Getty Images Sport
Traduzido por
"Estou em busca da minha melhor versão" - estrela do Bayern de Munique, Luis Diaz, manda recado desafiador sobre frustrante jejum de gols
Diaz fala sobre queda de rendimento incomum
Diaz quebrou o silêncio sobre sua recente dificuldade para marcar gols no Bayern de Munique e insistiu que está perto de reencontrar a forma que o transformou em sensação na Allianz Arena. O colombiano de 29 anos teve uma temporada de estreia verdadeiramente notável na Alemanha no ano passado, somando impressionantes 26 gols e 23 assistências em 51 partidas por todas as competições. No entanto, a atual temporada 2026-27 tem sido mais difícil para o ex-jogador do Liverpool, que conseguiu balançar as redes apenas uma vez em suas seis primeiras partidas.
Diaz foi rápido em descartar sugestões de que sua motivação caiu após o sucesso inicial na Baviera. O atacante destacou que sua ética de trabalho segue no mais alto nível possível, mesmo que os números ainda não reflitam seus esforços. "Eu sempre disse que a vontade nunca vai faltar para mim. A fome por mais, essa sempre vai ser a minha mentalidade", disse Diaz à Sky Germany.
"Eu sempre quero mais, eu sempre quero conquistar mais. Não importa o que aconteça, pode haver momentos em que eu não jogue bem, em que eu não marque... mas eu sempre vou dar tudo o que tenho e fazer tudo pela equipe, dando 101 por cento em campo. O resto vai acontecer com o tempo, passo a passo."
- Getty Images Sport
Em busca da melhor versão de si mesmo
O jejum do colombiano agora chegou a quatro jogos sem marcar, algo raro diante de sua veia goleadora desde que chegou ao clube. Diaz tem plena consciência das expectativas depositadas nele como uma das principais referências do ataque do Bayern, mas está focado em manter uma abordagem psicológica positiva para quebrar esse ciclo. Ele acredita que as bases táticas estão no lugar e que seu jogo como um todo segue forte, com apenas o toque final faltando no momento.
"Estou em busca da minha melhor versão e vou encontrá-la em breve. Acredito que esse gol vai sair no próximo jogo. Então você também tem que manter a calma, mentalmente, para que isso não pese sobre você. É preciso seguir trabalhando e melhorando. Sei que é só uma questão de concluir minhas chances. A única coisa que falta é a finalização, e então tudo ficará bem", afirmou Diaz com confiança.
Uma história especial contra o Union Berlin
A oportunidade de encerrar essa sequência sem vitórias vem diante do 1. FC Union Berlin, um adversário que tem um significado especial para o ponta. Na temporada passada, Diaz ganhou destaque ao marcar um golaço contra o clube da capital, um lance que acabou sendo eleito o Gol do Ano de 2025 na Alemanha. Diaz falou com muito carinho sobre aquele gol em particular, destacando como ele representa a alegria pura que encontra no jogo.
"É um dos melhores gols que marquei na minha carreira. Não sei se é o número um, mas está entre esse e um gol que lembro de ter marcado pela seleção, que também foi um gol incrível. Mas é um daqueles gols que me dão muita alegria sempre que eu vejo. Porque me lembra muito de quando eu era mais novo, quando costumava jogar futebol na rua quando criança. Foi um gol de futebol de rua. E eu realmente gosto muito de rever esse gol", destacou.
- Getty Images Sport
O caminho à frente para a estrela do Bayern
Enquanto o Bayern se prepara para seus próximos compromissos na Allianz Arena, a pressão estará sobre Diaz para transformar suas palavras em ações. A próxima partida contra o Union Berlin representa a oportunidade perfeita para se redimir. Com o apoio da torcida em casa e foco mental claro, Diaz está pronto para encerrar seu jejum.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.