ATLANTA — Quando surgiram as primeiras notícias de que o técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, estava sendo cotado para o cargo no AC Milan, ele se encontrava no novo Centro Nacional de Treinamento da Federação de Futebol dos EUA. Era tarde da noite, após o primeiro dia de treinos para a Copa do Mundo. Enquanto rumores circulavam sobre seu futuro a longo prazo, Pochettino estava sentado ao lado de seu assistente de longa data, Jesus Perez, do CEO da Federação Americana de Futebol, JT Batson, e do diretor de operações, Dan Helfrich, discutindo o que viria a seguir.

Essas discussões não eram de curto prazo, disseram Pochettino e Batson, mas de longo prazo. Olimpíadas, seleções de base, formação de treinadores — esses eram os temas em pauta. A cabeça de Pochettino não poderia estar no Milan, diz Batson. Há simplesmente muito trabalho a ser feito nos Estados Unidos para que isso fosse possível.

Ainda assim, não há como negar que as notícias de quarta-feira causaram um choque no futebol americano. Na noite do primeiro dia efetivo de preparação da seleção para a Copa do Mundo, o técnico da equipe estava sendo associado a um cargo no exterior por reportagens na Itália. O site The Athletic confirmou posteriormente que houve conversas concretas entre a equipe de Pochettino e dirigentes do AC Milan. As duas partes teriam se encontrado na semana passada, antes do início da concentração para a Copa do Mundo. Pochettino falou com os repórteres na quarta-feira e não negou esses rumores. Em vez disso, ele explicou por que eles não têm impacto algum.

"A transparência é que estamos comprometidos com a seleção nacional até a Copa do Mundo, até terminarmos a Copa do Mundo", disse ele. "Em quase dois anos, recebemos muitas propostas, e sempre dizemos que vamos cumprir o contrato até julho, depois da Copa do Mundo. É claro que fomos procurados. Não vou mentir para vocês. É claro que me encontrei com algumas pessoas de diferentes clubes, mas isso é apenas uma conversa, porque temos amigos no futebol. Temos amigos em todos os lugares, e meu representante trabalha para mim para tentar encontrar a melhor possibilidade para o futuro. Isso é normal. É normal para todos os meus colegas. Há muitos exemplos de pessoas sob contrato em diferentes clubes que se encontram e conversam com outras pessoas.

“Se eu não estivesse comprometido, o que estaria fazendo aqui? Estou aqui agora. Estou aqui e não vou embora amanhã.”

Na verdade, a U.S. Soccer diz que estava preparada para essa possibilidade. Pochettino continua sendo um dos treinadores mais bem-sucedidos do futebol, e foi por isso que o contrataram inicialmente. Era provável que houvesse interesse. Assim como era provável que os clubes começassem a fazer suas pesquisas, com a pré-temporada a poucas semanas de distância e o contrato de Pochettino chegando ao fim. Nesta fase, seria natural que ele ouvisse e avaliasse o que vem a seguir, seja ficar com a Seleção dos EUA ou seguir em frente.

Então, isso é motivo de preocupação? Os rumores estão afetando a preparação para a Copa do Mundo? Essa questão do Milan vai pesar sobre Pochettino? Não de acordo com quem está no elenco e com aqueles que vão jogar sob seu comando neste verão no maior torneio de suas vidas.