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Gabriel Marin

Estêvão aposta em retorno ao Brasil por sonho da Copa do Mundo; técnico do Chelsea não crava atacante fora

Estevao
Copa do Mundo

Atacante busca novos exames e confia na própria capacidade de recuperação, apesar de cenário considerado delicado nos bastidores

Ainda há esperança no entorno de Estevão quando o assunto é sua presença na próxima Copa do Mundo. O jovem atacante planeja viajar ao Brasil nos próximos dias com o objetivo de realizar uma nova bateria de exames e consolidar um diagnóstico definitivo sobre a lesão na coxa direita.

A iniciativa é vista como crucial para traçar um plano mais preciso de recuperação. Até aqui, os exames realizados na Inglaterra indicaram uma lesão muscular de grau 4, um dos níveis mais severos, que normalmente exige ao menos três meses de tratamento.

"Infelizmente, não jogará mais na temporada. Ele ficará afastado por algum tempo. É realmente uma pena, especialmente para um jogador tão jovem e talentoso. Estamos aqui para apoiá-lo", disse Calum McFarlane, treinador interino do Chelsea.

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    Divergência entre prognóstico e otimismo

    Embora o cenário clínico aponte para um afastamento prolongado, o estafe do jogador evita adotar um discurso definitivo sobre sua ausência no Mundial. Internamente, há confiança na resposta física de Estevão, conhecido por apresentar boa recuperação em episódios anteriores de lesão.

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    Esse fator tem alimentado a esperança de que o atacante possa encurtar prazos e se manter como uma opção viável para a seleção brasileira, mesmo diante de um quadro inicialmente considerado desfavorável.

    Questionado, o treinador do Chelsea não quis dar sua opinião sobre: "Não tenho certeza. Só sei que ele não estará à disponível para nós (Chelsea). Tenho certeza que ele está esperançoso de que pode ir à Copa, mas eu não sei dizer".

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    Bastidores de cautela na seleção

    Se por um lado existe otimismo no círculo próximo ao atleta, por outro o clima nos bastidores da seleção brasileira é de cautela, e até certo pessimismo. A gravidade da lesão levanta dúvidas sobre a possibilidade de retorno em tempo hábil, especialmente considerando o nível de exigência física de uma Copa do Mundo.

    Apesar disso, os departamentos médicos seguem em contato constante. Profissionais ligados ao clube inglês e à comissão da seleção trabalham em conjunto para acompanhar a evolução do quadro e alinhar expectativas.

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    Silêncio oficial e próximos passos

    Até o momento, o Chelsea não divulgou um comunicado oficial detalhando a lesão, o que tem gerado certa expectativa por mais clareza. Nos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a avaliação é de que a responsabilidade pela divulgação cabe ao clube, já que a contusão ocorreu sob seus cuidados.

    A viagem ao Brasil, portanto, pode representar um ponto de virada no caso. Além de oferecer uma segunda opinião médica, ela permitirá ao jogador participar mais ativamente das decisões sobre seu tratamento e, principalmente, manter vivo o sonho de vestir a camisa da seleção no maior palco do futebol mundial.

    Com a Copa do Mundo se aproximando, cada dia passa a ser determinante. Entre exames, avaliações e expectativas, Estevão trava agora uma corrida contra o relógio e contra os próprios limites físicos.