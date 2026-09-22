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imago-sport-1047315806.jpgEibner
Alvino Hanafi
Traduzido por

"Este é um novo começo!": Joey Veerman se pronuncia após conseguir o sonhado retorno à seleção da Holanda

J. Veerman
Países Baixos
Borussia Dortmund

O meio-campista do Borussia Dortmund, Joey Veerman, descreveu seu retorno à seleção da Holanda como um novo começo sob o comando do novo técnico Xavi. O jogador de 27 anos recebeu sua primeira convocação desde a Euro 2024 após uma impressionante transferência de verão do PSV.

  • Veerman garante retorno à seleção da Holanda após transferência para o Dortmund

    Joey Veerman retornou oficialmente à seleção da Holanda após uma ausência de dois anos em convocações internacionais. O meio-campista de 27 anos concluiu uma transferência de grande repercussão no verão, saindo do PSV para o Borussia Dortmund, e rapidamente se firmou na Alemanha para convencer o novo técnico da seleção, Xavi.

    A última partida de Veerman pela seleção aconteceu durante a semifinal da Euro 2024 contra a Inglaterra.

    Ao chegar ao centro de treinamento da seleção em Zeist, o meio-campista demonstrou total alegria por reencontrar seus companheiros de equipe na seleção.

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  • Romania v Netherlands: Round of 16 - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Meio-campista se recusa a olhar para trás e abraça novo capítulo

    Em entrevista à ESPN em seu retorno, Veerman descartou qualquer frustração pelo tempo que passou desde sua convocação anterior. O ex-jogador do PSV ressaltou que sua ida para a Alemanha lhe deu a plataforma ideal para reacender sua carreira internacional.

    Veerman insistiu que segue totalmente focado em se firmar no elenco de Xavi.

    "Fiz uma grande transferência, e agora é um novo começo para mim na seleção holandesa", afirmou Veerman. "Então por que eu olharia para trás? Não há absolutamente sentido nenhum nisso. Essa transferência para o Dortmund tem sido incrível para mim."


  • A intensidade da Bundesliga oferece um importante salto tático

    Veerman destacou o contraste gritante nas exigências físicas e na profundidade competitiva entre a VriendenLoterij Eredivisie e a Bundesliga. Já estabelecido na Alemanha com a família, o meio-campista observou que as rotinas de treino exigem uma dedicação muito maior.

    Ele citou jogos em casa contra equipes alemãs de nível inferior, como o Paderborn, como prova da qualidade geral da liga.

    "O treino é diferente, a intensidade é diferente", acrescentou Veerman. "Você percebe agora que é diferente na liga alemã. Jogar em casa contra o Paderborn é diferente de jogar em casa com o PSV contra times mais fracos da Eredivisie."

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-STUTTGART-DORTMUNDAFP

    Veerman mira papel em dupla de volantes sob orientação de Xavi

    Depois de participar das primeiras reuniões táticas em grupo com Xavi, Veerman elogiou o foco do novo técnico na posse de bola e na estrutura ofensiva. Depois de atuar de forma consistente em um meio-campo central com dois homens no Dortmund, o jogador de 27 anos espera ganhar minutos em sua posição preferida, mais recuada.

    A Holanda se prepara para os próximos compromissos da Liga das Nações, com Veerman ansioso para entrar em campo.

    Veerman busca levar sua boa forma no clube alemão para o cenário internacional.

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