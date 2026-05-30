Ao falar com a imprensa como o primeiro membro da delegação do PSG a antecipar a grande final, Dembélé dissipou quaisquer dúvidas remanescentes sobre sua condição física e elogiou os adversários da Premier League: “Nunca tive medo de perder a final. Tive dez, quinze dias para me preparar para ela. Não tivemos muito tempo de folga nesta temporada, então a comissão técnica fez um excelente trabalho na gestão disso. Estou me sentindo 100% em forma, e o resto do elenco também está pronto.

O Arsenal é um time muito bom, como vimos com a conquista do título da Premier League e também na fase de grupos desta competição. Eles merecem, são um time muito bom que joga bem e é forte no ataque e na defesa. Também são impressionantes nas jogadas ensaiadas, todo mundo sabe disso.”