Ao abordar a rápida adaptação de seu novo reforço na Espanha, Flick abriu sua coletiva pré-jogo falando sobre a velocidade impressionante do atacante e sua influência positiva dentro do vestiário.

Avaliando tanto os atributos físicos quanto o caráter do jovem atacante, ele disse: "Karim Adeyemi é rápido como um raio, embora eu não tenha certeza se ele é o mais rápido de todos os jogadores que treinei. Alphonso Davies é parecido com ele nesse aspecto. Ele é um jovem e uma ótima pessoa, respeita muito seus companheiros de equipe e todos o adoram."

Ao refletir sobre o impacto do jogador em campo e sua decisão de deixar para trás um período difícil na Bundesliga, o treinador prosseguiu: "Sua atuação torna tudo mais fácil. Acho que ele não estava passando por um bom momento na Alemanha, e lhe fez bem mudar de ares e se mudar para outro país. Estou feliz por ele ter vindo."

Reiterando total confiança de que a grande atuação contra o Santander foi apenas o começo, Flick concluiu: "Confio 100% em Karim e aposto nele. Veremos mais jogos dele como o de quarta-feira."