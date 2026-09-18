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'Estou feliz que ele tenha vindo' - Hansi Flick exalta o impacto imediato de Karim Adeyemi enquanto a hierarquia do Barcelona muda
Reforço alemão muda a dinâmica
Contratado por € 22 milhões junto ao Dortmund, o atacante de 24 anos era inicialmente esperado apenas como opção para cobrir Lamine Yamal pela ponta direita. No entanto, uma mudança para a ponta esquerda transformou a situação do jogador e colocou pressão real sobre a condição de titular habitual de Anthony Gordon. A prova mais clara veio no confronto do meio de semana contra o Racing Santander, no qual ele completou os 90 minutos e sofreu dois pênaltis na enfática vitória por 7 a 2.
- AFP
Flick elogia atacante veloz
Ao abordar a rápida adaptação de seu novo reforço na Espanha, Flick abriu sua coletiva pré-jogo falando sobre a velocidade impressionante do atacante e sua influência positiva dentro do vestiário.
Avaliando tanto os atributos físicos quanto o caráter do jovem atacante, ele disse: "Karim Adeyemi é rápido como um raio, embora eu não tenha certeza se ele é o mais rápido de todos os jogadores que treinei. Alphonso Davies é parecido com ele nesse aspecto. Ele é um jovem e uma ótima pessoa, respeita muito seus companheiros de equipe e todos o adoram."
Ao refletir sobre o impacto do jogador em campo e sua decisão de deixar para trás um período difícil na Bundesliga, o treinador prosseguiu: "Sua atuação torna tudo mais fácil. Acho que ele não estava passando por um bom momento na Alemanha, e lhe fez bem mudar de ares e se mudar para outro país. Estou feliz por ele ter vindo."
Reiterando total confiança de que a grande atuação contra o Santander foi apenas o começo, Flick concluiu: "Confio 100% em Karim e aposto nele. Veremos mais jogos dele como o de quarta-feira."
Profundidade ofensiva impulsiona os líderes
A disputa acirrada pelo lado esquerdo teve um efeito colateral bem-vindo para a estabilidade do ataque do Barcelona nesta temporada. Deco garantiu dois pontas com perfis contrastantes, permitindo que a equipe siga forte sem depender totalmente das cinco assistências de Gordon. Fundamentalmente, essa concorrência também libera Raphinha para continuar rendendo como falso nove, uma mudança tática que já resultou em nove gols em competições nacionais.
- Getty Images Sport
Viagem à Andaluzia aguarda os líderes
O Barcelona enfrenta mais um duro teste de seu poder de fogo ofensivo quando faz uma difícil viagem a Sevilha neste fim de semana. Os visitantes estão determinados a proteger seu início histórico de campanha depois de vencerem seis jogos seguidos na liga, com a marca recorde de 28 gols. Garantir a vitória no Ramón Sánchez-Pizjuán também ampliaria sua vantagem na liderança antes de o rival da cidade, o Atlético, e o Real Madrid se enfrentarem 24 horas depois.
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