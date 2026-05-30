A principal insatisfação de De Bruyne centrava-se na sua utilização na equipe e na abordagem geralmente negativa adotada pelo ex-técnico do Chelsea e do Tottenham. Seu talento individual foi severamente reprimido por um sistema que priorizava a solidez defensiva em detrimento da expressão criativa, limitando-o a apenas 21 partidas em todas as competições — uma temporada ainda mais prejudicada por uma lesão recorrente no tendão da coxa que o manteve afastado dos gramados por longos períodos. Apesar de ter marcado cinco gols e dado quatro assistências, a temporada continuou sendo frustrante em nível pessoal para o meia.

O jogador de 34 anos sentiu que nunca foi utilizado na sua posição mais eficaz, afirmando: “Nunca consegui realmente jogar na minha posição. É o que é. Sempre dei o meu melhor. Joguei bastante, mesmo depois da lesão, então, para mim, tudo está bem, na verdade.”

Ele acrescentou: “Jogamos de forma muito defensiva. Se você marca um gol por partida em um 5-4-1... Isso não é tão bom assim. No início do ano, também jogamos muito, muito recuados. Nosso artilheiro tem 10 gols, então, sim, você sabe que as estatísticas não estão lá, mas em termos de nível e futebol, achei que foi bem aceitável.”