o meia fala abertamente sobre sua difícil temporada de estreia na Série A
Tensão tática no Maradona
A relação entre um gênio criativo e um técnico rigoroso na defesa costuma ser marcada por tensões, e a passagem de De Bruyne sob o comando de Conte não foi exceção. O meio-campista belga chegou ao Napoli no verão de 2025 em uma transferência sem custos, após uma passagem histórica de 10 anos pelo Manchester City, onde conquistou todos os troféus possíveis, com destaque para seis títulos da Premier League e uma conquista da Liga dos Campeões. Em entrevista ao jornal belga Het Nieuwsblad, o craque do Napoli não mediu palavras ao avaliar por que teve dificuldades para repetir seus números habituais de nível mundial durante seu primeiro ano na Série A.
“Na verdade, achei que estava indo muito bem no começo, e mesmo quando voltei, estava em um nível bastante bom”, disse ele. “Foi difícil para mim, é claro, porque Conte tem uma visão do futebol muito diferente da minha; não devemos ficar com rodeios sobre isso.”
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Um confronto de filosofias futebolísticas
A principal insatisfação de De Bruyne centrava-se na sua utilização na equipe e na abordagem geralmente negativa adotada pelo ex-técnico do Chelsea e do Tottenham. Seu talento individual foi severamente reprimido por um sistema que priorizava a solidez defensiva em detrimento da expressão criativa, limitando-o a apenas 21 partidas em todas as competições — uma temporada ainda mais prejudicada por uma lesão recorrente no tendão da coxa que o manteve afastado dos gramados por longos períodos. Apesar de ter marcado cinco gols e dado quatro assistências, a temporada continuou sendo frustrante em nível pessoal para o meia.
O jogador de 34 anos sentiu que nunca foi utilizado na sua posição mais eficaz, afirmando: “Nunca consegui realmente jogar na minha posição. É o que é. Sempre dei o meu melhor. Joguei bastante, mesmo depois da lesão, então, para mim, tudo está bem, na verdade.”
Ele acrescentou: “Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol por partida em um 5-4-1... Isso não é tão bom assim. No início do ano, também jogamos muito, muito recuados. Nosso artilheiro tem 10 gols, então, sim, você sabe que as estatísticas não estão lá, mas em termos de nível e futebol, achei que foi bem aceitável.”
Alívio com a saída de Conte
Com Conte deixando agora o Partenopei de comum acordo ao final da temporada, após levar o clube ao segundo lugar, De Bruyne não escondeu seus sentimentos em relação à mudança na comissão técnica. O experiente meio-campista parece revigorado com a perspectiva de uma nova direção tática para o clube, confirmando, na prática, que o clima nos bastidores havia se tornado difícil para um jogador de seu perfil.
Quando questionado diretamente se estava satisfeito com a saída do técnico do clube, De Bruyne fez uma avaliação honesta da situação. “Se estou feliz com a saída de Conte? Para mim, sim. No que me diz respeito, ele não precisava ficar”, disse ele.
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Incerteza sobre o futuro do Napoli
Apesar da mudança na diretoria, o futuro de De Bruyne a longo prazo em Nápoles continua sendo alvo de intensas especulações. Com apenas um ano restante em seu contrato atual, o jogador da seleção belga busca clareza da diretoria do clube antes de se comprometer com mais uma temporada na Itália, especialmente considerando suas experiências nos últimos 12 meses.
Ao discutir seus próximos passos e a possibilidade de uma renovação, De Bruyne demonstrou certa cautela com base em negociações anteriores com o clube. “Vou ficar? Acho que é importante conversarmos sobre o estilo de jogo”, acrescentou. “Percebi este ano que o estilo de jogo é bastante importante para mim. Também precisa continuar sendo divertido e, infelizmente, senti um pouco de falta disso. Ainda tenho um ano de contrato, mas quero conversar. Coisas foram ditas no ano passado também. ‘Vamos jogar de uma certa maneira e vamos fazer isso e aquilo’, mas pouco aconteceu, e isso é, claro, uma pena.”