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'Estou feliz!' - Cristian Chivu elogia a coragem da Inter apesar da apertada derrota na Champions League para o Real Madrid de Jose Mourinho
Coragem diante da derrota
A Inter iniciou sua campanha na Champions League com uma das missões mais difíceis do futebol mundial, viajando até a capital espanhola para enfrentar o maior campeão europeu. Apesar do resultado de 2 a 1 deixá-la sem pontos, Chivu destacou a resiliência psicológica demonstrada por seus jogadores sob os holofotes do Bernabéu.
Falando após a partida, Chivu foi enfático ao afirmar que o placar final não contou toda a história dos 90 minutos.
"Não estou bravo; estou feliz com a coragem e a personalidade que mostramos, e com a forma como o time superou um momento difícil", disse o ex-zagueiro ao site oficial do clube. "O que importa para mim é a reação a certos erros, a linguagem corporal e o quanto você acredita no que está fazendo. Tentamos ser dominantes e executar nosso plano de jogo com sucesso, o que me deixa otimista sobre o futuro deste time."
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Coragem tática contra a elite
O técnico da Inter ficou particularmente satisfeito com a forma como sua equipe manteve a identidade diante de uma oposição de classe mundial. Em vez de adotar uma postura defensiva para neutralizar o ataque do Real Madrid, a Inter procurou jogar de forma agressiva, partindo para cima do time da La Liga e criando várias oportunidades claras.
Chivu reconheceu que jogar com uma intensidade tão alta naturalmente traz riscos, mas sentiu que essa troca valia a pena para o desenvolvimento de seu elenco. "Sabíamos da qualidade deles e que poderíamos cometer erros", admitiu Chivu. "Não tentamos recuar e especular; jogamos de igual para igual com o Real Madrid, e é essa atuação que levo deste jogo."
Um reencontro emocionante com Mourinho
A partida também teve um pano de fundo sentimental, já que Chivu enfrentou seu ex-mentor, Jose Mourinho, que voltou ao banco do Real Madrid nesta temporada. Os dois compartilharam de forma marcante um período histórico em San Siro, sobretudo ao garantirem a lendária tríplice coroa na temporada 2009-10.
Ao refletir sobre o encontro, Chivu falou com carinho do homem que o levou à glória da Champions League há mais de uma década. "Tenho um enorme carinho por Mourinho por tudo o que fizemos juntos, até mesmo durante um período difícil da minha vida, e pela forma como ele se comportou como um grande homem", disse Chivu. "Foi um prazer vê-lo novamente e abraçá-lo, e desejo a ele tudo de melhor nesta temporada."
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Foco doméstico e retorno à Europa
A Inter agora precisa voltar rapidamente suas atenções para a Serie A, já que se prepara para enfrentar a Udinese na segunda-feira. No cenário doméstico, a pressão é para manter a boa fase e garantir que a decepção no Bernabeu não afete sua campanha na liga.
A trajetória continental da Inter fará uma pausa temporária para a Data Fifa, dando ao elenco tempo para refletir sobre sua partida de estreia. Seu próximo teste na Champions League será contra o gigante belga Club Brugge.
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