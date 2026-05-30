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"Estou 100% em forma" - Ousmane Dembélé confirma que está pronto para a final da Liga dos Campeões, apesar dos problemas com lesões, enquanto Achraf Hakimi também deve ser titular pelo PSG contra o Arsenal
Impulso físico do PSG
O Paris Saint-Germain recebeu um importante reforço físico antes de sua participação consecutiva em uma final continental, já que tanto Dembélé quanto Hakimi superaram problemas de lesão que vinham se arrastando. Dembélé causou grande preocupação quanto à sua disponibilidade quando foi substituído durante o primeiro tempo de uma partida nacional contra o Paris FC, em 17 de maio. Por sua vez, Hakimi estava afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa direita sofrida contra o Bayern de Munique no final de abril, mas ambos os jogadores voltaram a treinar normalmente antes de se juntarem ao elenco na Puskas Arena.
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Dembélé demonstra confiança
Ao falar com a imprensa como o primeiro membro da delegação do PSG a antecipar a grande final, Dembélé dissipou quaisquer dúvidas remanescentes sobre sua condição física e elogiou os adversários da Premier League: “Nunca tive medo de perder a final. Tive dez, quinze dias para me preparar para ela. Não tivemos muito tempo de folga nesta temporada, então a comissão técnica fez um excelente trabalho na gestão disso. Estou me sentindo 100% em forma, e o resto do elenco também está pronto.
O Arsenal é um time muito bom, como vimos com a conquista do título da Premier League e também na fase de grupos desta competição. Eles merecem, são um time muito bom que joga bem e é forte no ataque e na defesa. Também são impressionantes nas jogadas ensaiadas, todo mundo sabe disso.”
Sede de glória
O ponta francês também enfatizou que os prêmios individuais não diminuíram sua vontade de conquistar títulos sob o comando de Luis Enrique, que confirmou que Hakimi estava “bem e apto a jogar”.
Ignorando as sugestões de que sua motivação poderia ter diminuído, Dembélé acrescentou: “Isso realmente não mudou quem eu sou nem meu estilo de jogo. Sei que tenho muito mais responsabilidades desde que cheguei ao PSG e tento jogar bem tanto nos jogos importantes quanto nos menos importantes.
"Isso não mudou meu desejo e minha vontade de conquistar títulos com este clube. É nisso que estou pensando; sei que as pessoas falam muito sobre troféus individuais, mas isso vem depois.”
- AFP
O teste definitivo para a defesa
A equipe de Luis Enrique entra em campo com o objetivo de defender o título conquistado na temporada passada com uma vitória histórica por 5 a 0 sobre o Inter. Após encerrar sua campanha no campeonato nacional, os campeões franceses precisam encontrar uma maneira de superar a defesa excepcionalmente disciplinada do Arsenal, que ainda não sofreu nenhum gol em jogadas de campo durante a fase eliminatória. Com Dembélé e Hakimi, que está a caminho da Copa do Mundo, à disposição, o PSG possui a variedade tática necessária para superar a equipe invicta da Premier League na Hungria.