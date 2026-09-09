A Inter iniciou sua campanha na Champions League com uma das missões mais difíceis do futebol mundial, viajando até a capital espanhola para enfrentar o maior campeão europeu. Apesar do resultado de 2 a 1 deixá-la sem pontos, Chivu destacou a resiliência psicológica demonstrada por seus jogadores sob os holofotes do Bernabéu.

Falando após a partida, Chivu foi enfático ao afirmar que o placar final não contou toda a história dos 90 minutos.

"Não estou bravo; estou feliz com a coragem e a personalidade que mostramos, e com a forma como o time superou um momento difícil", disse o ex-zagueiro ao site oficial do clube. "O que importa para mim é a reação a certos erros, a linguagem corporal e o quanto você acredita no que está fazendo. Tentamos ser dominantes e executar nosso plano de jogo com sucesso, o que me deixa otimista sobre o futuro deste time."



