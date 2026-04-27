"Estou de coração partido" - Xavi Simons publica mensagem emocionante após a estrela lesionada do Tottenham confirmar que sua temporada chegou ao fim e que não disputará a Copa do Mundo

Ao recorrer ao Instagram para compartilhar sua dor, Simons não escondeu sua tristeza. Ele escreveu: “Dizem que a vida pode ser cruel e hoje é assim que me sinto. Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando aceitar isso. Sinceramente, estou de coração partido. Nada disso faz sentido. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora essa possibilidade foi tirada de mim... junto com a Copa do Mundo.”

O ex-jogador do PSG continuou expressando sua tristeza por perder a chance de liderar sua seleção no maior palco do futebol. “Representar meu país neste verão... simplesmente se foi. Vai levar tempo para eu aceitar isso, mas continuarei sendo o melhor companheiro de equipe que puder. Não tenho dúvidas de que, juntos, venceremos essa batalha. Vou trilhar esse caminho agora, guiado pela fé, com força, com resiliência, com convicção, enquanto conto os dias para voltar aos gramados. Sejam pacientes comigo. TTP. COYS.”



