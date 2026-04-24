Ainda há esperança no entorno de Estevão quando o assunto é sua presença na próxima Copa do Mundo. O jovem atacante planeja viajar ao Brasil nos próximos dias com o objetivo de realizar uma nova bateria de exames e consolidar um diagnóstico definitivo sobre a lesão na coxa direita.

A iniciativa é vista como crucial para traçar um plano mais preciso de recuperação. Até aqui, os exames realizados na Inglaterra indicaram uma lesão muscular de grau 4, um dos níveis mais severos, que normalmente exige ao menos três meses de tratamento.

"Infelizmente, não jogará mais na temporada. Ele ficará afastado por algum tempo. É realmente uma pena, especialmente para um jogador tão jovem e talentoso. Estamos aqui para apoiá-lo", disse Calum McFarlane, treinador interino do Chelsea.