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Muhammad Zaki

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'Estou feliz!' - Michele Di Gregorio APAGA a Juventus das redes sociais após selar transferência para o Bournemouth

Juventus
M. Di Gregorio
Bournemouth
Campeonato Italiano
Premier League

Michele Di Gregorio deixou claro o que sente após sua saída da Juventus ao apagar todos os vestígios do gigante italiano de suas contas nas redes sociais. O goleiro concluiu uma transferência por empréstimo de uma temporada para o AFC Bournemouth e expressou sua satisfação por se juntar a um clube ambicioso em sua primeira campanha europeia da história.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Goleiro deixa Turim rumo à Premier League

    Di Gregorio concluiu uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Bournemouth, após uma passagem de dois anos pela Juventus. O acordo inclui uma opção para o clube da Premier League tornar a transferência definitiva, com o pacote total podendo chegar a € 14 milhões (£ 12 mi), incluindo bônus.

    Após a mudança, o goleiro italiano tomou uma atitude decisiva online. Ele removeu todas as fotos em que aparecia com a camisa da Juventus e apagou qualquer menção ao clube da Serie A de seus perfis nas redes sociais, sinalizando um rompimento definitivo com seus ex-empregadores.

    Sua saída acontece enquanto a Juventus agiu rapidamente para garantir um substituto. Guglielmo Vicario chegou a Turim em um acordo inicial de empréstimo semelhante, vindo do Tottenham Hotspur, para preencher a lacuna deixada pela saída de Di Gregorio.



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  • imago-sport-1080605981.jpgIPA Sport

    A ambição da Premier League impulsiona a mudança

    Falando em sua primeira entrevista oficial como jogador do Bournemouth, Di Gregorio expressou seu entusiasmo pelo desafio que tem pela frente. Ele destacou a determinação que o clube inglês demonstrou durante as negociações como um fator-chave em sua decisão de se mudar para a costa sul.

    "Estou bem, estou feliz, estou muito satisfeito por estar aqui", afirmou o goleiro. "Senti o forte desejo do clube de me trazer para cá e senti a ambição do clube de continuar crescendo e conquistando grandes coisas. É a primeira experiência europeia para este clube e eu quero ajudar e espero ter uma temporada fantástica."

    A perspectiva de se testar na elite do futebol inglês também foi outro grande atrativo para o jogador de 29 anos. "A Premier League é definitivamente a melhor liga do mundo", acrescentou. "Para mim, é uma honra estar aqui, jogar nela e participar de partidas no mais alto nível. Mal posso esperar para começar."


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    Conquistando seu espaço na Europa

    Di Gregorio deixa a Juventus após passar por um fim de trajetória difícil, com alguns torcedores vendo a chegada de Vicario como uma melhoria necessária depois de uma sequência de atuações inseguras. No entanto, o goleiro segue confiante em suas capacidades e na valiosa experiência adquirida na Itália.

    "Acredito que sou um goleiro muito forte, reativo", explicou. "Estar na Juventus nos últimos dois anos me permitiu evoluir a nível europeu, tendo jogado a Champions League nos últimos dois anos. Acredito que isso vai me fazer bem e me ajudar a ajudar a equipe."

    Ele também buscou conselhos antes de fechar a transferência. Di Gregorio consultou o ex-companheiro de Juventus Lloyd Kelly, que anteriormente passou cinco anos no Bournemouth. O defensor fez grandes elogios à cidade litorânea e à intensidade implacável da Premier League, recomendando muito a mudança.


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  • Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Testando-se entre a elite

    Di Gregorio agora vai se concentrar em se integrar ao elenco de Marco Rose, enquanto a equipe se prepara para conciliar os compromissos domésticos com uma campanha europeia histórica. O goleiro espera que se testar contra atacantes de elite da Premier League acelere seu desenvolvimento e o ajude a garantir uma transferência definitiva para o futebol inglês.

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