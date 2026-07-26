“Estou convencido de que isso vai acontecer” - Erling Haaland, atacante do Manchester City, é apontado como futuro reforço do Real Madrid por ex-companheiro de equipe

Haaland se consolidou como um dos atacantes mais letais do futebol mundial no Manchester City, mas continuam circulando especulações sobre uma futura transferência para o Real Madrid. Eikrem, que acompanhou o início da carreira profissional do atacante no Molde, acredita que o jogador acabará vestindo a famosa camisa branca.

Em entrevista ao Diario AS, Eikrem expressou sua certeza sobre a transferência: “Acho que é algo que poderia muito bem acontecer. Na verdade, estou convencido de que vai acontecer algum dia. Não diria que tenho certeza absoluta, mas vejo muitas possibilidades. O poder de atração do Real Madrid em todo o mundo é imenso e, embora ele esteja em um grande clube como o City, acho que ele alcançaria um nível ainda mais alto no Madrid.”







