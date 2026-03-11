No sábado, o Arsenal avançou para as quartas de final da FA Cup ao derrotar o Mansfield Town, da terceira divisão. Foi a quarta vitória consecutiva dos Gunners em jogos oficiais e a 36ª nesta temporada (com sete empates e três derrotas). Nenhum outro clube das cinco grandes ligas europeias conseguiu mais do que isso nesta temporada. Sob o comando do técnico Mikel Arteta, esse é um novo recorde para o time londrino.
“Este homem está destruindo o futebol?” A controvérsia em torno do “futebol terrorista” do Arsenal atingiu uma nova dimensão
Além disso, o Arsenal tornou-se a terceira equipe, atrás do Bayern de Munique (128) e do Barcelona (110), a marcar 100 gols em todas as competições nesta temporada. Longe de casa, o time não perde há 13 partidas consecutivas, algo que também nunca havia acontecido sob o comando de Arteta. Com 14 jogos sem sofrer gols após 29 rodadas na Premier League, o Arsenal apresenta o melhor saldo defensivo dos últimos 20 anos.
E, ainda assim, o tabloide suíço Blick publicou recentemente a seguinte manchete: “Este homem está destruindo o futebol?” A referência era a Nicolas Jover, treinador do Arsenal para situações de bola parada.
“Não há nada de bonito nisso”, disse recentemente Alan Pardew, que esteve à beira do campo como técnico em 318 jogos da PL. Se o Arsenal conquistasse o título, seria o campeão “mais chato” da história da liga, segundo o ex-jogador da seleção nacional Paul Scholes. Para seu colega especialista Chris Sutton, seria o “mais feio”. Em outros lugares, lê-se sobre o “futebol terrorista” que o Arsenal pratica.
Hürzeler fica claramente irritado com o Arsenal
A controvérsia sobre a estética adequada do estilo de jogo, que também acompanha o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, na Alemanha, ganhou uma nova dimensão na ilha nos últimos dias. O Arsenal não só joga de forma pouco atraente, como também recorre a meios supostamente desleais.
“Quando o Arsenal tem um escanteio e está na liderança, às vezes leva mais de um minuto só para executar o escanteio. Não há mais regras claras sobre quanto tempo se pode gastar em um escanteio ou um lançamento lateral, porque ninguém percebe isso”, disse o técnico alemão do Brighton, Fabian Hürzeler, antes do confronto com os Gunners na semana passada.
Um dia e 90 minutos depois, os Seagulls perderam por 0 a 1, e Hürzeler ficou extremamente emocionado. Ele lamentou que “apenas um time tentou jogar futebol” e explicou: “Não é fácil entrar no ritmo com um adversário que só tenta ganhar tempo. Quando o árbitro permite tudo, os jogadores praticamente criam suas próprias regras. No momento, o Arsenal faz o que quer. O limite deve ser definido pelos árbitros.”
O Arsenal é a equipe mais lenta após cobranças de escanteio.
Os dados da Opta corroboram a indignação de Hürzeler em determinados aspectos. De todas as equipes da Premier League, apenas cinco levaram, em média, mais tempo do que a equipe de Arteta (30,2 segundos) para retomar o jogo após uma interrupção (Leeds, Newcastle, Crystal Palace, Brentford e Sunderland).
O Arsenal é também o quinto time mais lento quando se trata de colocar a bola de volta em jogo após um lançamento lateral (19,6 segundos) e é de longe o mais lento em escanteios: com 44,5 segundos, é 3,2 segundos mais lento que o Sunderland, o penúltimo colocado nesta classificação. O Chelsea, “líder” nesta classificação, leva 13,6 segundos a menos que o Arsenal para colocar a bola em jogo após um escanteio.
Contra o Brighton, as 59 interrupções do Arsenal representaram pouco mais de 30% do tempo total de jogo (30 minutos e 51 segundos). Isso só foi superado dez vezes nesta temporada, sendo o valor mais alto para os Gunners até agora.
Arteta para Hürzeler: “Que surpresa!”
Em média, no confronto da semana passada, os londrinos levaram 31,4 segundos para colocar a bola de volta em jogo após situações padrão. Isso em si não é nenhuma surpresa: na atual temporada da Premier League, houve 195 casos em que uma equipe levou mais tempo para fazer isso. Em três desses casos, o responsável foi o Brighton. Contra o Manchester City, em agosto, a equipe de Hürzeler levou em média 38,7 segundos.
“Que surpresa!”, disse Arteta quando confrontado com as declarações de Hürzeler após o jogo. “Se você olhar os jogos anteriores, encontrará muitos comentários desse tipo. Sempre. Acho que eles amam nossos jogadores. Sempre falam sobre nossos jogadores. Eles são os mais amados em todo o país.”
O técnico se defendeu de forma categórica. Gols “mais bonitos” não são comemorados de forma diferente dos menos bonitos, eles são apenas algo “para o YouTube”. Seu estilo “não é feio”, mas ele deixa a equipe jogar o que o adversário oferece e o que é promissor.
Força nos padrões: o Arsenal age dentro das regras
É interessante notar que a IFAB (International Football Association Board), responsável pelas regras do futebol, anunciou na semana passada a introdução de novas medidas para melhorar o fluxo do jogo. Entre elas está, por exemplo, a introdução de contagens regressivas para acelerar os saques e os lançamentos laterais. No entanto, os escanteios não foram mencionados.
No fim das contas, a situação é simples: o Arsenal desenvolveu uma força nas jogadas ensaiadas que o destaca de todos os outros times. São 16 gols marcados em cobranças de escanteio, três a mais que o segundo colocado, o que significa um recorde igualado.
É difícil responder com seriedade em que medida esse número se deve a atrasos no jogo antes da execução ou se é mais o resultado do trabalho meticuloso da equipe de Arteta. Uma interpretação mais rigorosa das regras poderia reduzir esse valor, mas o fato permanece: o Arsenal simplesmente age dentro das regras.
Não faz muito tempo, os Gunners eram considerados, há muitos anos, um time frágil, que às vezes jogava bem, mas não conquistava títulos. Agora, o ataque do Arsenal é menos artístico, mas a equipe é mais estável e muito mais difícil de ser abalada. Os puristas podem discordar, mas Arteta, após vários segundos lugares, aparentemente encontrou uma fórmula que funciona. Se a seca de títulos de 22 anos chegar ao fim em breve, ele e sua equipe terão feito tudo certo.
FC Arsenal: Estatísticas na temporada 2025/26
Jogos oficiais Vitórias Empates Derrotas Diferença de gols 46 36 7 3 109:38