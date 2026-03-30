“Estou aqui para provar isso” – Johnny Cardoso enfrenta uma pré-temporada decisiva em março, com o objetivo de levar a boa fase do Atlético de Madrid para a seleção dos EUA

ATLANTA — Cristian Roldan está sentado ali, por precaução, mas Johnny Cardoso não precisa dele. Ele é tímido, sim, mas tem algo a provar, pelo menos em parte, a si mesmo. O inglês é a terceira língua do meio-campista nascido em Nova Jersey e criado no Brasil, mas uma língua que ele domina melhor do que está disposto a admitir. Não houve necessidade de Roldan traduzir; Cardoso quer falar, e quer falar por si mesmo.

“Está melhorando”, diz ele com uma risada para uma mesa redonda de jornalistas.

Cardoso também está melhorando — mas até onde ele pode chegar? Com a Copa do Mundo se aproximando, o maior enigma da seleção americana está ficando sem tempo para provar quem ele é.

Visto de fora, sempre houve essa sensação de que existem duas versões do meio-campista. Uma é o jogador que atualmente brilha no Atlético de Madrid, atuando nas partidas mais importantes de um dos maiores clubes do mundo. Este é um jogador que já provou seu valor no mais alto nível, alguém que está pronto para disputar as quartas de final da Liga dos Campeões logo após o fim da pausa para os jogos internacionais.

A outra é um pouco mais difícil de refletir, mas, apesar do nervosismo, Cardoso está pronto para discutir o assunto. Ele está pronto para se abrir sobre a versão de si mesmo na seleção americana. Essa versão tem lutado para se encontrar. Essa versão é a que deixou os fãs do futebol americano confusos sobre como um jogador tão bom de um lado do Atlântico pode parecer tão diferente do outro.

Em um inglês impecável, Cardoso responde à pergunta da melhor maneira possível, mas a resposta não virá em uma coletiva de imprensa em Atlanta. Ela virá em campo, diante de 60 mil torcedores, nestes jogos finais antes da Copa do Mundo. Ele deu o primeiro passo na noite de sábado contra a Bélgica. Mesmo assim, Cardoso continua sendo uma espécie de enigma — um enigma que pode acabar fazendo toda a diferença nos jogos que mais importam.

Nesta fase do ciclo, há pressão sobre qualquer jogador que espere ir para uma Copa do Mundo. Talvez haja um pouco mais sobre Cardoso, que sabe que enfrenta uma batalha para mostrar ao mundo que ele é quem realmente acredita ser.

“Só quero ser eu mesmo”, diz ele. “Não sinto pressão porque ninguém me vê jogando. Só quero ser eu dentro de campo. Claro, quero estar e quero mostrar a todos o mesmo nível que tenho no Atlético. Estou aqui para provar isso.

“Eu diria que sempre preciso provar meu valor. Para mim, é sempre bom ter essa mentalidade. Claro, estou pronto para isso. Estou pronto para viver a Copa do Mundo, mas sei que isso depende do que eu mostrar em campo.”

Agora é hora de mostrar, e Cardoso sabe disso melhor do que ninguém.