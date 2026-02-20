“Estou fazendo meu dever de casa!” – O diretor do Borussia Dortmund dá indícios sobre negociações contratuais em meio ao interesse do Manchester United e do Chelsea por um jogador “incrivelmente importante”

O Dortmund está se preparando para entrar em negociações formais com Nmecha para afastar o crescente interesse da Premier League. O jogador de 25 anos se tornou uma peça fundamental no jogo do BVB e recentemente brilhou na vitória convincente por 2 a 0 sobre o Atalanta na primeira partida da repescagem das oitavas de final da Liga dos Campeões. Sua capacidade de ditar o ritmo do jogo e criar vantagens numéricas o tornou indispensável para o gigante alemão.

A diretoria do clube está determinada a agir antes da abertura da janela de transferências de verão, ciente de que o valor de Nmecha está subindo rapidamente em toda a Europa. Depois de se juntar ao Wolfsburg em 2023 por € 30 milhões, o meio-campista silenciou seus críticos iniciais ao se tornar uma figura insubstituível na equipe, fazendo 34 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando cinco gols e dando três assistências. O Dortmund agora o vê como um pilar de longo prazo de seu projeto, em vez de simplesmente um ativo para revenda.

“Fiquei muito impressionado com ele, porque ele sempre consegue resolver situações de jogo”, disse o diretor esportivo do Dortmund à Sky Sport. “Ele cria novos espaços e gera vantagens numéricas. Felix é um e que está causando um grande impacto no momento e é um jogador incrivelmente importante.”