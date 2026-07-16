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“Estou aqui para vencer!” – Rodri está determinado a conquistar o título da Copa do Mundo com a Espanha, mas alerta que “a parte mais difícil ainda está por vir” antes do confronto contra a Argentina
O capitão Rodri exige concentração total
A mensagem que ressoa no vestiário da Espanha desde o início do torneio tem sido única e inabalável: “Estou aqui para ganhar a Copa do Mundo”. É um mantra liderado pelo capitão Rodri, cuja influência em campo tem crescido em paralelo com as atuações precisas da Espanha. Apesar do brilhantismo demonstrado na América do Norte, o meio-campista mantém os pés firmemente no chão à medida que o prêmio máximo se aproxima.
Ao falar após a vitória na semifinal, o astro do Manchester City não hesitou em moderar o entusiasmo externo. “Se alguém acha que vamos ganhar uma Copa do Mundo sem sofrer, está enganado”, alertou Rodri, segundo o jornal Marca. “São as melhores seleções do mundo, mas a equipe demonstrou uma maturidade muito importante para vencer este torneio. A equipe continua a amadurecer ao longo do torneio. Tivemos paciência durante a Copa do Mundo e agora vamos em busca do título.”
- (C)Getty Images
A Espanha chega a Nova Jersey para o confronto contra a Argentina
A seleção comandada por Luis de la Fuente chegou à região de Nova York, segundo o Periódico, embora a viagem não tenha sido isenta de percalços. A equipe sofreu atrasos de várias horas devido a tempestades elétricas em Dallas, acabando por pousar no aeroporto de Newark às três da manhã, horário local. Desde então, eles se instalaram no MC Hotel Monclair, enquanto entram em modo de preparação total para a final de domingo no MetLife Stadium.
O confronto marca uma espécie de “Finalíssima”, reunindo os atuais campeões da Europa e da América do Sul pela primeira vez na história do torneio. O próprio Rodri está prestes a alcançar a imortalidade no futebol. Caso a Espanha vença, ele poderá se tornar apenas o sétimo jogador da história a conquistar a Copa do Mundo, o Campeonato Europeu, a Liga dos Campeões e a Bola de Ouro, juntando-se a uma lista que inclui ícones como Zinedine Zidane e Lionel Messi.
Como lidar com a euforia no acampamento
Enquanto a torcida espanhola sonha com uma segunda estrela, o clima dentro do elenco é de calma e concentração. Jogadores como Mikel Oyarzabal enfatizaram a necessidade de serenidade em vez de entusiasmo. “Estou tão calmo quanto estava no primeiro dia após a partida contra Cabo Verde, quando as coisas não correram muito bem”, observou Oyarzabal. “Nem sequer imaginávamos isso, mas agora podemos dizer com orgulho que estamos na final da Copa do Mundo.”
Essa sensação de tranquilidade foi compartilhada pelo jovem fenômeno Pau Cubarsi, que se manteve notavelmente sereno apesar da magnitude do momento. “Por dentro estou muito feliz, mas estou calmo”, afirmou o zagueiro. “Os próximos dias serão muito especiais, vamos para Nova York, o sonho ainda está vivo e estamos ansiosos para que a partida chegue logo.”
- AFP
A “Demolição da França” prepara o terreno
A Espanha chegou à final após uma vitória tranquila por 2 a 0 contra a França, favorita do torneio, resultado que causou grande comoção na competição. Gols de Oyarzabal e Pedro Porro garantiram a vitória em Dallas, enquanto o meio-campo da La Roja, liderado por Rodri, neutralizou completamente a ameaça de Kylian Mbappé e seus companheiros de ataque franceses.
Agora, apenas Lionel Messi e a Argentina estão no caminho para a glória. Rodri entende que o peso histórico do confronto é imenso, mas sua missão pessoal continua a mesma. “Estamos indo passo a passo, e falta apenas um passo final”, concluiu o capitão. “A equipe está eufórica, é a segunda vez na nossa história. É preciso aproveitar o momento e agora é hora de descansar e se preparar para uma partida que será extremamente difícil.”
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