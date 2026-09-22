Joey Veerman retornou oficialmente à seleção da Holanda após uma ausência de dois anos em convocações internacionais. O meio-campista de 27 anos concluiu uma transferência de grande repercussão no verão, saindo do PSV para o Borussia Dortmund, e rapidamente se firmou na Alemanha para convencer o novo técnico da seleção, Xavi.

A última partida de Veerman pela seleção aconteceu durante a semifinal da Euro 2024 contra a Inglaterra.

Ao chegar ao centro de treinamento da seleção em Zeist, o meio-campista demonstrou total alegria por reencontrar seus companheiros de equipe na seleção.