Palmer e Colwill ficaram fora da lista de relacionados do Chelsea para enfrentar a Juventus na quarta-feira como medida de precaução, de acordo com o Football London. A dupla sofreu pequenas pancadas durante a intensa turnê de pré-temporada do clube, o que levou o departamento médico a recomendar que eles não participassem da partida.

A ausência de Palmer é particularmente significativa, dado o seu desempenho avassalador desde que chegou ao Chelsea. O jogador de 24 anos havia atuado nos dois amistosos de abertura do Chelsea na Sydney Super Cup, saindo do banco para dar uma assistência na vitória por 6 a 4 sobre o Western Sydney Wanderers antes de começar jogando contra o Tottenham em uma derrota por 2 a 1. Falando com os repórteres à beira do gramado antes do jogo, Palmer disse: "Estou decepcionado por não jogar devido a um pequeno problema, mas adoro Hong Kong. Apoio incrível."



