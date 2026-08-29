Glasner foi rápido em elogiar a aplicação de sua equipe depois de bater de frente com um dos pesos-pesados da liga. Em entrevista à BBC Match of the Day, o técnico do Forest refletiu sobre uma sensação mista de orgulho e leve frustração. "Acho que todos nós temos a mesma sensação, orgulho da atuação, orgulho de quantas chances criamos e orgulho da reação depois de sofrermos o gol de empate. Por outro lado, estamos todos um pouco decepcionados por não termos conseguido a vitória. Acho que isso mostra o quão bem atuamos, o quão bem jogamos. No geral, foi uma atuação muito boa", afirmou Glasner.

Os visitantes saíram na frente cedo com Dan Ndoye, mas Alexander Isak marcou o primeiro gol de empate do Liverpool no início do segundo tempo. O Nottingham Forest parecia a caminho de uma vitória histórica quando Morgan Gibbs-White recolocou a equipe em vantagem em cobrança de pênalti no fim, mas um golaço de Victor Munoz acabou garantindo um ponto para os donos da casa no empate por 2 a 2.