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"Estou decepcionado": o verdadeiro motivo pelo qual Cole Palmer e Levi Colwill estão fora do elenco do Chelsea para enfrentar a Juventus em Hong Kong
Precauções com lesões para a dupla do Chelsea
Palmer e Colwill ficaram fora da lista de relacionados do Chelsea para enfrentar a Juventus na quarta-feira como medida de precaução, de acordo com o Football London. A dupla sofreu pequenas pancadas durante a intensa turnê de pré-temporada do clube, o que levou o departamento médico a recomendar que eles não participassem da partida.
A ausência de Palmer é particularmente significativa, dado o seu desempenho avassalador desde que chegou ao Chelsea. O jogador de 24 anos havia atuado nos dois amistosos de abertura do Chelsea na Sydney Super Cup, saindo do banco para dar uma assistência na vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers antes de começar jogando contra o Tottenham em uma derrota por 2 a 1. Falando com os repórteres à beira do gramado antes do jogo, Palmer disse: "Estou decepcionado por não jogar devido a um pequeno problema, mas adoro Hong Kong. Apoio incrível."
- Nexpher Images
Mudanças táticas em Hong Kong
Com dois titulares certos fora de combate, Xabi Alonso foi obrigado a mexer na equipe para o confronto contra os gigantes italianos. Na defesa central, Wesley Fofana e Tosin Adarabioyo formaram a dupla para preencher a lacuna deixada por Colwill. Mais à frente no campo, Joao Pedro recebeu a função de atuar centralizado no ataque para compensar a ausência criativa de Palmer, abrindo caminho para que o reforço de verão Danny Welbeck fizesse sua estreia pelo Chelsea.
A escalação também contou com uma mistura de experiência e juventude, com Marco Palestra e Jorrel Hato mantendo seus lugares nas laterais. Talvez o mais interessante tenha sido o meio-campo, onde Moises Caicedo teve a companhia do talento de 16 anos da base Mahdi Nicoll-Jazuli, que fez sua primeira partida como titular pelo Chelsea.
Mudryk volta ao grupo
Enquanto Palmer e Colwill assistiam do lado de fora, Mykhailo Mudryk deu um enorme impulso ao ficar no banco de reservas. O ponta ucraniano, cuja última partida pelo Chelsea havia sido em novembro de 2024, estava cumprindo uma suspensão provisória devido a uma disputa por doping, mas foi liberado para voltar depois que sua suspensão de quatro anos foi anulada pela Corte Arbitral do Esporte.
Alonso falou com a imprensa sobre a situação do ponta, afirmando: "Treinamos ontem. Ele veio direto do aeroporto para o hotel. Então, ontem foi mais sobre a sensação, mais sobre a emoção de estar de volta com os jogadores, para avaliar o nível de condição física. Mas sim, ele poderia jogar, talvez 90 minutos seja cedo demais, mas ele pode ser relacionado. Ele está relacionado, então pode jogar. Estamos muito felizes por Misha poder estar conosco."
- AFP
Incerteza sobre os planos para o futuro
O retorno de Mudryk não silenciou completamente os rumores sobre seu futuro em Stamford Bridge. Alonso admitiu que o clube ainda está avaliando o melhor caminho a seguir para o jogador de £ 62 milhões, com vários clubes da Premier League supostamente interessados em um acordo de empréstimo.
À medida que a janela de transferências entra em suas semanas finais, o Chelsea continua ativo nos dois sentidos. O clube estaria à beira da 11ª contratação do verão, ao mesmo tempo em que monitora a condição física de seu grupo principal. Para Palmer e Colwill, o foco segue em uma recuperação rápida para garantir que estejam prontos para a estreia na temporada.
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