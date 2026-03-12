“Estou falando muito sério!” – Chelsea alertou que sempre estará “a milhões de quilômetros” da glória da Liga dos Campeões, a menos que resolva o problema evidente exposto durante a derrota para o PSG

A lenda do Liverpool, Carragher, acredita que a situação dos goleiros do Chelsea é um problema sistêmico que tem sido ignorado há muito tempo pela hierarquia do clube. Em entrevista à CBS Sports, ele disse: “Há muito tempo que critico o Chelsea, mas estou falando muito sério: eles não podem avançar até resolverem a questão dos goleiros. Tenho dito isso consistentemente.”

Ele argumentou que, embora a configuração tática de Rosenior fosse “fantástica” e causasse problemas reais aos jogadores de Luis Enrique, a falta de qualidade individual na defesa tornou o plano de jogo obsoleto assim que a pressão se intensificou, acrescentando: “Grandes erros custaram caro à defesa central e ao goleiro, e isso tem sido um problema e continuará sendo um problema para qualquer técnico do Chelsea no futuro, quando eles estiverem tentando ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões, porque estão muito longe disso.”