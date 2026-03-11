“Este homem está destruindo o futebol?” A controvérsia em torno do “futebol terrorista” do Arsenal atingiu uma nova dimensão

Além disso, o Arsenal tornou-se a terceira equipe, atrás do Bayern de Munique (128) e do Barcelona (110), a marcar 100 gols em todas as competições nesta temporada. Longe de casa, o time não perde há 13 partidas consecutivas, algo que também nunca havia acontecido sob o comando de Arteta. Com 14 jogos sem sofrer gols após 29 rodadas na Premier League, o Arsenal apresenta o melhor saldo defensivo dos últimos 20 anos.

E, ainda assim, o tabloide suíço Blick publicou recentemente a seguinte manchete: “Este homem está destruindo o futebol?” A referência era a Nicolas Jover, treinador do Arsenal para situações de bola parada.

“Não há nada de bonito nisso”, disse recentemente Alan Pardew, que esteve à beira do campo como técnico em 318 jogos da PL. Se o Arsenal conquistasse o título, seria o campeão “mais chato” da história da liga, segundo o ex-jogador da seleção nacional Paul Scholes. Para seu colega especialista Chris Sutton, seria o “mais feio”. Em outros lugares, lê-se sobre o “futebol terrorista” que o Arsenal pratica.