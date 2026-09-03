Estevão considera saída do Chelsea em meio a crescentes "preocupações" com Xabi Alonso, enquanto a joia brasileira avalia opções para a janela de transferências de janeiro

Estêvão está cada vez mais "preocupado" com seu papel no Chelsea após a chegada de Alonso, de acordo com a ESPN Brasil. O atacante de 19 anos perdeu a reta final da última temporada, incluindo a Copa do Mundo, devido a uma grave lesão no tendão da coxa. Desde que se recuperou, ele tem encontrado dificuldades para conseguir minutos na Premier League sob o comando do técnico espanhol.

O brasileiro ficou restrito a uma breve participação de sete minutos na estreia do Chelsea na liga, contra o Fulham. Depois, permaneceu no banco sem ser utilizado na emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, com sua única titularidade até agora vindo em uma equipe bastante modificada da Copa da Liga contra o Luton.

Com o Chelsea fora de todas as competições europeias nesta temporada, sua lista reduzida de jogos significa que a rotação geral será mínima. Estêvão teme ser escanteado em um setor ofensivo altamente competitivo, já que o Chelsea parece destinado a disputar menos de 50 partidas nesta temporada.



