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Estevão Willian, do Chelsea, retorna ao Palmeiras para se recuperar de uma lesão, com o sonho de disputar a Copa do Mundo pelo Brasil em jogo
O Chelsea supervisiona a recuperação em São Paulo
O jogador da seleção brasileira está afastado dos gramados desde 18 de abril, após sofrer a lesão durante a derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United.
Em busca de um ambiente familiar para sua recuperação, a ESPNinforma que o jovem passará um tempo em São Paulo utilizando as instalações do Palmeiras, na tentativa de acelerar seu retorno aos gramados.
Apesar de estar de volta ao seu antigo clube, o Chelsea mantém o controle total do programa médico do jogador. O clube londrino teria enviado um membro da equipe médica especializada ao Brasil para supervisionar todas as etapas do tratamento, garantindo que os protocolos do clube da Premier League sejam seguidos à risca enquanto Estevão se prepara para o retorno.
- AFP
Participação na Copa do Mundo está em dúvida
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel para o jovem jogador, que se tornou uma peça fundamental do ataque da Seleção sob o comando de Ancelotti.
Antes desse revés, Estevão era considerado uma certeza na convocação final para o torneio na América do Norte, com Ancelotti elogiando frequentemente o impacto do ponta desde sua estreia pela seleção.
O Brasil está programado para iniciar sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos em 13 de junho, deixando Estevao com um prazo cada vez mais curto para recuperar a forma física.
Os pentacampeões mundiais foram sorteados no Grupo C, onde também enfrentarão Marrocos, Escócia e Haiti na busca pelo primeiro título mundial desde 2002.
Confronto em Stamford Bridge
Desde que se transferiu do Palmeiras para Stamford Bridge no verão passado, Estevao vem tendo uma impressionante temporada de estreia na Inglaterra.
Ele marcou oito gols em 36 partidas em todas as competições, justificando o grande investimento que o Chelsea fez para superar vários rivais europeus na disputa por sua contratação.
Sua ausência tem sido sentida pelo time do Chelsea, que vem enfrentando dificuldades para manter a regularidade nas últimas semanas. A equipe médica do Blues está trabalhando em estreita colaboração com a comissão técnica brasileira para garantir que não haja complicações de longo prazo decorrentes da lesão no tendão, mesmo que isso signifique que o jogador perca a chance de realizar seu sonho de representar seu país no cenário mundial neste verão.
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Tradição internacional
A ascensão de Estevão no cenário internacional tem sido verdadeiramente meteórica. Desde que estreou pela seleção principal do Brasil em setembro de 2024, ele já marcou cinco gols em apenas 11 partidas. Essa precisão diante do gol é exatamente o que Ancelotti esperava poder contar durante a fase de grupos e nas etapas seguintes.
O ponta agora está “correndo contra o tempo para estar na Copa do Mundo”, e as próximas semanas na Academia do Palmeiras serão cruciais.