Estevão Willian, do Chelsea, retorna ao Palmeiras para se recuperar de uma lesão, com o sonho de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil em jogo

O jogador da seleção brasileira está afastado dos gramados desde 18 de abril, após sofrer a lesão durante a derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United.

Em busca de um ambiente familiar para sua recuperação, a ESPNinforma que o jovem passará um tempo em São Paulo utilizando as instalações do Palmeiras, na tentativa de acelerar seu retorno aos gramados.

Apesar de estar de volta ao seu antigo clube, o Chelsea mantém o controle total do programa médico do jogador. O clube londrino teria enviado um membro da equipe médica especializada ao Brasil para supervisionar todas as etapas do tratamento, garantindo que os protocolos do clube da Premier League sejam seguidos à risca enquanto Estevão se prepara para o retorno.