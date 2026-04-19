Estevao Willian "chorou no intervalo", segundo Liam Rosenior, que revelou receios quanto a lesões após a derrota do Chelsea para o Man Utd

A derrota por 1 a 0 foi particularmente difícil de engolir para Rosenior, que viu sua equipe acertar a trave quatro vezes. Apesar de terem feito 21 chutes contra apenas quatro do United, o Chelsea foi derrotado por um único lance certeiro de Matheus Cunha. O técnico de 41 anos demonstrou frustração ao comentar sobre a falta de eficiência na finalização, que deixou o clube quatro pontos atrás das vagas para a Liga dos Campeões.

“É muito difícil. Hoje eles tiveram um chute a gol enquanto estávamos com 10 jogadores. Tivemos uma onda atrás da outra de ataques e acertamos a trave, acho que quatro vezes. Não quero que minha equipe sinta que as coisas estão contra nós. Temos que continuar lutando”, disse Rosenior aos repórteres. Ele reconheceu a falha defensiva, afirmando: “Temos que defender melhor naquele momento. Não o fazemos e somos punidos. No momento, qualquer pequeno erro que cometemos e a bola acaba no fundo da nossa rede, e isso tem que mudar.”