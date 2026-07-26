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“Estou convencido de que isso vai acontecer” - Erling Haaland, atacante do Manchester City, é apontado como futuro reforço do Real Madrid por ex-companheiro de equipe
“Ele alcançaria um nível mais alto no Real Madrid”
Haaland se consolidou como um dos atacantes mais letais do futebol mundial no Manchester City, mas continuam circulando especulações sobre uma futura transferência para o Real Madrid. Eikrem, que acompanhou o início da carreira profissional do atacante no Molde, acredita que o jogador acabará vestindo a famosa camisa branca.
Em entrevista ao Diario AS, Eikrem expressou sua certeza sobre a transferência: “Acho que é algo que poderia muito bem acontecer. Na verdade, estou convencido de que vai acontecer algum dia. Não diria que tenho certeza absoluta, mas vejo muitas possibilidades. O poder de atração do Real Madrid em todo o mundo é imenso e, embora ele esteja em um grande clube como o City, acho que ele alcançaria um nível ainda mais alto no Madrid.”
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Compartilhando o palco com superestrelas
O Real Madrid montou um elenco formidável, repleto de talentos ofensivos, com nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Jude Bellingham. Embora possa parecer complicado integrar mais uma grande estrela a esse time, Eikrem insiste que Haaland não teria dificuldades para se adaptar à vida ao lado de jogadores de elite como esses na capital espanhola.
O ex-jogador da base do Manchester United falou sobre o temperamento de seu compatriota: “Os melhores jogadores do mundo jogam lá, e Erling é um deles. Acredito que ele marcaria muitos gols, se adaptaria bem, conquistaria a torcida e adoraria jogar cercado por tantas grandes estrelas que são tão boas quanto ele.”
Deixando o ego de lado
Apesar de sua ascensão meteórica e de seu status de ícone global após uma campanha bem-sucedida na Copa do Mundo com a Noruega, Haaland continua com os pés no chão. Eikrem destacou a humildade do atacante e sua excelente presença no vestiário como motivos principais pelos quais uma transferência para a Espanha seria perfeita.
Eikrem disse: “Tenho certeza de que ele se encaixaria muito bem. Haaland não causa problemas. É uma pessoa humilde que trabalha duro, não busca ser o centro das atenções, tem um bom relacionamento com os companheiros e se adapta a qualquer situação. É alguém empático e de bom caráter. Tenho certeza de que não haveria problemas de ego, pelo menos da parte dele.”
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O que vem a seguir para Haaland?
Haaland continua totalmente comprometido com o Manchester City para a temporada 2026-27, com foco em conquistar mais títulos sob o comando do novo técnico Enzo Maresca.
Embora uma transferência sensacional para o Real Madrid pareça altamente improvável neste verão devido aos gastos recentes do clube, o time espanhol tem, historicamente, perseguido seus principais alvos de forma incansável. Os torcedores acompanharão de perto a situação do atacante ao longo da temporada para ver se essa possível transferência se concretiza.
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