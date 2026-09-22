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Estevao quebra o silêncio sobre as dificuldades no Chelsea enquanto a estrela do Brasil aborda a falta de minutos sob o comando de Xabi Alonso
Adolescente fala sobre a redução de oportunidades
O retorno de Estevao à seleção brasileira foi dominado por perguntas sobre seu tempo de jogo restrito no Chelsea nas primeiras semanas da temporada. O jogador de 19 anos soma apenas 148 minutos em seis partidas sob o comando de Alonso, tendo começado como titular em apenas duas. Esse papel periférico representa um contraste gritante em relação à temporada passada, quando ele atuou com muito mais regularidade no oeste de Londres.
- Pro Sports Images
Ponta mantém o foco profissional
Ao falar com os repórteres em uma coletiva da Seleção, o ponta se recusou a alimentar qualquer polêmica sobre as escolhas de seu novo técnico no Stamford Bridge. Em vez disso, Estevao ressaltou sua determinação de elevar o nível de suas atuações nos treinos e aproveitar toda oportunidade que surgir.
Respondendo à forte concorrência por vagas no setor ofensivo do Chelsea, o ex-prodígio do Palmeiras insistiu: "Acho que todo técnico tem sua própria maneira de jogar. Claro, trabalhamos todos os dias, eu dou o meu melhor todos os dias, e é isso que eu faço.
"Temos jogadores de qualidade no Chelsea, então o que eu faço é focar no que posso controlar, tento dar o meu melhor nos treinos, quando recebo uma oportunidade tento dar o meu melhor, vai dia após dia. Tento aproveitar toda oportunidade que tenho, tento controlar tudo o que posso e deixo nas mãos de Deus, e também confio muito em mim mesmo."
Disputa em Stamford Bridge se intensifica
A chegada de Alonso a Stamford Bridge em julho provocou uma mudança perceptível na hierarquia do elenco principal. Esse ajuste acontece após uma produtiva campanha de 2025-26 sob o comando de Enzo Maresca e Liam Rosenior, na qual o adolescente somou oito gols e quatro assistências em 36 partidas. Com contrato até junho de 2033, o brasileiro segue sendo visto como um valioso ativo de longo prazo, apesar da forte concorrência por vagas.
- AFP
Jogos internacionais oferecem plataforma
Um retorno à seleção representa uma oportunidade vital para o atacante, que soma cinco gols em 11 jogos pela equipe principal, depois que uma lesão o tirou da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Austrália em dois amistosos nos dias 25 e 29 de novembro, antes de encerrar sua agenda contra a Índia em 3 de outubro. Conquistar minutos com a seleção deve permitir que o adolescente recupere seu ritmo antes de uma agenda exigente com o Chelsea.
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