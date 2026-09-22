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"Este é um novo começo!": Joey Veerman se pronuncia após conseguir o sonhado retorno à seleção da Holanda
Veerman garante retorno à seleção da Holanda após transferência para o Dortmund
Joey Veerman retornou oficialmente à seleção da Holanda após uma ausência de dois anos em convocações internacionais. O meio-campista de 27 anos concluiu uma transferência de grande repercussão no verão, saindo do PSV para o Borussia Dortmund, e rapidamente se firmou na Alemanha para convencer o novo técnico da seleção, Xavi.
A última partida de Veerman pela seleção aconteceu durante a semifinal da Euro 2024 contra a Inglaterra.
Ao chegar ao centro de treinamento da seleção em Zeist, o meio-campista demonstrou total alegria por reencontrar seus companheiros de equipe na seleção.
- Getty Images Sport
Meio-campista se recusa a olhar para trás e abraça novo capítulo
Em entrevista à ESPN em seu retorno, Veerman descartou qualquer frustração pelo tempo que passou desde sua convocação anterior. O ex-jogador do PSV ressaltou que sua ida para a Alemanha lhe deu a plataforma ideal para reacender sua carreira internacional.
Veerman insistiu que segue totalmente focado em se firmar no elenco de Xavi.
"Fiz uma grande transferência, e agora é um novo começo para mim na seleção holandesa", afirmou Veerman. "Então por que eu olharia para trás? Não há absolutamente sentido nenhum nisso. Essa transferência para o Dortmund tem sido incrível para mim."
A intensidade da Bundesliga oferece um importante salto tático
Veerman destacou o contraste gritante nas exigências físicas e na profundidade competitiva entre a VriendenLoterij Eredivisie e a Bundesliga. Já estabelecido na Alemanha com a família, o meio-campista observou que as rotinas de treino exigem uma dedicação muito maior.
Ele citou jogos em casa contra equipes alemãs de nível inferior, como o Paderborn, como prova da qualidade geral da liga.
"O treino é diferente, a intensidade é diferente", acrescentou Veerman. "Você percebe agora que é diferente na liga alemã. Jogar em casa contra o Paderborn é diferente de jogar em casa com o PSV contra times mais fracos da Eredivisie."
- AFP
Veerman mira papel em dupla de volantes sob orientação de Xavi
Depois de participar das primeiras reuniões táticas em grupo com Xavi, Veerman elogiou o foco do novo técnico na posse de bola e na estrutura ofensiva. Depois de atuar de forma consistente em um meio-campo central com dois homens no Dortmund, o jogador de 27 anos espera ganhar minutos em sua posição preferida, mais recuada.
A Holanda se prepara para os próximos compromissos da Liga das Nações, com Veerman ansioso para entrar em campo.
Veerman busca levar sua boa forma no clube alemão para o cenário internacional.
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