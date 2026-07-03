Vários jogadores de futebol holandeses estão sem clube neste verão e podem ser contratados sem custo de transferência. De experientes jogadores da seleção nacional a jogadores que ainda podem ser interessantes para a Eredivisie ou para o exterior: o Voetbalzone lista os nomes mais destacados!
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Estes 15 jogadores de futebol holandeses estão disponíveis para contratação a custo zero neste verão
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Danilho Doekhi (28)
De acordo com o Transfermarkt, Doekhi, de Roterdã, é o jogador de maior valor nesta lista: 13 milhões de euros. O zagueiro, que se destaca pela força física, disputou nada menos que 137 partidas oficiais pelo Union Berlin nas últimas quatro temporadas, algumas delas na Liga dos Campeões. Segundo relatos, o ex-jogador da seleção juvenil poderia assinar contrato com vários clubes de ligas de ponta.
- AFP
Vincent Janssen (32)
Após 173 partidas, 64 gols e 27 assistências pelo Royal Antwerp, Janssen está sem contrato. O jogador, que disputou 22 partidas pela seleção nacional, esteve presente na terça-feira na partida entre Holanda e Marrocos, já que o confronto da Copa do Mundo foi disputado no estádio de seu antigo clube, o CF Monterrey. Será interessante acompanhar para onde esse aventureiro irá agora.
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Tyrell Malacia (26)
Malacia, de quem se esperava, há anos, que disputasse a Copa do Mundo neste verão, deixou o Manchester United após quatro anos. Seu retorno temporário ao PSV não foi nada espetacular, mas o dedicado lateral-esquerdo ainda tem muitos anos pela frente. Qual clube se arriscará a contratar o ex-jogador do Feyenoord?
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Myron Boadu (25)
Boadu, de Amsterdã, continua treinando com o PSV enquanto aguarda uma nova equipe. Na última temporada, o jogador, que disputou uma partida pela seleção nacional, marcou três gols em dezessete partidas pelo campeão nacional de Eindhoven. Será que Boadu assinará um novo contrato na Eredivisie ou acrescentará um novo país ao seu currículo? Nossa redação continua acompanhando o caso!
Georginio Wijnaldum (35)
Após três boas temporadas no Al-Ettifaq, Wijnaldum espera voltar à Europa. O jogador, que disputou 96 partidas pela seleção, mostra diariamente no Instagram que continua em excelente forma. Uma coisa é certa: ainda não nos livramos do Gini!
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Kingsley Ehizibue (31)
Embora Ehizibue não seja o jogador de futebol mais conhecido na Holanda, ele já disputou centenas de partidas na Alemanha e na Itália. Segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin, o lateral pode retornar à Eredivisie, mas também desperta interesse da LaLiga e da Série A.
- AFP
Hans Hateboer (32)
Hateboer, que já disputou treze partidas pela seleção nacional, jogou nos últimos dez anos pelo Atalanta, pelo Stade Rennes e pelo Olympique de Lyon. Um retorno romântico ao FC Groningen, o clube de sua cidade natal, parece ser o passo perfeito. Com sua experiência, o veterano certamente poderia contribuir para o elenco jovem de Dick Lukkien.
- Getty Images Sport
Joël Veltman (34)
Será que o Ajax vai se arriscar mais uma vez com Veltman? Essa é uma pergunta que será feita com frequência nas próximas semanas. O jogador, que disputou 28 partidas pela seleção, ainda atuou regularmente pelo Brighton & Hove Albion na última temporada. A diretoria do clube poderia optar por mais experiência, depois que vários jogadores veteranos deixaram a Johan Cruijff ArenA.
Beau Reus (24)
Após um campeonato invicto com o SK Beveren, Reus tem várias opções de clubes à sua disposição. O goleiro de Alkmaar pode assinar contrato na Bélgica, na Alemanha, na Inglaterra, na Holanda e na Itália. Vários meios de comunicação internacionais acreditam que o Werder Bremen vai conseguir sua contratação.
Daley Blind (36)
O parágrafo sobre Veltman poderia, na verdade, ser copiado na íntegra, pois o mesmo se aplica a Blind. Devido à sua boa relação com Míchel, o retorno do ícone do clube parece já ser algo muito simples. No entanto, seu pai deixou o Ajax recentemente de uma forma não muito agradável. De que lado a moeda vai cair?
- AFP
Bart Schenkeveld (34)
Em 2025, Schenkeveld ainda era capitão do Panathinaikos, mas, desde então, já deixou para trás sua lucrativa passagem pelo Al-Khaleej, na Saudi Pro League. O experiente zagueiro ainda poderia ser valioso para vários clubes da Eredivisie, mas a questão é se ele se interessaria, de fato, em voltar para a Holanda.
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Mark Diemers (32)
Hans Kraay Júnior continua furioso com o fato de o SC Cambuur não ter conseguido renovar o contrato de Diemers, que está chegando ao fim. Vários clubes holandeses querem agora contratar o meio-campista, mas ainda não se sabe se conseguirão atender às suas exigências.
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Luuk de Jong (35)
Um dos melhores cabeceadores que a Holanda já produziu ainda não foi apresentado em nenhum novo clube. De Jong poderia ter optado por renovar seu contrato com o FC Porto, mas não o fez. Ele descarta um retorno à Eredivisie, mas é possível que o artilheiro ainda embarque em uma nova aventura no exterior.
Jasper Cillessen (37)
O NEC e Cillessen não chegaram a um acordo neste verão sobre uma nova contratação em Nijmegen. Assim, o jogador com 65 partidas pela seleção vai procurar saber se ainda pode jogar em outro clube. Por enquanto, não há novidades.
Daley Sinkgraven (30)
A situação atual de Sinkgraven é um pouco incerta. Formalmente, seu contrato com o Fortuna Sittard foi rescindido, mas o jogador canhoto está participando dos primeiros treinos do clube de Limburgo. O jogador de Assen está se recuperando de uma grave lesão no joelho, mas ainda deve ter qualidade suficiente para acompanhar o ritmo da Eredivisie.
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