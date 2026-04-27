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"Estou de coração partido" - Xavi Simons publica mensagem emocionante após a estrela lesionada do Tottenham confirmar que sua temporada chegou ao fim e que não disputará a Copa do Mundo
Um golpe devastador para o clube e para o país
Simons confirmou a notícia que todos os torcedores do Tottenham temiam, revelando que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e ficará afastado dos gramados por até oito meses. A lesão ocorreu durante o confronto em Molineux, onde o jogador de 23 anos sofreu uma contusão no joelho ao disputar uma bola perdida com Hugo Bueno. O meio-campista ficou visivelmente abalado e teve que ser retirado de maca do campo após receber atendimento médico intensivo. O diagnóstico é um golpe duro tanto para o Spurs, que atualmente está envolvido na briga contra o rebaixamento, quanto para a seleção holandesa, já que Simons perderá oficialmente a Copa do Mundo deste verão na América do Norte.
Uma mensagem emocionante para os fãs
Ao recorrer ao Instagram para compartilhar sua dor, Simons não escondeu sua tristeza. Ele escreveu: “Dizem que a vida pode ser cruel e hoje é assim que me sinto. Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando aceitar isso. Sinceramente, estou de coração partido. Nada disso faz sentido. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade foi tirada de mim... junto com a Copa do Mundo.”
O ex-jogador do PSG continuou expressando sua tristeza por perder a chance de liderar sua seleção no maior palco do futebol. “Representar meu país neste verão... simplesmente se foi. Vai levar tempo para eu aceitar isso, mas continuarei sendo o melhor companheiro de equipe que puder. Não tenho dúvidas de que, juntos, venceremos essa batalha. Vou trilhar esse caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência, com convicção, enquanto conto os dias para voltar aos gramados. Sejam pacientes comigo. TTP. COYS.”
A crescente onda de lesões no Tottenham
Simons é apenas o mais recente nome a se somar ao que se tornou uma crise de lesões de pesadelo para o clube. As opções estão extremamente limitadas, com o pilar da defesa Cristian Romero também afastado por dois meses devido a uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior. Além disso, Wilson Odobert continua ausente por um longo período devido a uma lesão no joelho, enquanto Dejan Kulusevski, notavelmente, não chegou a jogar nenhuma partida nesta temporada devido a problemas físicos persistentes. Além disso, espera-se que o experiente zagueiro Ben Davies tenha disputado sua última partida pelo clube, já que seu contrato expira enquanto ele se recupera de uma fratura no tornozelo. À medida que a sala de tratamento em Hotspur Way atinge sua capacidade máxima, a equipe médica do clube enfrenta uma corrida contra o tempo para colocar os jogadores titulares de volta em campo e ajudar na luta desesperada contra o rebaixamento.
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Aumentam os temores de rebaixamento para o Spurs
O time do norte de Londres ocupa atualmente a 18ª posição na tabela da Premier League, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. A dois pontos da zona de segurança, o time enfrenta uma reta final difícil contra Aston Villa, Leeds United, Chelsea e Everton, na tentativa de evitar o primeiro rebaixamento para a segunda divisão desde 1992. A perda de Simons chega no pior momento possível para o Tottenham. Com Simons indisponível, a pressão sobre os demais jogadores do elenco se intensificou. James Maddison voltou recentemente ao banco, mas, segundo relatos, ainda não está em condições físicas ideais para ser titular.