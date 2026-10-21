O lateral Xavi Espart, de 19 anos, empatou na primeira trave 10 minutos após o intervalo, mas Lucas Hernandez recolocou os donos da casa à frente com uma cabeçada após cobrança de escanteio. Lamine Yamal driblou Warren Zaire-Emery e fez 2 a 2, mas Vitinha dominou no peito uma bola afastada e marcou de voleio menos de dois minutos depois, antes de Fabian Ruiz completar o cruzamento rasteiro de Achraf Hakimi.

Com a vitória, o atual campeão chegou a 14 gols em três partidas, igualando o recorde do Arsenal de 2010-11. Também se tornou o primeiro time desde o Barcelona, entre setembro de 2016 e março de 2017, a marcar pelo menos quatro gols em três jogos consecutivos em casa na competição.

Ao destacar a capacidade de sua equipe de reagir imediatamente sempre que os visitantes empatavam, Doue acrescentou: “Independentemente do que aconteça durante o jogo, tentamos manter a concentração o tempo todo. Conhecemos nossas qualidades e sabemos que podemos marcar a qualquer momento, seja logo após sofrer um gol ou logo depois de marcarmos. Conseguimos manter o foco no que precisamos fazer e, hoje à noite, fizemos isso bem.”