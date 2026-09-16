Diaz quebrou o silêncio sobre sua recente dificuldade para marcar gols no Bayern de Munique e insistiu que está perto de reencontrar a forma que o transformou em sensação na Allianz Arena. O colombiano de 29 anos teve uma temporada de estreia verdadeiramente notável na Alemanha no ano passado, somando impressionantes 26 gols e 23 assistências em 51 partidas por todas as competições. No entanto, a atual temporada 2026-27 tem sido mais difícil para o ex-jogador do Liverpool, que conseguiu balançar as redes apenas uma vez em suas seis primeiras partidas.

Diaz foi rápido em descartar sugestões de que sua motivação caiu após o sucesso inicial na Baviera. O atacante destacou que sua ética de trabalho segue no mais alto nível possível, mesmo que os números ainda não reflitam seus esforços. "Eu sempre disse que a vontade nunca vai faltar para mim. A fome por mais, essa sempre vai ser a minha mentalidade", disse Diaz à Sky Germany.

"Eu sempre quero mais, eu sempre quero conquistar mais. Não importa o que aconteça, pode haver momentos em que eu não jogue bem, em que eu não marque... mas eu sempre vou dar tudo o que tenho e fazer tudo pela equipe, dando 101 por cento em campo. O resto vai acontecer com o tempo, passo a passo."