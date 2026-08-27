'Estou feliz!' - Michele Di Gregorio APAGA a Juventus das redes sociais após selar transferência para o Bournemouth

Falando em sua primeira entrevista oficial como jogador do Bournemouth, Di Gregorio expressou seu entusiasmo pelo desafio que tem pela frente. Ele destacou a determinação que o clube inglês demonstrou durante as negociações como um fator-chave em sua decisão de se mudar para a costa sul.

"Estou bem, estou feliz, estou muito satisfeito por estar aqui", afirmou o goleiro. "Senti o forte desejo do clube de me trazer para cá e senti a ambição do clube de continuar crescendo e conquistando grandes coisas. É a primeira experiência europeia para este clube e eu quero ajudar e espero ter uma temporada fantástica."

A perspectiva de se testar na elite do futebol inglês também foi outro grande atrativo para o jogador de 29 anos. "A Premier League é definitivamente a melhor liga do mundo", acrescentou. "Para mim, é uma honra estar aqui, jogar nela e participar de partidas no mais alto nível. Mal posso esperar para começar."



