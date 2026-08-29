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'Estou confiante' - Glasner espera que o Nottingham Forest faça mais contratações após empate com o Liverpool
Sinais positivos em Anfield
Glasner foi rápido em elogiar a aplicação de sua equipe depois de bater de frente com um dos pesos-pesados da liga. Em entrevista à BBC Match of the Day, o técnico do Forest refletiu sobre uma sensação mista de orgulho e leve frustração. "Acho que todos nós temos a mesma sensação, orgulho da atuação, orgulho de quantas chances criamos e orgulho da reação depois de sofrermos o gol de empate. Por outro lado, estamos todos um pouco decepcionados por não termos conseguido a vitória. Acho que isso mostra o quão bem atuamos, o quão bem jogamos. No geral, foi uma atuação muito boa", afirmou Glasner.
Os visitantes saíram na frente cedo com Dan Ndoye, mas Alexander Isak marcou o primeiro gol de empate do Liverpool no início do segundo tempo. O Nottingham Forest parecia a caminho de uma vitória histórica quando Morgan Gibbs-White recolocou a equipe em vantagem em cobrança de pênalti no fim, mas um golaço de Victor Munoz acabou garantindo um ponto para os donos da casa no empate por 2 a 2.
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Evolução tática e falhas defensivas
Este empate dá um impulso muito necessário ao Nottingham Forest após um início de temporada decepcionante, tendo sofrido uma derrota em casa por 1 a 0 para o Leeds United na estreia na Premier League antes de ser eliminado na segunda fase da Copa da Liga Inglesa com uma derrota em casa por 2 a 0 para o mesmo adversário. Apesar do resultado positivo, Glasner observou que seu elenco ainda é um trabalho em andamento, especialmente no que diz respeito à resistência física e à concentração defensiva. "Pude ver nossa estrutura tática funcionar bem em muitos momentos, mas, depois de 60-65 minutos, o nível cai um pouco. Isso mostra que nem tudo está 100% ajustado, não poderia estar depois de seis ou sete semanas juntos. Além disso, sofremos praticamente o mesmo gol, mais ou menos na mesma área."
"Abrimos o meio e sabemos que o Liverpool sempre tenta passar a bola nesses espaços. Em muitas dessas situações, evitamos isso, mas, nessas duas situações, o comportamento foi errado e então você é punido quando joga aqui em Anfield", acrescentou Glasner.
Ganhando confiança para a jornada
O técnico do Forest ficou particularmente impressionado com a coragem ofensiva demonstrada por seus jogadores em um ambiente difícil. Ele acredita que as chances criadas durante o primeiro tempo deveriam ter resultado em uma vantagem mais confortável. "O que eu mais gostei foi da forma como jogamos para a frente e criamos as chances, especialmente no primeiro tempo. Acho que deveríamos ter ido para o intervalo com mais de um gol de vantagem", comentou Glasner.
"Mas, novamente, ainda é o começo da temporada. O começo da caminhada, e esta atuação vai nos dar confiança. Eu sempre espero que da próxima vez aconteça mais rápido, mas, de novo, pudemos ver muitos aspectos positivos. Muitas coisas que devem e vão nos dar confiança, mas é importante manter a humildade e continuar trabalhando duro", continuou ele, com o Forest agora voltando sua atenção para receber o Tottenham Hotspur no The City Ground em seu próximo compromisso, em 5 de setembro.
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Movimentações do mercado antes do prazo final
Com o encerramento da janela de transferências se aproximando, Glasner confirmou que a diretoria do Forest está trabalhando incansavelmente nos bastidores para garantir reforços. Quando foi perguntado sobre possíveis chegadas, ele se mostrou otimista quanto às chances de o clube concluir mais negócios. "Estou [esperançoso por novas contratações]. O clube está trabalhando duro a portas fechadas, estou confiante de que teremos duas contratações. Temos Liam [Delap] e esperamos mais uma, possivelmente duas."
Ele creditou a equipe de recrutamento pelos esforços em mais um verão de mudanças significativas para o clube, que já contratou Xaver Schlager, do RB Leipzig, Ousmane Diomande, do Sporting CP, Steven Benda, do Fulham, e Liam Delap, do Chelsea. "O clube está fazendo um grande trabalho, trabalhando duro. Temos outro novo começo, integrando novos jogadores", concluiu Glasner.
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