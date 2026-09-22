Ao falar com os repórteres em uma coletiva da Seleção, o ponta se recusou a alimentar qualquer polêmica sobre as escolhas de seu novo técnico no Stamford Bridge. Em vez disso, Estevao ressaltou sua determinação de elevar o nível de suas atuações nos treinos e aproveitar toda oportunidade que surgir.

Respondendo à forte concorrência por vagas no setor ofensivo do Chelsea, o ex-prodígio do Palmeiras insistiu: "Acho que todo técnico tem sua própria maneira de jogar. Claro, trabalhamos todos os dias, eu dou o meu melhor todos os dias, e é isso que eu faço.

"Temos jogadores de qualidade no Chelsea, então o que eu faço é focar no que posso controlar, tento dar o meu melhor nos treinos, quando recebo uma oportunidade tento dar o meu melhor, vai dia após dia. Tento aproveitar toda oportunidade que tenho, tento controlar tudo o que posso e deixo nas mãos de Deus, e também confio muito em mim mesmo."