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Johnny Cardoso GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Estou aqui para provar isso” – Johnny Cardoso enfrenta uma pré-temporada decisiva em março, com o objetivo de levar a boa fase do Atlético de Madrid para a seleção dos EUA

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J. Cardoso
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Cardoso sabe que o tempo está se esgotando na seleção americana, mas acredita que agora está em uma situação melhor para mostrar o seu melhor.

ATLANTA — Cristian Roldan está sentado ali, por precaução, mas Johnny Cardoso não precisa dele. Ele é tímido, sim, mas tem algo a provar, pelo menos em parte, a si mesmo. O inglês é a terceira língua do meio-campista nascido em Nova Jersey e criado no Brasil, mas uma língua que ele domina melhor do que está disposto a admitir. Não houve necessidade de Roldan traduzir; Cardoso quer falar, e quer falar por si mesmo.

“Está melhorando”, diz ele com uma risada para uma mesa redonda de jornalistas.

Cardoso também está melhorando — mas até onde ele pode chegar? Com a Copa do Mundo se aproximando, o maior enigma da seleção americana está ficando sem tempo para provar quem ele é.

Visto de fora, sempre houve essa sensação de que existem duas versões do meio-campista. Uma é o jogador que atualmente brilha no Atlético de Madrid, atuando nas partidas mais importantes de um dos maiores clubes do mundo. Este é um jogador que já provou seu valor no mais alto nível, alguém que está pronto para disputar as quartas de final da Liga dos Campeões logo após o fim da pausa para os jogos internacionais.

A outra é um pouco mais difícil de refletir, mas, apesar do nervosismo, Cardoso está pronto para discutir o assunto. Ele está pronto para se abrir sobre a versão de si mesmo na seleção americana. Essa versão tem lutado para se encontrar. Essa versão é a que deixou os fãs do futebol americano confusos sobre como um jogador tão bom de um lado do Atlântico pode parecer tão diferente do outro.

Em um inglês impecável, Cardoso responde à pergunta da melhor maneira possível, mas a resposta não virá em uma coletiva de imprensa em Atlanta. Ela virá em campo, diante de 60 mil torcedores, nestes jogos finais antes da Copa do Mundo. Ele deu o primeiro passo na noite de sábado contra a Bélgica. Mesmo assim, Cardoso continua sendo uma espécie de enigma — um enigma que pode acabar fazendo toda a diferença nos jogos que mais importam.

Nesta fase do ciclo, há pressão sobre qualquer jogador que espere ir para uma Copa do Mundo. Talvez haja um pouco mais sobre Cardoso, que sabe que enfrenta uma batalha para mostrar ao mundo que ele é quem realmente acredita ser.

“Só quero ser eu mesmo”, diz ele. “Não sinto pressão porque ninguém me vê jogando. Só quero ser eu dentro de campo. Claro, quero estar e quero mostrar a todos o mesmo nível que tenho no Atlético. Estou aqui para provar isso.

“Eu diria que sempre preciso provar meu valor. Para mim, é sempre bom ter essa mentalidade. Claro, estou pronto para isso. Estou pronto para viver a Copa do Mundo, mas sei que isso depende do que eu mostrar em campo.”

Agora é hora de mostrar, e Cardoso sabe disso melhor do que ninguém.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BRUGGEAFP

    Johnny, do Atleti

    Nesta temporada, é difícil ignorar o desempenho de Cardoso pelo clube. Após uma transferência de US$ 35 milhões do Real Betis, ele disputou 13 partidas da La Liga e mais sete na Liga dos Campeões. Depois de lidar com problemas de lesão no início de sua trajetória em Madri, ele se adaptou muito bem a uma função no centro do meio-campo do Atlético de Madri.

    Desde o início do ano, ele se tornou uma espécie de pilar, sendo titular em grandes partidas contra times como Tottenham, Real Madrid e Barcelona. Nos momentos mais importantes do Atlético de Madrid, a confiança foi depositada no meio-campista americano em seu primeiro ano no clube. E ele, em geral, correspondeu às expectativas.

    “Foi uma ótima mudança para mim”, diz ele. “Desde o início, eu achava que tinha capacidade de mostrar a todos que possuo a qualidade necessária para estar aqui. Antes do início da temporada, foi um pouco difícil. Eu estava lidando com algumas lesões, mas o mais importante é que, no final da temporada, estou me sentindo em forma, me sentindo bem e pronto para qualquer desafio que tenhamos pela frente.”

    Essa palavra, “lutar”, está entrelaçada no DNA do Atlético de Madrid. Apesar de todos os recursos detidos pelos dois grandes da Espanha, Barcelona e Real Madrid, o Atlético sempre encontrou uma maneira de acompanhar o ritmo. Eles conseguiram isso montando equipes com a combinação certa de garra e talento. O fato de o técnico Diego Simeone ter contratado Cardoso diz muito, pois essa contratação foi um sinal de que o lendário treinador acreditava que o meio-campista possuía o suficiente de ambos para ajudar a equipe.

    “Ele é um cara muito intenso todos os dias, não só nos jogos”, diz Cardoso com uma risada quando questionado sobre Simeone. “Eu diria que tenho sorte de trabalhar com ele, e ele está me tornando um jogador melhor, não tenho dúvidas. Claro, é um prazer. Ele tem uma história no futebol, como jogador e como técnico, então é sempre bom estar envolvido com pessoas que já fizeram história.”

    É isso que Cardoso quer fazer: fazer história. Em particular, ele está ansioso para fazer história com a seleção dos EUA. Infelizmente para ele, o caminho até agora tem sido difícil, pois, apesar dos sucessos no clube, as coisas nunca deram certo para ele no nível internacional.

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  • Johnny Cardoso USMNT vs TurkeyGetty Images

    A seleção masculina de futebol dos EUA enfrenta dificuldades

    Das 23 partidas que Cardoso disputou pela seleção americana, há uma que ele precisa comentar. Não há como fugir disso. Ele precisa refletir sobre o jogo contra a Turquia.

    “Foi um momento difícil”, diz ele. “Todo mundo passa por momentos ruins e bons, então eu simplesmente virei a página e tentei trabalhar o mais duro e o máximo que pude para ser melhor, para evoluir e para tornar as equipes melhores também.”

    Para muitos, aquele jogo foi a lembrança marcante do meio-campista de 24 anos. Ele havia sido convocado para a seleção de Mauricio Pochettino na Copa Ouro para um verão que, esperava-se, lhe permitisse recuperar a imagem pública. Em vez disso, essa imagem ficou ainda mais manchada graças a uma decisão errada.

    Com a seleção dos EUA vencendo por 1 a 0, Cardoso tinha a posse de bola dentro da sua própria área. Ele errou feio. Sua tentativa de passe cruzado ricocheteou em Arda Güler, passou por Matt Freese e entrou no gol — um momento de pesadelo que só amplificou o barulho em torno dele.

    As críticas já vinham crescendo, com pedidos para que Cardoso finalmente apresentasse uma atuação marcante pela seleção e correspondesse ao seu potencial aparentemente ilimitado. Naquele momento, ele não conseguiu — e não foi fácil aceitar.

    “Essas coisas acontecem”, diz ele. “Estamos aqui para viver isso, para esquecer e aprender com os erros que cometemos e sermos melhores.”

    O erro em si doeu. O que doeu ainda mais foi que Cardoso não conseguiu corrigi-lo. Ele foi titular na partida seguinte contra a Suíça, uma derrota por 4 a 0. Depois, na Copa Ouro, ele jogou um total de 11 minutos, já que problemas com lesões atrapalharam seu verão e, por fim, seu outono. Não houve uma chance real de se recuperar, nenhuma chance de mudar opiniões, construir confiança e apresentar o tipo de desempenho que ele realmente precisava mostrar.

    Esse desafio teria que esperar até março.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Uma atuação marcante?

    Antes da partida da seleção masculina dos EUA contra a Bélgica, Mauricio Pochettino foi questionado sobre Cardoso. Sua resposta indicou que ele estava ciente do que se dizia e que também precisava muito ver o meio-campista mostrar seu valor vestindo a camisa da seleção.

    “Você se lembra da última atuação do Johnny na seleção”, disse Pochettino. “O problema é que é difícil encontrar lembranças recentes dele atuando na seleção. Se eu falar de Gio Reyna, você dirá: ‘Contra o Paraguai, ele marcou um gol há alguns meses’. É por isso que dizemos que precisamos ter cuidado ao avaliar o jogador. É por isso que esta é uma grande oportunidade para o Johnny, porque ele está jogando muito bem no Atlético de Madrid.

    “É importante que precisemos de jogadores não apenas para viver a experiência, mas para estar no elenco, para ajudar em campo, lutando para tentar jogar. Isso é o que importa. É por isso que espero que Johnny tenha a chance de mostrar amanhã e contra Portugal que pode jogar e ter um bom desempenho, para deixar uma boa impressão e criar uma boa dinâmica, como ele tem feito aqui com a seleção. Isso é realmente importante.”

    Cardoso parecia pronto para o desafio. Contra a Bélgica, ele fez uma sólida atuação de 45 minutos, uma das mais compostas que já teve com a camisa da seleção americana. Ele completou todos os seus 13 passes, fez uma fantástica entrada em um contra-ataque de Kevin De Bruyne e recuperou a bola várias vezes. Ele saiu em uma substituição planejada no intervalo, com a seleção americana empatada em 1 a 1, antes que tudo desandasse no segundo tempo da derrota por 5 a 2.

    “Para mim, foi muito tempo”, disse ele sobre seu retorno à seleção 24 horas antes de apresentar aquele desempenho, “mas sempre mantive na cabeça, na minha mente, que só preciso trabalhar duro para mostrar a todos que tenho o nível necessário para voltar à seleção, estar aqui, aproveitar com meus companheiros e estar pronto para a Copa do Mundo também.”

    Ele continuou: “É sempre um grande passo representar um país, então, claro, é uma grande seleção, mas o prazer que temos em representar nosso país é enorme. Você precisa mostrar isso em campo também.”

    Ainda há mais a mostrar, e ainda há mais perguntas a responder.

  • United States v Switzerland - International FriendlyGetty Images Sport

    O verdadeiro Johnny

    Portanto, mesmo agora, faltando apenas um jogo para a seleção masculina dos EUA definir a lista de convocados para a Copa do Mundo, essa discussão continua sendo importante. Quem é o verdadeiro Johnny? Ele é confiável, seguro e consistente? Podemos contar com ele para jogar na Copa do Mundo e talvez até mesmo como titular?

    É um dos temas centrais da preparação da USMNT para a Copa do Mundo. Os EUA têm um meio-campista de profundidade, Tyler Adams, cujo currículo é digno de confiança. Os demais parecem estar todos disputando uma vaga para jogar ao lado dele. Tanner Tessmann, Cristian Roldan, Aidan Morris e Sebastian Berhalter estão todos na disputa. Yunus Musah está entre aqueles que observam de longe, esperando por uma chance. E então há Cardoso, um jogador com potencial para ser um verdadeiro divisor de águas, para o bem ou para o mal, na Copa do Mundo.

    Cardoso acredita que as coisas serão diferentes daqui para frente porque ele próprio é diferente. Ele não é mais o jogador que chegou pela primeira vez ao campo de treinamento da USMNT em 2020 com um inglês limitado e muitos motivos para ficar nervoso. Ele conversou com Pochettino sobre como pode ajudar a equipe. Ele está disposto e é capaz de fazer o que for preciso.

    “Sou capaz de jogar em qualquer posição no meio-campo”, diz ele. “Estou aqui para ajudar a equipe, então, mesmo que ele precise de mim como atacante, estou pronto!”

    Cardoso se sente mais pronto para o momento do que nunca, e o fato de ele estar falando sobre isso é um bom indício de que ele pode estar certo.

    “Sou uma pessoa totalmente diferente agora”, diz ele. “Estou aqui para aprender com os rapazes todos os dias, então é importante para mim viver essas semanas, esses treinamentos com eles e poder compartilhar minha experiência também. Compartilho meus — não sei — meus momentos e minha vida, e aprendo as mesmas coisas. Aprender, ouvi-los, me torna uma pessoa melhor.

    “Sou um cara tímido. Não falo muito, nem em português, nem em espanhol, nem em inglês, então estou me sentindo muito bem por estar aqui e dando esta entrevista.”

    A conversa termina, Cardoso aperta as mãos e se afasta com um sorriso no rosto. Esse é um desafio superado, mas os maiores estão por vir.


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