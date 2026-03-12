AFP
“Estou falando muito sério!” – Chelsea alertou que sempre estará “a milhões de quilômetros” da glória da Liga dos Campeões, a menos que resolva o problema evidente exposto durante a derrota para o PSG
Uma noite de dor parisiense
A partida foi uma montanha-russa, com os visitantes empatando duas vezes com Malo Gusto e Enzo Fernandez, mas a narrativa mudou drasticamente no último quarto. As críticas recaíram diretamente sobre o goleiro Filip Jorgensen, que foi preferido a Robert Sanchez na capital francesa. Com o jogo empatado em 2 a 2, o goleiro dinamarquês cometeu um erro catastrófico ao passar a bola, permitindo que Vitinha chutasse para o gol vazio. Esse erro individual provocou um colapso total da defesa, e Khvicha Kvaratskhelia marcou dois gols no final da partida, deixando os sonhos europeus do Chelsea por um fio.
Carragher dá um veredicto contundente
A lenda do Liverpool, Carragher, acredita que a situação dos goleiros do Chelsea é um problema sistêmico que tem sido ignorado há muito tempo pela hierarquia do clube. Em entrevista à CBS Sports, ele disse: “Há muito tempo que critico o Chelsea, mas estou falando muito sério: eles não podem avançar até resolverem a questão dos goleiros. Tenho dito isso consistentemente.”
Ele argumentou que, embora a configuração tática de Rosenior fosse “fantástica” e causasse problemas reais aos jogadores de Luis Enrique, a falta de qualidade individual na defesa tornou o plano de jogo obsoleto assim que a pressão se intensificou, acrescentando: “Grandes erros custaram caro à defesa central e ao goleiro, e isso tem sido um problema e continuará sendo um problema para qualquer técnico do Chelsea no futuro, quando eles estiverem tentando ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões, porque estão muito longe disso.”
Erros defensivos assombram a equipe de Rosenior
Não foi apenas Jorgensen que sentiu a pressão; a dupla de zagueiros centrais também foi criticada por não conseguir manter a compostura diante da pressão implacável do PSG. Wesley Fofana foi particularmente crítico em relação às falhas defensivas graves que levaram a equipe a sofrer três gols nos últimos 15 minutos. Fofana admitiu: “Nesse nível, você não tem o direito de cometer esse tipo de erro. Estamos cometendo erros graves. Pressionamos no final e levamos o quinto gol. Cometemos muitos erros e eles nos puniram.”
Sem chances na partida de volta?
A forma como a derrota ocorreu deixou o Chelsea com uma tarefa difícil pela frente na próxima terça-feira, em Stamford Bridge. Embora Rosenior tenha sido elogiado por sua coragem, o déficit de três gols parece insuperável para muitos observadores. O time agora precisa se recompor para o confronto doméstico contra o Newcastle antes de tentar o que seria uma das maiores reviravoltas da história do clube na Europa.
