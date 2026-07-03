Estes 15 jogadores de futebol holandeses estão disponíveis para contratação a custo zero neste verão

O parágrafo sobre Veltman poderia, na verdade, ser copiado na íntegra, pois o mesmo se aplica a Blind. Devido à sua boa relação com Míchel, o retorno do ícone do clube parece já ser algo muito simples. No entanto, seu pai deixou o Ajax recentemente de uma forma não muito agradável. De que lado a moeda vai cair?