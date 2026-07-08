“Este torneio está MANIPULADO!” – Mostafa Zico, estrela egípcia furiosa, concede entrevista extraordinária ao vivo na TV após a derrota de última hora para a Argentina na Copa do Mundo

Os Faraós estavam a poucos minutos de protagonizar uma das maiores zebras da Copa do Mundo, com uma vantagem de 2 a 0 sobre os atuais campeões quando faltavam apenas 11 minutos para o fim da partida. Os gols de Yasser Ibrahim e Zico haviam colocado a seleção africana em um sonho, especialmente depois que o goleiro Mostafa Shobeir havia defendido, no primeiro tempo, um pênalti cobrado por Messi.

No entanto, o cenário mudou rapidamente nos minutos finais. Cristian Romero diminuiu a diferença antes de Messi se redimir da falha no pênalti com o gol de empate aos 83 minutos. A decepção se completou já nos acréscimos, quando Enzo Fernández marcou de cabeça o gol da vitória, mas o gol foi alvo de polêmica, já que os jogadores do Egito pediram uma revisão do VAR por uma suposta falta de Alexis Mac Allister em Mohamed Salah na jogada que antecedeu o gol.