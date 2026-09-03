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Estevão considera saída do Chelsea em meio a crescentes "preocupações" com Xabi Alonso, enquanto a joia brasileira avalia opções para a janela de transferências de janeiro
Estêvão luta por minutos sob o comando de Alonso
Estêvão está cada vez mais "preocupado" com seu papel no Chelsea após a chegada de Alonso, de acordo com a ESPN Brasil. O atacante de 19 anos perdeu a reta final da última temporada, incluindo a Copa do Mundo, devido a uma grave lesão no tendão da coxa. Desde que se recuperou, ele tem encontrado dificuldades para conseguir minutos na Premier League sob o comando do técnico espanhol.
O brasileiro ficou restrito a uma breve participação de sete minutos na estreia do Chelsea na liga, contra o Fulham. Depois, permaneceu no banco sem ser utilizado na emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Brighton, com sua única titularidade até agora vindo em uma equipe bastante modificada da Copa da Liga contra o Luton.
Com o Chelsea fora de todas as competições europeias nesta temporada, sua lista reduzida de jogos significa que a rotação geral será mínima. Estêvão teme ser escanteado em um setor ofensivo altamente competitivo, já que o Chelsea parece destinado a disputar menos de 50 partidas nesta temporada.
- AAP
Conflitos de posição e preocupações físicas
A reportagem afirma que Estevao confidenciou ao seu círculo mais próximo sobre seu encaixe tático no sistema de Alonso. O ex-prodígio do Palmeiras prefere atuar por dentro no terço final. No entanto, essas funções ofensivas centrais são atualmente dominadas por Cole Palmer e pela contratação recorde do Chelsea, Morgan Rogers.
Um caminho alternativo para entrar no time titular seria pela ponta direita, posição atualmente ocupada por Pedro Neto. No entanto, diz-se que Estevao está bastante relutante em fazer a transição para essa função específica pelos lados no atual esquema tático de Alonso.
O adolescente acredita que se adaptar às exigências do treinador na ponta o obrigaria a ganhar muita massa muscular. Ele teme que ganhar massa muscular em excesso prejudique sua agilidade natural e afete negativamente seu estilo de jogo dinâmico.
Forte concorrência no ataque em Stamford Bridge
O Chelsea conta com uma das linhas de ataque mais formidáveis da elite do futebol inglês. O trio formado por Palmer, Rogers e Joao Pedro é amplamente apontado como favorito para dominar as vagas entre os titulares durante uma parte significativa da temporada.
Apesar de não ter conseguido contratar o alvo para o meio-campo Lamine Camara antes do prazo de transferências de terça-feira, o clube do oeste de Londres segue recheado de talento de elite. Essa concorrência interna faz com que Estevao, que chegou em um acordo de €61,5 milhões (£52 mi) e soma oito gols em 38 partidas pelo clube, enfrente uma batalha difícil por presença regular.
Enquanto isso, outros clubes monitoram a situação de perto, com times da primeira divisão em busca de pontas. De acordo com The Guardian, o Liverpool foi recentemente apontado como interessado no ponta brasileiro, o que sugere que já existe um mercado forte caso ele decida seguir em frente.
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Confronto crucial do Arsenal e decisões de janeiro
Embora Estevao siga feliz em Londres e, idealmente, queira dar certo no Chelsea, a falta de minutos no time principal antes do Ano-Novo pode forçá-lo a mudar de rumo. Se sua condição marginal persistir, uma saída no inverno durante a janela de transferências de janeiro é uma possibilidade bastante realista.
Por enquanto, o elenco de Alonso precisa voltar sua atenção coletiva para um enorme confronto da Premier League no domingo. O Chelsea faz a curta viagem até o Emirates Stadium para enfrentar o atual campeão Arsenal, onde Estevao espera desesperadamente ganhar uma chance e provar seu valor em um grande palco.
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