Welbeck não é o único profissional experiente a se juntar ao elenco do Chelsea recentemente, com Jordan Henderson também chegando durante o verão. Juntos, eles acrescentaram uma liderança crucial ao elenco de Alonso. Alonso destacou as contribuições de Welbeck fora de campo, observando sua imensa dedicação.

"No dia a dia, ele é uma grande influência para o restante dos jogadores", explicou Alonso. "Ele treina muito duro e está elevando todos os padrões nos treinamentos. Isso é algo que consideramos importante.

"Eles [Henderson e Welbeck] ajudam, mas não são só eles. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] também. Mesmo que sejam mais jovens, eles têm um bom impacto.

"Essa foi uma decisão muito importante no planejamento do elenco: trazer jogadores que agreguem não apenas em campo, mas que estejam prontos para competir e que não precisem de muito tempo para causar impacto. Estamos felizes com isso."