Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Mauricio Pochettino, USMNT GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Estou aqui" - Mauricio Pochettino, comprometido com a seleção dos EUA para a Copa do Mundo e, talvez, além dela, enquanto rumores sobre o AC Milan levantam dúvidas sobre o futuro

Análises
Estados Unidos
M. Pochettino
Especiais e Opinião
Copa do Mundo
Milan

Não houve grande preocupação com os rumores recentes no elenco da Seleção Masculina dos EUA, já que jogadores, técnicos e dirigentes estão totalmente focados na preparação para a Copa do Mundo

ATLANTA — Quando surgiram as primeiras notícias de que o técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, estava sendo cotado para o cargo no AC Milan, ele se encontrava no novo Centro Nacional de Treinamento da Federação de Futebol dos EUA. Era tarde da noite, após o primeiro dia de treinos para a Copa do Mundo. Enquanto rumores circulavam sobre seu futuro a longo prazo, Pochettino estava sentado ao lado de seu assistente de longa data, Jesus Perez, do CEO da Federação Americana de Futebol, JT Batson, e do diretor de operações, Dan Helfrich, discutindo o que viria a seguir.

Essas discussões não eram de curto prazo, disseram Pochettino e Batson, mas de longo prazo. Olimpíadas, seleções de base, formação de treinadores — esses eram os temas em pauta. A cabeça de Pochettino não poderia estar no Milan, diz Batson. Há simplesmente muito trabalho a ser feito nos Estados Unidos para que isso fosse possível.

Ainda assim, não há como negar que as notícias de quarta-feira causaram um choque no futebol americano. Na noite do primeiro dia efetivo de preparação da seleção para a Copa do Mundo, o técnico da equipe estava sendo associado a um cargo no exterior por reportagens na Itália. O site The Athletic confirmou posteriormente que houve conversas concretas entre a equipe de Pochettino e dirigentes do AC Milan. As duas partes teriam se encontrado na semana passada, antes do início da concentração para a Copa do Mundo. Pochettino falou com os repórteres na quarta-feira e não negou esses rumores. Em vez disso, ele explicou por que eles não têm impacto algum.

"A transparência é que estamos comprometidos com a seleção nacional até a Copa do Mundo, até terminarmos a Copa do Mundo", disse ele. "Em quase dois anos, recebemos muitas propostas, e sempre dizemos que vamos cumprir o contrato até julho, depois da Copa do Mundo. É claro que fomos procurados. Não vou mentir para vocês. É claro que me encontrei com algumas pessoas de diferentes clubes, mas isso é apenas uma conversa, porque temos amigos no futebol. Temos amigos em todos os lugares, e meu representante trabalha para mim para tentar encontrar a melhor possibilidade para o futuro. Isso é normal. É normal para todos os meus colegas. Há muitos exemplos de pessoas sob contrato em diferentes clubes que se encontram e conversam com outras pessoas.

“Se eu não estivesse comprometido, o que estaria fazendo aqui? Estou aqui agora. Estou aqui e não vou embora amanhã.”

Na verdade, a U.S. Soccer diz que estava preparada para essa possibilidade. Pochettino continua sendo um dos treinadores mais bem-sucedidos do futebol, e foi por isso que o contrataram inicialmente. Era provável que houvesse interesse. Assim como era provável que os clubes começassem a fazer suas pesquisas, com a pré-temporada a poucas semanas de distância e o contrato de Pochettino chegando ao fim. Nesta fase, seria natural que ele ouvisse e avaliasse o que vem a seguir, seja ficar com a Seleção dos EUA ou seguir em frente.

Então, isso é motivo de preocupação? Os rumores estão afetando a preparação para a Copa do Mundo? Essa questão do Milan vai pesar sobre Pochettino? Não de acordo com quem está no elenco e com aqueles que vão jogar sob seu comando neste verão no maior torneio de suas vidas.

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    Pochettino confirma o interesse do clube

    Pochettino está disposto a admitir o que todos sabem: sim, houve interesse. Seus representantes conversaram com clubes porque é o trabalho deles fazer isso. Seu compromisso continua sendo com a Seleção dos EUA. E assim permanecerá pelo menos até julho.

    O fato é que, no entanto, o trabalho tem uma data de término. Quando a Copa do Mundo acabar, o contrato de Pochettino com a U.S. Soccer também chegará ao fim. Ambos os lados afirmaram estar abertos a continuar juntos, mas, no fim das contas, muito depende da Copa do Mundo. Seria irresponsável, então, que nenhum dos lados considerasse seu futuro. Os representantes de Pochettino, segundo ele, estão fazendo exatamente isso.

    Mas isso é o futuro. No presente, Pochettino está em Atlanta trabalhando ao lado de sua comissão técnica com a Seleção dos EUA. Ele está bem longe de Milão ou de qualquer outro lugar, e se esses times quiserem procurá-lo, Pochettino diz que sua primeira e única resposta será bem clara: vocês terão que esperar.

    “Se algum clube viesse até mim e dissesse: ‘Mauricio, queremos você, mas precisa começar amanhã’, eu diria: ‘Desculpe, estou comprometido com a seleção e em ser o melhor na Copa do Mundo’”, disse ele. “Não sei o que um clube pode me oferecer com promessas e tudo mais, mas não vou mudar. Isso, para mim, é muito, muito desrespeitoso.

    “Quando eu estava em outros clubes, sempre me comprometi. Claro, houve momentos em que as pessoas falaram comigo. Eu vi isso quando estava no Tottenham, recebi ofertas e conversei com os caras para dizer: ‘Eu respeito meu contrato com o Tottenham’. Para mim, é assim que agimos... Quando a abordagem é assim, eu não dou ouvidos, e meus representantes também não dão ouvidos até depois da Copa do Mundo. Talvez depois da Copa do Mundo, haja também a possibilidade de ficar na seleção. Talvez eles estejam interessados em nós ou não, mas esse é o meu compromisso.”

    Isso, é claro, vai depender da Copa do Mundo. Pochettino está focado exatamente nisso, assim como seus jogadores.

    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Jogadores da seleção masculina de futebol dos EUA não se abalam com os rumores

    Como todo mundo, os jogadores da seleção masculina dos EUA viram as notícias esta manhã. Ao contrário da maioria, eles não ficaram particularmente abalados. Talvez seja porque eles também conhecem o mundo do futebol. Isso nunca para.

    Nas próximas semanas, apesar de tudo o que está acontecendo, o mercado de transferências continuará em movimento. Os agentes estarão em contato com os clubes, planejando seus próximos passos. Os clubes estarão observando a Copa do Mundo para identificar sua próxima grande contratação. Os diretores esportivos trabalharão arduamente durante as férias de verão para preparar suas equipes para o sucesso.

    Isso, é claro, é normal neste esporte, e nem todas as partes envolvidas participam de todas as discussões. Também é natural em áreas fora do futebol. É uma profissão como qualquer outra, e que profissão não envolve outras oportunidades de trabalho, sejam elas reais ou hipotéticas?

    Neste esporte, porém, e mesmo neste verão em meio a todo o caos, o jogo não para só porque a Copa do Mundo está acontecendo. É assim que os jogadores veem a situação, de qualquer forma. Pochettino não está isento de tudo o que se move ao seu redor.

    “Nosso foco tem que estar aqui na Copa do Mundo”, disse Tyler Adams. “Acho que, com qualquer técnico ou jogador, há caras em situações contratuais agora que precisam decidir o que fazer, seja antes ou depois da Copa do Mundo. Vai ser a mesma coisa com os treinadores. Ele está totalmente presente conosco todos os dias, buscando maneiras de nos tornar melhores, focado no treino assim como nós.”

    A opinião de Adams foi compartilhada por Tim Weah.

    “Não, isso não nos incomoda”, disse ele. “Acho que sou alguém que vive o presente, e neste momento ele está aqui, e estamos trabalhando com ele. É uma sensação incrível ter um técnico tão prestigiado nos treinando. Quando você quer chegar ao mais alto nível, você quer ser treinado pelos melhores técnicos, então tem sido incrível.

    “O que quer que ele decida fazer depois de nós é uma decisão do técnico, e estamos aqui para apoiá-lo, e ele está aqui para nos apoiar. Estamos apenas vivendo o presente e garantindo que façamos nosso trabalho.”

    Para os jogadores, é tudo como de costume. O mesmo pode ser dito da Federação Americana de Futebol.

  • U.S. Soccer Introduce Mauricio Pochettino As Men's National Team Head CoachGetty Images Sport

    Será que Pochettino vai ficar depois da Copa do Mundo?

    Quando a notícia veio à tona, Batson relembrou dois momentos. O primeiro foi a reunião da noite anterior, na qual Pochettino expôs anos de planejamento sobre o rumo que, em sua opinião, a federação precisa seguir no próximo ciclo. O segundo foi o primeiro encontro deles em Barcelona, aquele que deu início à parceria em 2024.

    “Mauricio e toda a equipe foram incrivelmente transparentes durante todo o processo”, disse Batson. “Mesmo quando nos conhecemos, há alguns verões atrás, havia muitas outras pessoas interessadas em ter Mauricio e a equipe conosco. Ele tinha propostas em aberto de outros lugares para vir.

    “Ele queria estar aqui. Ele acredita firmemente no que estamos fazendo na U.S. Soccer. Ele acredita firmemente no futebol nos Estados Unidos e acredita firmemente nesta seleção masculina. E assim, ao longo de todo esse processo, quando você tem talentos de primeira linha, sejam eles vendedores, profissionais de marketing ou treinadores, outras organizações os querem.”

    Isso ficou evidente ao longo de todo o ciclo. Pochettino foi associado a vários cargos durante todo o tempo e falou abertamente sobre seu desejo de um dia retornar à Premier League. Tottenham, Real Madrid e, agora, o Milan estão entre os clubes que supostamente demonstraram interesse. Batson, assim como Pochettino, diz que a lista é mais longa do que isso.

    “Eles têm sido transparentes sobre o interesse dos clubes nos últimos dois anos”, disse ele. “A lista de contatos é mais longa do que o que foi divulgado, e eles têm sido ótimos nesse aspecto.”

    O processo de trazer Pochettino para os Estados Unidos não foi fácil. O acordo para nomear o argentino como técnico da Seleção Masculina dos EUA teria um valor de até US$ 6 milhões por ano e foi apoiado por doações significativas de parceiros filantrópicos. Esse acordo está previsto para expirar após a Copa do Mundo, e Batson, assim como Pochettino, está aberto a renovar a parceria, se as circunstâncias permitirem que ambas as partes busquem essa opção.

    "Tivemos várias discussões muito longas sobre como os próximos quatro anos poderiam ser", disse o CEO da U.S. Soccer. "Estamos animados, e eles estão animados, mas, é claro, temos que nos concentrar no verão e é isso que estamos fazendo."

    Mesmo assim, seria irresponsável não planejar a vida sem Pochettino. Esses preparativos também já começaram.

  • Inter Miami CF v Atlanta UnitedGetty Images Sport

    A Federação Americana de Futebol se prepara para todos os cenários

    A Federação de Futebol dos EUA está no meio de uma grande busca. O diretor esportivo Matt Crocker deixou a organização na primavera, assumindo um cargo semelhante na Arábia Saudita. Batson afirma que o processo de substituição de Crocker está em andamento e que talvez não se trate de uma substituição direta.

    Mas esse não é o único planejamento em andamento. Segundo Batson, há reuniões mensais para definir linhas de sucessão, pois, a qualquer momento, qualquer pessoa pode sair. Pochettino e sua contraparte na Seleção Feminina dos EUA, Emma Hayes, podem deixar seus cargos após as respectivas Copas do Mundo. Treinadores de base ou assistentes podem ser contratados por clubes rivais ou seleções nacionais a qualquer momento. Vendedores, preparadores físicos e executivos podem todos deixar o futebol de vez se surgir um emprego melhor. Batson destacou que a organização triplicou de tamanho nos últimos anos, o que significa que há sempre mudanças nos novos escritórios da U.S. Soccer em Atlanta.

    Portanto, sim, há planos em vigor caso Pochettino saia, assim como qualquer outra pessoa.

    “Temos planos para renovações, temos planos para interinos e temos planos para substituições, porque nunca se sabe o que vai acontecer”, disse Batson. “É um esporte global. Há muita coisa acontecendo e isso é parte normal do nosso crescimento como futebol dos EUA.

    “Isso é mensal em todas as funções, incluindo a de CEO”, acrescentou ele com uma risada, “e, portanto, precisamos garantir que, não importa o que aconteça como organização em nossas funções-chave, tenhamos planos interinos também. Temos planos de desenvolvimento para potenciais sucessores ao longo do tempo, e isso é apenas uma parte normal do nosso amadurecimento.”

    Pochettino também tem participado de discussões de longo prazo. Em um jantar em Nova York com Batson na semana passada, Pochettino foi convidado a analisar o futuro do futebol dos EUA. Olimpíadas, seleções de base, treinamento, formação de treinadores — tudo estava em pauta. Pochettino participou de todas as discussões.

    "Ele perguntou se estamos abertos a ouvir o projeto da Federação para os próximos quatro anos, e nós respondemos: 'Claro que estamos abertos!' Você acha que, se estivéssemos comprometidos com outras pessoas, perderíamos tempo ouvindo? Não, porque acho que temos total respeito pelos EUA. Temos total respeito pela federação e somos muito gratos a ela. O que eles nos deram a possibilidade de participar é um sonho, porque, como comissão técnica, é difícil ter a chance de participar da nossa Copa do Mundo.

    “Temos um relacionamento incrível. É verdade que, até [conversarmos com Batson], não tínhamos ideia se a Federação estava satisfeita conosco ou não! Não sabíamos se eles nos queriam para o futuro dessa forma.”

    No que diz respeito a Pochettino, porém, há a questão óbvia das finanças. Recursos semelhantes estariam disponíveis para quem quer que lidere a equipe até 2030? Eles são necessários, sabendo que a próxima Copa do Mundo será um pouco diferente, já que não será em casa?

    “Acho que o que é tão empolgante na U.S. Soccer é que agora podemos tomar grandes decisões nas quais podemos nos concentrar no que é certo para o futebol, sabendo que teremos os recursos para fazer isso”, disse Batson, “Seja por causa de nossos excelentes parceiros comerciais, seja porque os torcedores têm comprado muitos ingressos e muitas camisetas, ou porque conseguimos um grande apoio filantrópico.

    Portanto, ao abordarmos todas essas decisões, o que estará em primeiro lugar será o que vai gerar os melhores resultados para o futebol, e estamos confiantes de que teremos os recursos.”

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    A Copa do Mundo continua sendo a prioridade

    Enquanto Batson falava com a imprensa, Pochettino estava a cerca de 30 metros atrás dele, observando o treino da equipe. Ele levantou a voz algumas vezes durante esse período, exigindo que os jogadores se movimentassem mais rápido e acelerassem o ritmo. Os jogadores da seleção americana terão pela frente vários dias longos e quentes sob o sol de Atlanta, e Pochettino pretende aumentar a intensidade dos treinos sob esse sol para preparar os jogadores para a Copa do Mundo.

    O início do torneio está a apenas algumas semanas de distância. Entre agora e o pontapé inicial contra o Paraguai, no dia 12 de junho, a seleção dos EUA disputará dois amistosos, um contra o Senegal e outro contra a Alemanha. A preparação crucial será feita nas próximas semanas. Certamente haverá mais reuniões noturnas entre Pochettino, sua comissão técnica e a Federação de Futebol dos EUA para finalizar os planos para a Copa do Mundo.

    "Estou confiante de que Mauricio e a equipe estão 100% focados neste verão", disse Batson. "Eles estão animados. Foram dos primeiros a chegar aqui esta manhã e os últimos a sair ontem à noite. Não poderiam estar mais animados por estar aqui em nossa nova casa.

    "Muito do que Mauricio conversou com toda a nossa comissão técnica hoje cedo gira em torno de como transformar este lugar em nosso lar. Eles acreditam firmemente nisso. Sabem o impacto que isso teve na Argentina. Obviamente, viram o impacto que isso teve em outras organizações das quais fizeram parte e estão muito focados na seleção nacional e em como ela é importante para este país."

    O processo de transformar as novas instalações da U.S. Soccer em um lar começou esta semana. Resta saber por quanto tempo o próprio Pochettino chamará essas instalações de lar. O que importa para todos no estágio, porém, é que ele está chamando-as de lar neste verão, com todos os olhos, incluindo os do técnico, voltados para a Copa do Mundo.

    “A Copa do Mundo é completamente diferente”, disse Pochettino. “O que importa é como você chega lá. É uma questão de mentalidade.”

Amistosos
Estados Unidos crest
Estados Unidos
EU
Senegal crest
Senegal
SEN