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“Este torneio está MANIPULADO!” – Mostafa Zico, estrela egípcia furiosa, concede entrevista extraordinária ao vivo na TV após a derrota de última hora para a Argentina na Copa do Mundo
- Getty Images Sport
O Egito perde a liderança em circunstâncias polêmicas
Os Faraós estavam a poucos minutos de protagonizar uma das maiores zebras da Copa do Mundo, com uma vantagem de 2 a 0 sobre os atuais campeões quando faltavam apenas 11 minutos para o fim da partida. Os gols de Yasser Ibrahim e Zico haviam colocado a seleção africana em um sonho, especialmente depois que o goleiro Mostafa Shobeir havia defendido, no primeiro tempo, um pênalti cobrado por Messi.
No entanto, o cenário mudou rapidamente nos minutos finais. Cristian Romero diminuiu a diferença antes de Messi se redimir da falha no pênalti com o gol de empate aos 83 minutos. A decepção se completou já nos acréscimos, quando Enzo Fernández marcou de cabeça o gol da vitória, mas o gol foi alvo de polêmica, já que os jogadores do Egito pediram uma revisão do VAR por uma suposta falta de Alexis Mac Allister em Mohamed Salah na jogada que antecedeu o gol.
As alegações de “jogo combinado” feitas por Zico em transmissão ao vivo
Logo após o apito final, Zico não mediu palavras ao falar para as câmeras. O atacante, que achava ter marcado o segundo gol no início do segundo tempo, mas viu o gol ser anulado pelo VAR, fez uma crítica contundente à integridade do torneio e à atuação do árbitro François Letexier.
Conforme noticiado pela BBC, Zico disse: “O árbitro realmente não foi justo. Não foi justo. O árbitro não foi justo. A injustiça foi clara. Fizemos um bom trabalho no início da partida. Houve injustiça desde o início da partida. Uma vantagem de 2 a 0 não é suficiente para vencer a Argentina. Está claro que este torneio foi manipulado.”
Hossam Hassan questiona os “fatores externos”
O técnico do Egito, Hossam Hassan, compartilhou dos sentimentos de seu jogador, embora tenha escolhido suas palavras com um pouco mais de cautela, sem deixar de sugerir que havia uma conspiração em andamento. Hassan apontou o gol anulado de Zico e o pênalti não marcado a favor de Salah como evidências de que os árbitros estavam protegendo as maiores estrelas do torneio.
“Jogamos melhor do que os atuais campeões — melhores em tudo —, mas o resultado foi influenciado por fatores internos em campo e externos fora dele”, disse Hassan aos repórteres. “Talvez eles quisessem manter o campeão mundial na competição. Talvez quisessem que Messi continuasse na disputa. Gostaria de dizer isso com palavras bonitas e dizer: ‘Azar’, mas fomos tratados de forma injusta e isso foi uma injustiça.”
- AFP
Técnico do Egito promete boicotar o torneio
A indignação no seio da delegação egípcia levou a um rompimento total das relações com os organizadores do torneio. Hassan revelou que confrontou Letexier em campo ao final da partida, classificando sua atuação como “injusta”, e o ex-atacante prometeu agora não ter mais nada a ver com a edição de 2026 da competição.
Encerrando sua coletiva de imprensa com um tom desafiador, Hassan disse: “Vou para casa e não vou assistir a mais nenhum jogo do torneio. O que aconteceu conosco não foi justo. Deveríamos ter recebido um pênalti, um gol foi anulado e não sei por que foi anulado.”
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