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Adhe Makayasa
Traduzido por

“Estivemos à altura do desafio”: Desire Doue, autor de um gol, elogia o PSG implacável após encerrar a série invicta de 11 jogos do Barcelona em duelo memorável pela Champions League

D. Doue
PSG
PSG x Barcelona
Barcelona
Liga dos Campeões
Campeonato Francês

O atacante do Paris Saint-Germain Desire Doue elogiou a eficiência de sua equipe nas finalizações depois que os atuais campeões europeus impuseram ao Barcelona sua primeira derrota na temporada, no Parc des Princes. O jovem francês abriu o placar na emocionante vitória por 4 a 2, com a qual os donos da casa encerraram a invencibilidade de 11 jogos dos catalães no início da temporada.

  • Jovem promessa francesa inspira triunfo do Paris

    Doue elogiou a atuação eficiente do Paris Saint-Germain após a vitória sobre os visitantes espanhóis, que encerrou a sequência de 11 jogos de invencibilidade do líder de La Liga na Champions League. Depois de se destacar contra o Manchester City na semana passada, o atacante abriu o placar aos 38 minutos com um chute rasteiro no canto inferior do gol. O gol saiu em um primeiro tempo no qual o Barcelona permitiu 10 finalizações no alvo, sua pior marca desde pelo menos 2003/04.

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    Mandantes pressionam alto e punem erros defensivos

    A marcação pressão agressiva dos donos da casa causou problemas logo aos 79 segundos, quando Khvicha Kvaratskhelia acertou a trave após uma perda de bola de Pedri. O goleiro visitante Joan Garcia defendeu uma finalização de Ousmane Dembele e, depois que o atacante saiu lesionado, parou duas vezes o substituto Ferran Torres. Do outro lado, o goleiro russo Matvey Safonov fez defesas diante de Raphinha e Fermin Lopez.

    Ao comentar como sua equipe esteve à altura do desafio, em entrevista à PSG TV, Doue disse: "Sabíamos que seria uma partida do mais alto nível. Estivemos à altura do desafio e mostramos um ótimo futebol. Aproveitamos nossas chances. O objetivo era marcar mais gols do que eles, porque sabíamos que eles também poderiam marcar. São um adversário de qualidade, mas conseguimos a vitória, e isso é fantástico."

  • Arrancada no segundo tempo garante marca histórica

    O lateral Xavi Espart, de 19 anos, empatou na primeira trave 10 minutos após o intervalo, mas Lucas Hernandez recolocou os donos da casa à frente com uma cabeçada após cobrança de escanteio. Lamine Yamal driblou Warren Zaire-Emery e fez 2 a 2, mas Vitinha dominou no peito uma bola afastada e marcou de voleio menos de dois minutos depois, antes de Fabian Ruiz completar o cruzamento rasteiro de Achraf Hakimi.

    Com a vitória, o atual campeão chegou a 14 gols em três partidas, igualando o recorde do Arsenal de 2010-11. Também se tornou o primeiro time desde o Barcelona, entre setembro de 2016 e março de 2017, a marcar pelo menos quatro gols em três jogos consecutivos em casa na competição.

    Ao destacar a capacidade de sua equipe de reagir imediatamente sempre que os visitantes empatavam, Doue acrescentou: “Independentemente do que aconteça durante o jogo, tentamos manter a concentração o tempo todo. Conhecemos nossas qualidades e sabemos que podemos marcar a qualquer momento, seja logo após sofrer um gol ou logo depois de marcarmos. Conseguimos manter o foco no que precisamos fazer e, hoje à noite, fizemos isso bem.”

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    Líderes do grupo têm viagem à Espanha pela frente

    Com mais uma vitória, o PSG chega a nove pontos nas três primeiras partidas da fase de liga. O campeão francês viajará à Espanha para enfrentar o Villarreal na terça-feira, 3 de novembro, mas antes terá de avaliar a gravidade da lesão sofrida por Dembele no primeiro tempo. Já o Barcelona permanece com seis pontos e tentará se recuperar ao receber o Aston Villa no Camp Nou na mesma noite.

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