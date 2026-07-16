“Estou aqui para vencer!” – Rodri está determinado a conquistar o título da Copa do Mundo com a Espanha, mas alerta que “a parte mais difícil ainda está por vir” antes do confronto contra a Argentina

A mensagem que ressoa no vestiário da Espanha desde o início do torneio tem sido única e inabalável: “Estou aqui para ganhar a Copa do Mundo”. É um mantra liderado pelo capitão Rodri, cuja influência em campo tem crescido em paralelo com as atuações precisas da Espanha. Apesar do brilhantismo demonstrado na América do Norte, o meio-campista mantém os pés firmemente no chão à medida que o prêmio máximo se aproxima.

Ao falar após a vitória na semifinal, o astro do Manchester City não hesitou em moderar o entusiasmo externo. “Se alguém acha que vamos ganhar uma Copa do Mundo sem sofrer, está enganado”, alertou Rodri, segundo o jornal Marca. “São as melhores seleções do mundo, mas a equipe demonstrou uma maturidade muito importante para vencer este torneio. A equipe continua a amadurecer ao longo do torneio. Tivemos paciência durante a Copa do Mundo e agora vamos em busca do título.”



