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Estevao Willian "chorou no intervalo", segundo Liam Rosenior, que revelou receios quanto a lesões após a derrota do Chelsea para o Man Utd
A decepção de Estevao em Stamford Bridge
A sensação adolescente viu sua noite ser interrompida de forma angustiante depois de parar abruptamente enquanto corria atrás de um passe alto por trás da defesa do Manchester United. Após receber atendimento em campo, o ala de 18 anos sinalizou ao banco que não poderia continuar e saiu mancando diretamente para o túnel, deixando os Blues sem sua principal fonte de criatividade.
Em declarações à imprensa após o apito final, Rosenior pintou um quadro sombrio do estado emocional do jovem. “Ele estava arrasado, chorava no intervalo. Parece ser uma lesão no tendão”, revelou o técnico do Chelsea. A lesão do brasileiro se soma a uma lista crescente de preocupações para uma equipe que agora não consegue marcar gols em quatro partidas consecutivas do campeonato pela primeira vez em mais de um século.
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Enzo agrava o problema das lesões
Como se a perda de Estevao não bastasse, o Chelsea também viu o campeão da Copa do Mundo Enzo Fernández sair mancando nos minutos finais da partida. O meio-campista de 25 anos pediu para ser substituído após cair de forma estranha na área do United enquanto buscava o empate no final da partida, com Romeo Lavia entrando em seu lugar em campo. Rosenior espera que o jogador da seleção argentina tenha evitado uma ausência prolongada, embora o momento esteja longe de ser ideal, com um jogo no meio da semana se aproximando. “Acho que foi a panturrilha dele. Espero que tenha sido apenas uma cãibra, precisamos dele para terça-feira”, acrescentou o técnico. A equipe médica do Chelsea precisará trabalhar horas extras para avaliar os dois jogadores antes da viagem crucial a Brighton.
A pressão aumenta após uma queda histórica
A derrota por 1 a 0 foi particularmente difícil de engolir para Rosenior, que viu sua equipe acertar a trave quatro vezes. Apesar de terem feito 21 chutes contra apenas quatro do United, o Chelsea foi derrotado por um único lance certeiro de Matheus Cunha. O técnico de 41 anos demonstrou frustração ao comentar sobre a falta de eficiência na finalização, que deixou o clube quatro pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões.
“É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Tivemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes. Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando”, disse Rosenior aos repórteres. Ele reconheceu a falha defensiva, afirmando: “Temos que defender melhor naquele momento. Não o fazemos e somos punidos. No momento, qualquer pequeno erro que cometemos e a bola acaba no fundo da nossa rede, e isso tem que mudar.”
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A corrida pelo top 5 torna-se um grande desafio
O Chelsea está agora quatro pontos atrás do Liverpool, com os Reds tendo um jogo a menos. O caminho para a Liga dos Campeões parece, portanto, cada vez mais difícil. Apesar da má fase e da frustração expressa por parte da torcida em Stamford Bridge, Rosenior continua confiante de que é a pessoa certa para reverter a situação e garantir uma classificação entre os cinco primeiros.
Quando questionado sobre a pressão crescente sobre seu cargo, o técnico permaneceu desafiador. “Não. Eu é que me coloco sob a maior pressão. Só temos que continuar trabalhando com a comissão técnica e os jogadores para reverter a situação”, disse ele. Questionado se o clube ainda pode se classificar para a Liga dos Campeões, ele simplesmente respondeu: “Claro.” No entanto, sem Estevao e, possivelmente, Fernandez, esse objetivo certamente se tornou uma montanha muito mais difícil de escalar.