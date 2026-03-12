Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-EUR-C1-CHELSEA-PRESSERAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

“Estou falando muito sério!” – Chelsea alertou que sempre estará “a milhões de quilômetros” da glória da Liga dos Campeões, a menos que resolva o problema evidente exposto durante a derrota para o PSG

Jamie Carragher não mediu palavras em sua avaliação das credenciais do Chelsea, afirmando que os Blues nunca chegarão ao topo do futebol inglês ou europeu com a atual situação da equipe na posição de goleiro. Apesar de uma atuação animada durante grande parte do jogo no Parc des Princes, a equipe de Liam Rosenior sofreu uma derrota devastadora por 5 a 2 contra o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

  • Uma noite de dor parisiense

    A partida foi uma montanha-russa, com os visitantes empatando duas vezes com Malo Gusto e Enzo Fernandez, mas a narrativa mudou drasticamente no último quarto. As críticas recaíram diretamente sobre o goleiro Filip Jorgensen, que foi preferido a Robert Sanchez na capital francesa. Com o jogo empatado em 2 a 2, o goleiro dinamarquês cometeu um erro catastrófico ao passar a bola, permitindo que Vitinha chutasse para o gol vazio. Esse erro individual provocou um colapso total da defesa, e Khvicha Kvaratskhelia marcou dois gols no final da partida, deixando os sonhos europeus do Chelsea por um fio.

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Carragher dá um veredicto contundente

    A lenda do Liverpool, Carragher, acredita que a situação dos goleiros do Chelsea é um problema sistêmico que tem sido ignorado há muito tempo pela hierarquia do clube. Em entrevista à CBS Sports, ele disse: “Há muito tempo que critico o Chelsea, mas estou falando muito sério: eles não podem avançar até resolverem a questão dos goleiros. Tenho dito isso consistentemente.”

    Ele argumentou que, embora a configuração tática de Rosenior fosse “fantástica” e causasse problemas reais aos jogadores de Luis Enrique, a falta de qualidade individual na defesa tornou o plano de jogo obsoleto assim que a pressão se intensificou, acrescentando: “Grandes erros custaram caro à defesa central e ao goleiro, e isso tem sido um problema e continuará sendo um problema para qualquer técnico do Chelsea no futuro, quando eles estiverem tentando ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões, porque estão muito longe disso.”

  • Erros defensivos assombram a equipe de Rosenior

    Não foi apenas Jorgensen que sentiu a pressão; a dupla de zagueiros centrais também foi criticada por não conseguir manter a compostura diante da pressão implacável do PSG. Wesley Fofana foi particularmente crítico em relação às falhas defensivas graves que levaram a equipe a sofrer três gols nos últimos 15 minutos. Fofana admitiu: “Nesse nível, você não tem o direito de cometer esse tipo de erro. Estamos cometendo erros graves. Pressionamos no final e levamos o quinto gol. Cometemos muitos erros e eles nos puniram.”

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Sem chances na partida de volta?

    A forma como a derrota ocorreu deixou o Chelsea com uma tarefa difícil pela frente na próxima terça-feira, em Stamford Bridge. Embora Rosenior tenha sido elogiado por sua coragem, o déficit de três gols parece insuperável para muitos observadores. O time agora precisa se recompor para o confronto doméstico contra o Newcastle antes de tentar o que seria uma das maiores reviravoltas da história do clube na Europa.

Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0