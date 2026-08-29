Getty Images Sport
Traduzido por
‘Estou feliz por ele estar conosco!’: Xabi Alonso exalta a ‘grande influência’ de Danny Welbeck enquanto o Chelsea se prepara para reencontro com o Brighton
Welbeck se prepara para reencontro com o Brighton
Welbeck está se preparando para um rápido reencontro com seus ex-empregadores, já que o Chelsea se prepara para receber o Brighton na Premier League. O jogador de 35 anos passou seis anos no Brighton antes de concluir uma transferência para Stamford Bridge neste verão. Durante seu período na costa sul, Welbeck se tornou uma pedra no sapato do Chelsea. O experiente atacante marcou seis gols e deu duas assistências em nove encontros na elite com o Chelsea, tendo balançado as redes contra a equipe mais recentemente em abril.
- Getty Images Sport
Alonso aliviado por ter atacante veterano
Welbeck recentemente mostrou seu faro de gol ainda apurado ao marcar de cabeça em sua estreia pelo Chelsea. Ele abriu sua conta pelo clube na vitória de quinta-feira sobre o Luton Town pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O técnico dos Blues, Alonso, está encantado por ter o experiente atacante à disposição antes do fim de semana.
"Estou ciente [do histórico dele neste confronto] e estou feliz que ele esteja conosco!", disse Alonso ao site oficial do clube. "Ele tem muitas qualidades. Como jogador, você vê como ele é inteligente, e ele faz bem a ligação. Fora da área, ele consegue combinar, e dentro da área é muito inteligente para estar no lugar certo. Nós vimos isso [contra o Luton]."
Elevando o nível em Stamford Bridge
Welbeck não é o único profissional experiente a se juntar ao elenco do Chelsea recentemente, com Jordan Henderson também chegando durante o verão. Juntos, eles acrescentaram uma liderança crucial ao elenco de Alonso. Alonso destacou as contribuições de Welbeck fora de campo, observando sua imensa dedicação.
"No dia a dia, ele é uma grande influência para o restante dos jogadores", explicou Alonso. "Ele treina muito duro e está elevando todos os padrões nos treinamentos. Isso é algo que consideramos importante.
"Eles [Henderson e Welbeck] ajudam, mas não são só eles. Reece [James], Maxence [Lacroix], Morgan [Rogers] também. Mesmo que sejam mais jovens, eles têm um bom impacto.
"Essa foi uma decisão muito importante no planejamento do elenco: trazer jogadores que agreguem não apenas em campo, mas que estejam prontos para competir e que não precisem de muito tempo para causar impacto. Estamos felizes com isso."
- AFP
Dérbi londrino se aproxima após teste contra o Brighton
Se Welbeck vai atuar contra seu ex-clube no domingo ainda é uma decisão do técnico. No entanto, sua participação recente, com gol, sugere que ele está pronto para deixar sua marca na Premier League.
Depois do confronto de domingo com o Brighton em Stamford Bridge, o Chelsea voltará seu foco para uma enorme rivalidade local. A equipe de Alonso iniciará imediatamente a preparação para um decisivo clássico londrino contra o Arsenal na próxima semana.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.