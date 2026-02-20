Getty Images Sport
“Estou fazendo meu dever de casa!” – O diretor do Borussia Dortmund dá indícios sobre negociações contratuais em meio ao interesse do Manchester United e do Chelsea por um jogador “incrivelmente importante”
Dortmund toma medidas para proteger seu meio-campista estrela
O Dortmund está se preparando para entrar em negociações formais com Nmecha para afastar o crescente interesse da Premier League. O jogador de 25 anos se tornou uma peça fundamental no jogo do BVB e recentemente brilhou na vitória convincente por 2 a 0 sobre o Atalanta na primeira partida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e criar vantagens numéricas o tornou indispensável para o gigante alemão.
A diretoria do clube está determinada a agir antes da abertura da janela de transferências de verão, ciente de que o valor de Nmecha está subindo rapidamente em toda a Europa. Depois de se juntar ao Wolfsburg em 2023 por € 30 milhões, o meio-campista silenciou seus críticos iniciais ao se tornar uma figura insubstituível na equipe, fazendo 34 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências. O Dortmund agora o vê como um pilar de longo prazo de seu projeto, em vez de simplesmente um ativo para revenda.
“Fiquei muito impressionado com ele, porque ele sempre consegue resolver situações de jogo”, disse o diretor esportivo do Dortmund à Sky Sport. “Ele cria novos espaços e gera vantagens numéricas. Felix é um
e que está causando um grande impacto no momento e é um jogador incrivelmente importante.”
Gigantes da Premier League cercam ex-jogador formado pelo Manchester City
A formação de Nmecha na academia do Manchester City o torna uma opção incrivelmente atraente para os clubes ingleses devido ao seu status de “jogador formado no clube”. Manchester United, Chelsea e Tottenham já colocaram o jogador da seleção alemã em suas listas de interesses. O Arsenal também demonstrou interesse no versátil meio-campista, que se encaixa no perfil tático de vários treinadores de ponta da Premier League.
Embora Nmecha tenha contrato até 2028, seu salário atual de aproximadamente € 5 milhões por ano não reflete seu status de protagonista. O Dortmund está empenhado em evitar uma longa saga de transferências, semelhante às negociações em andamento com o zagueiro Nico Schlotterbeck. Ao oferecer uma extensão de contrato em um futuro próximo, o BVB espera mantê-lo por um longo prazo ou aumentar significativamente seu valor de mercado antes da Copa do Mundo de 2026.
“Times como Manchester United, City, Tottenham e Chelsea o têm em suas listas de desejos há muito tempo”, explicou o especialista em transferências Patrick Berger no podcast Sky Sport Auffe Süd . “Ele também se encaixa no Arsenal. Tenho certeza de que algo vai acontecer em breve e estou muito animado para ver como o BVB vai lidar com isso.”
Kehl e especialistas avaliam o valor de Nmecha
Quando questionado pela Sky Sport sobre se o clube estava pronto para se sentar com Nmecha para discutir um novo contrato, Kehl mostrou-se confiante. “Não se preocupe, estou fazendo meu dever de casa”, afirmou o diretor esportivo, sinalizando que o trabalho administrativo para uma extensão já está em andamento nos bastidores.
O ex-meio-campista do Bayern de Munique, Didi Hamann, acredita que Nmecha possui um perfil físico e técnico que está se tornando cada vez mais raro no futebol moderno. “Nmecha tem contrato até 2028. Dependendo de como for a Copa do Mundo, imagino que eles vão se reunir com ele para ver se ele quer ficar em Dortmund por mais tempo”, escreveu Hamann em sua coluna.
Hamann enfatizou ainda que a trajetória de Nmecha o torna um jogador cobiçado, independentemente da duração do seu contrato atual. “Não há muitos jogadores como ele na Europa; há um grande mercado para jogadores assim. O Dortmund precisa garantir que é ele quem controla o futuro do jogador.”
O foco muda para a Bundesliga e os títulos internacionais
Com o “trabalho de casa” em andamento na diretoria, Nmecha continuará focado em manter sua “explosão de desempenho” em campo. Se ele conseguir manter, ou até mesmo melhorar, sua forma atual, sem dúvida conquistará uma vaga na seleção alemã de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo de 2026.
A seguir, Nmecha buscará causar um impacto imediato quando o Dortmund enfrentar o RB Leipzig na Bundesliga no sábado.
